https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/istanbul-icin-saat-verildi-akom-uyardi-yeni-yagisli-hava-dalgasi-geliyor-1109790028.html
İstanbul için saat verildi, AKOM uyardı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor
İstanbul için saat verildi, AKOM uyardı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor
Sputnik Türkiye
Balkanlar'dan gelen yağışlı hava Trakya'dan yurda girdi. Sağanağın öğleden sonra Marmara'ya, akşam İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Sele benzer bir tehlikeye... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T11:02+0300
2026-10-23T11:02+0300
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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistem, sabah saatlerinde Trakya'dan yurda giriş yaptı.Yağışların günün ilerleyen saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de etkili olması bekleniyor.Öğleden sonra Marmara geneline yayılması öngörülen gök gürültülü sağanak yağışın, akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaşacağı tahmin ediliyor.AKOM'dan İstanbul için yağış ve sıcaklık açıklamasıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.AKOM, hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağını ve zaman zaman yerel hafif yağış geçişleri yaşanacağını bildirdi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20°C'lerin altına gerileyeceği öngörülüyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/meteoroloji-il-il-acikladi-istanbul-dahil-bircok-ilde-yagis-alarmi-verildi-1109783978.html
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hava durumu, yağış, sağanak yağış uyarısı, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), balkanlar, i̇stanbul
hava durumu, yağış, sağanak yağış uyarısı, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), balkanlar, i̇stanbul
İstanbul için saat verildi, AKOM uyardı: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor
Balkanlar'dan gelen yağışlı hava Trakya'dan yurda girdi. Sağanağın öğleden sonra Marmara'ya, akşam İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Sele benzer bir tehlikeye dikkat çekilmiyor. AKOM, hafta boyunca yerel hafif yağışlar görülebileceğini, 20-23 derece olan sıcaklıkların cumartesiden itibaren 20 derecenin altına düşeceğini belirtti.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistem, sabah saatlerinde Trakya'dan yurda giriş yaptı.
Yağışların günün ilerleyen saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de etkili olması bekleniyor.
Öğleden sonra Marmara geneline yayılması öngörülen gök gürültülü sağanak yağışın, akşam saatlerine doğru İstanbul'a ulaşacağı tahmin ediliyor.
AKOM'dan İstanbul için yağış ve sıcaklık açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.
AKOM, hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağını ve zaman zaman yerel hafif yağış geçişleri yaşanacağını bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20°C'lerin altına gerileyeceği öngörülüyor."