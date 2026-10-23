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BAE ve Yunanistan, 14 milyar dolar değerinde 18 anlaşma imzaladı: BAE 15 milyar euro yatırım yapacak
BAE ve Yunanistan, 14 milyar dolar değerinde 18 anlaşma imzaladı: BAE 15 milyar euro yatırım yapacak
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Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan’ın Yunanistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında toplam 12.75 milyar euro... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T02:21+0300
2026-10-23T02:22+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yunanistan arasında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan’ın ziyareti sırasında yaklaşık 13 milyar euro (14 milyar dolar) değerinde 18 anlaşma imzalandı.İş forumu kapsamında imzalanan mutabakat zaptları, anlaşmalar ve ticari ortaklıkların toplam değerinin 12.75 milyar euro olduğu bildirildi.Anlaşmaların, dijital altyapı, ileri teknolojiler, yapay zeka, yenilenebilir enerji, sanayi, lojistik, ulaşım ve limanlar, sağlık ve biyomedikal bilimler ile gıda güvenliği gibi çeşitli sektörleri kapsadığı belirtildi.BAE 15 milyar euro yatırım yapacakAbu Dabi Medya Ofisi de yaptığı açıklamada, BAE’nin Yunanistan ekonomisine yönelik yeni yatırım planını duyurdu. Buna göre BAE, Mayıs 2022’de başlatılan ve 4 milyar euro fon hacmine sahip ortak yatırım mekanizmasına ek olarak, Yunanistan’a 15 milyar euro daha yatırım yapmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/katar-abdden-2054e-kadar-yillik-4-milyon-ton-lng-satin-alacak-1109782523.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), yunanistan
birleşik arap emirlikleri (bae), yunanistan

BAE ve Yunanistan, 14 milyar dolar değerinde 18 anlaşma imzaladı: BAE 15 milyar euro yatırım yapacak

02:21 23.10.2026 (güncellendi: 02:22 23.10.2026)
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş birliği potansiyelini masaya yatırdığı bildirildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş birliği potansiyelini masaya yatırdığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan’ın Yunanistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında toplam 12.75 milyar euro değerinde 18 mutabakat zaptı, anlaşma ve ticari ortaklık imzalandı. BAE ayrıca Yunan ekonomisine 15 milyar euro ek yatırım yapmayı planlıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yunanistan arasında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan’ın ziyareti sırasında yaklaşık 13 milyar euro (14 milyar dolar) değerinde 18 anlaşma imzalandı.
İş forumu kapsamında imzalanan mutabakat zaptları, anlaşmalar ve ticari ortaklıkların toplam değerinin 12.75 milyar euro olduğu bildirildi.
Anlaşmaların, dijital altyapı, ileri teknolojiler, yapay zeka, yenilenebilir enerji, sanayi, lojistik, ulaşım ve limanlar, sağlık ve biyomedikal bilimler ile gıda güvenliği gibi çeşitli sektörleri kapsadığı belirtildi.

BAE 15 milyar euro yatırım yapacak

Abu Dabi Medya Ofisi de yaptığı açıklamada, BAE’nin Yunanistan ekonomisine yönelik yeni yatırım planını duyurdu. Buna göre BAE, Mayıs 2022’de başlatılan ve 4 milyar euro fon hacmine sahip ortak yatırım mekanizmasına ek olarak, Yunanistan’a 15 milyar euro daha yatırım yapmayı hedefliyor.
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