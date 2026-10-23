https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trumptan-ulusal-enerji-acil-durumu-karari-petrol-uretimi-icin-yasayi-devreye-soktu-1109783506.html

Trump'tan 'Ulusal Enerji Acil Durumu' kararı: Petrol üretimi için yasayı devreye soktu

Trump'tan 'Ulusal Enerji Acil Durumu' kararı: Petrol üretimi için yasayı devreye soktu

Sputnik Türkiye

Petrol sekötöründe kapasite gelişiminin ABD'de 'aciliyet' noktasına gelmesiyle ABD Başkanı Donald Trump, 'Ulusal Enerji Acil Durumu' kararnamesi kapsamında... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T03:31+0300

2026-10-23T03:31+0300

2026-10-23T03:31+0300

dünya

abd

savunma üretim yasası

enerji

petrol

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Beyaz Saray tarafından yayımlanan karar metnine göre Trump, 20 Ocak 2025’te ilan ettiği 'Ulusal Enerji Acil Durumu' kararnamesi kapsamında Savunma Üretim Yasası’nı devreye aldı.Kararda, güçlü bir yerli petrol üretimi, rafinasyon ve lojistik altyapısının ABD’nin savunma hazırlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı. Trump, ABD’nin savunma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ülke içindeki petrol üretiminden rafinasyon ve lojistik faaliyetlerine kadar uzanan altyapının güçlü ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti. Federal yönetimin zamanında müdahale etmemesi halinde, ABD’nin dış tehditlere karşı savunma kabiliyetinin zarar görebileceği uyarısında bulundu.1950 tarihli Savunma Üretim Yasası’nın 303. maddesine dayanan kararda, yurt içindeki petrol arama ve çıkarma faaliyetleri ile rafinasyon ve taşıma altyapısı ulusal savunma bakımından kritik öneme sahip kaynaklar arasında gösterildi.Trump, finansman yetersizliği, uzun onay ve izin süreçleri ile tedarik zincirindeki kısıtlamaların ihtiyaç duyulan kapasitenin zamanında oluşturulmasını zorlaştırdığını ifade etti. Bu engellerin aşılması için devlet alımları yapılması, satın alma garantileri verilmesi ve üretim kapasitesini artıracak mali desteklerin sağlanması gibi yöntemlerin kullanılabileceğini bildirdi.Kararda, petrol sektöründeki söz konusu kapasitenin geliştirilmesinin aciliyet taşıdığı gerekçesiyle, yasanın ilgili maddesinde yer alan bazı gerekliliklerden muafiyet uygulanacağı belirtildi.

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abd, savunma üretim yasası, enerji, petrol