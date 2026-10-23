https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trump-musk-ukraynadaki-starlink-kisitlamalarini-kaldirdi-1109783223.html
Trump: Musk, Ukrayna’daki Starlink kısıtlamalarını kaldırdı
Trump: Musk, Ukrayna’daki Starlink kısıtlamalarını kaldırdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Ukrayna’da Starlink uydu iletişim ağının kullanımına yönelik hız kısıtlamalarını kaldırdığını... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T01:13+0300
2026-10-23T01:13+0300
2026-10-23T01:13+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Elon Musk’ın Ukrayna’daki Starlink uydu iletişim ağının kullanımına uygulanan hız kısıtlamalarını kaldırdığını belirtti.Konuyla ilgili Musk’ı bizzat arayıp aramadığı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Trump, SpaceX’in sahibiyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurguladı.Trump, “Bu konuda konuşmak istemiyorum ancak oldukça ilginç bir durum olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şu ya da bu yönde yorum yapmak istemiyorum. Fakat Elon ile ilişkilerim çok iyi” ifadelerini kullandı.Musk ile görüşmeyi kimin gerçekleştirdiğinin önemli olmadığını belirten Trump, “Onu ister ben aramış olayım ister bir başkası, bunun hiçbir önemi yok. Bence asıl önemli olan, onun her şeyi eski haline getirmiş olması” dedi.Wall Street Journal daha önce, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın Musk’tan Ukrayna’da Starlink’in askeri versiyonu olarak bilinen Starshield sistemine getirilen kısıtlamaları kaldırmasını istediğini öne sürmüştü.Musk ise söz konusu sistemin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu, kullanım hızına veya çalışma modlarına ilişkin tüm kısıtlamaların yalnızca ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlendiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/bati-basini-trumpa-ukraynada-starlinkin-yavaslatilmasini-musk-onerdi-1109623474.html
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donald trump, elon musk, starlink, ukrayna, abd, abd savunma bakanlığı, wall street journal, beyaz saray
donald trump, elon musk, starlink, ukrayna, abd, abd savunma bakanlığı, wall street journal, beyaz saray
Trump: Musk, Ukrayna’daki Starlink kısıtlamalarını kaldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Ukrayna’da Starlink uydu iletişim ağının kullanımına yönelik hız kısıtlamalarını kaldırdığını doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Elon Musk’ın Ukrayna’daki Starlink uydu iletişim ağının kullanımına uygulanan hız kısıtlamalarını kaldırdığını belirtti.
Konuyla ilgili Musk’ı bizzat arayıp aramadığı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Trump, SpaceX’in sahibiyle ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurguladı.
Trump, “Bu konuda konuşmak istemiyorum ancak oldukça ilginç bir durum olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şu ya da bu yönde yorum yapmak istemiyorum. Fakat Elon ile ilişkilerim çok iyi” ifadelerini kullandı.
Musk ile görüşmeyi kimin gerçekleştirdiğinin önemli olmadığını belirten Trump, “Onu ister ben aramış olayım ister bir başkası, bunun hiçbir önemi yok. Bence asıl önemli olan, onun her şeyi eski haline getirmiş olması” dedi.
Wall Street Journal daha önce, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın Musk’tan Ukrayna’da Starlink’in askeri versiyonu olarak bilinen Starshield sistemine getirilen kısıtlamaları kaldırmasını istediğini öne sürmüştü.
Musk ise söz konusu sistemin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu, kullanım hızına veya çalışma modlarına ilişkin tüm kısıtlamaların yalnızca ABD Savunma Bakanlığı tarafından belirlendiğini açıklamıştı.