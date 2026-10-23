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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trump-abdnin-hafta-sonu-irana-saldiri-ihtimali-hakkinda-bilgim-yok-1109813347.html
Trump: ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı ihtimali hakkında bilgim yok
Trump: ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı ihtimali hakkında bilgim yok
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin açıklamalardan haberdar olmadığını söyledi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T21:53+0300
2026-10-23T21:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
abd
i̇ran
tom barrack
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ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilerin, ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın İran’a olası bir saldırıya ilişkin sözleri hakkındaki sorusunu yanıtladı.Barrack, blog yazarı Mario Nawfal’a verdiği röportajda, “Bu hafta sonu bir saldırı düzenlenebilir mi? Kesinlikle” ifadelerini kullanmıştı.Barrack’ın açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” yanıtını verdi.ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere saldırılar düzenlemeye başlamış, İran da karşı saldırılarla yanıt vermişti. Tahran ve Washington, haziran ortasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamış, ancak taraflar daha sonra yeniden karşılıklı saldırılar düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/irandan-abdye-10-hap-hepsi-kotu-mavisi-kirmizisi-yok-ya-hic-birini-almazsin-ya-da-hepsini-alirsin-1109781080.html
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donald trump, abd, i̇ran, tom barrack
donald trump, abd, i̇ran, tom barrack

Trump: ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı ihtimali hakkında bilgim yok

21:53 23.10.2026
© REUTERS Umit BektasTrump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi
Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında 'bir şeyler olacağını' söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© REUTERS Umit Bektas
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin açıklamalardan haberdar olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilerin, ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın İran’a olası bir saldırıya ilişkin sözleri hakkındaki sorusunu yanıtladı.
Barrack, blog yazarı Mario Nawfal’a verdiği röportajda, “Bu hafta sonu bir saldırı düzenlenebilir mi? Kesinlikle” ifadelerini kullanmıştı.
Barrack’ın açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” yanıtını verdi.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere saldırılar düzenlemeye başlamış, İran da karşı saldırılarla yanıt vermişti. Tahran ve Washington, haziran ortasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamış, ancak taraflar daha sonra yeniden karşılıklı saldırılar düzenlemişti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 'Matrix' filminden bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran'dan ABD'ye: '10 hap, hepsi kötü, mavisi kırmızısı yok, ya hiç birini almazsın ya da hepsini alırsın'
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