https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trump-abdnin-hafta-sonu-irana-saldiri-ihtimali-hakkinda-bilgim-yok-1109813347.html
Trump: ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı ihtimali hakkında bilgim yok
Trump: ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı ihtimali hakkında bilgim yok
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin açıklamalardan haberdar olmadığını söyledi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T21:53+0300
2026-10-23T21:53+0300
2026-10-23T21:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
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tom barrack
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ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilerin, ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın İran’a olası bir saldırıya ilişkin sözleri hakkındaki sorusunu yanıtladı.Barrack, blog yazarı Mario Nawfal’a verdiği röportajda, “Bu hafta sonu bir saldırı düzenlenebilir mi? Kesinlikle” ifadelerini kullanmıştı.Barrack’ın açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” yanıtını verdi.ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere saldırılar düzenlemeye başlamış, İran da karşı saldırılarla yanıt vermişti. Tahran ve Washington, haziran ortasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamış, ancak taraflar daha sonra yeniden karşılıklı saldırılar düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/irandan-abdye-10-hap-hepsi-kotu-mavisi-kirmizisi-yok-ya-hic-birini-almazsin-ya-da-hepsini-alirsin-1109781080.html
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donald trump, abd, i̇ran, tom barrack
donald trump, abd, i̇ran, tom barrack
Trump: ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı ihtimali hakkında bilgim yok
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin hafta sonu İran’a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin açıklamalardan haberdar olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da gazetecilerin, ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın İran’a olası bir saldırıya ilişkin sözleri hakkındaki sorusunu yanıtladı.
Barrack, blog yazarı Mario Nawfal’a verdiği röportajda, “Bu hafta sonu bir saldırı düzenlenebilir mi? Kesinlikle” ifadelerini kullanmıştı.
Barrack’ın açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” yanıtını verdi.
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere saldırılar düzenlemeye başlamış, İran da karşı saldırılarla yanıt vermişti. Tahran ve Washington, haziran ortasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamış, ancak taraflar daha sonra yeniden karşılıklı saldırılar düzenlemişti.