https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/irandan-abdye-10-hap-hepsi-kotu-mavisi-kirmizisi-yok-ya-hic-birini-almazsin-ya-da-hepsini-alirsin-1109781080.html

İran'dan ABD'ye: '10 hap, hepsi kötü, mavisi kırmızısı yok, ya hiç birini almazsın ya da hepsini alırsın'

İran'dan ABD'ye: '10 hap, hepsi kötü, mavisi kırmızısı yok, ya hiç birini almazsın ya da hepsini alırsın'

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimine ve halkına seslenerek İran’la olası bir savaşın Washington’a fayda sağlamayacağını, aksine ekonomik... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T22:25+0300

2026-10-22T22:25+0300

2026-10-22T22:25+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

washington

matrix

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109780918_0:77:680:460_1920x0_80_0_0_d533da35bbdb51628c913cfb82c4726d.jpg

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İran arasında yaşanabilecek olası bir savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf sosyal medya hesabından, 'Matrix' filminden bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda, böyle bir çatışmanın ABD açısından ağır sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı.İran’la savaşın ABD’ye kazanç sağlayacağını düşünenlerin yanıldığını ifade eden Kalibaf, olası çatışmanın borsaların çökmesi, savaş uçaklarının düşürülmesi, borçların artması, enflasyonun yükselmesi ve hayatını kaybeden askerlerin sayısının çoğalması gibi en az 10 olumsuz sonuca yol açabileceğini belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/son-dakika-haberleri-trump-iran-ara-secimler-oncesi-petrol-fiyatlarini-yukseltmek-icin-elinden-gelen-her-seyi-yapiyor-1109777455.html

i̇ran

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, washington, matrix