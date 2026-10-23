https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/bae-ve-yunanistan-14-milyar-dolar-degerinde-18-anlasma-imzaladi-bae-15-milyar-euro-yatirim-yapacak-1109783360.html

BAE ve Yunanistan, 14 milyar dolar değerinde 18 anlaşma imzaladı: BAE 15 milyar euro yatırım yapacak

BAE ve Yunanistan, 14 milyar dolar değerinde 18 anlaşma imzaladı: BAE 15 milyar euro yatırım yapacak

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan’ın Yunanistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında toplam 12.75 milyar euro... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T02:21+0300

2026-10-23T02:21+0300

2026-10-23T02:22+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

yunanistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1a/1060408801_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_86d381bb6e52fa674f8145dc15f059b9.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yunanistan arasında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan’ın ziyareti sırasında yaklaşık 13 milyar euro (14 milyar dolar) değerinde 18 anlaşma imzalandı.İş forumu kapsamında imzalanan mutabakat zaptları, anlaşmalar ve ticari ortaklıkların toplam değerinin 12.75 milyar euro olduğu bildirildi.Anlaşmaların, dijital altyapı, ileri teknolojiler, yapay zeka, yenilenebilir enerji, sanayi, lojistik, ulaşım ve limanlar, sağlık ve biyomedikal bilimler ile gıda güvenliği gibi çeşitli sektörleri kapsadığı belirtildi.BAE 15 milyar euro yatırım yapacakAbu Dabi Medya Ofisi de yaptığı açıklamada, BAE’nin Yunanistan ekonomisine yönelik yeni yatırım planını duyurdu. Buna göre BAE, Mayıs 2022’de başlatılan ve 4 milyar euro fon hacmine sahip ortak yatırım mekanizmasına ek olarak, Yunanistan’a 15 milyar euro daha yatırım yapmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/katar-abdden-2054e-kadar-yillik-4-milyon-ton-lng-satin-alacak-1109782523.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae), yunanistan