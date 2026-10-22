https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/irandan-abdye-10-hap-hepsi-kotu-mavisi-kirmizisi-yok-ya-hic-birini-almazsin-ya-da-hepsini-alirsin-1109781080.html
İran'dan ABD'ye: '10 hap, hepsi kötü, mavisi kırmızısı yok, ya hiç birini almazsın ya da hepsini alırsın'
İran'dan ABD'ye: '10 hap, hepsi kötü, mavisi kırmızısı yok, ya hiç birini almazsın ya da hepsini alırsın'
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimine ve halkına seslenerek İran’la olası bir savaşın Washington’a fayda sağlamayacağını, aksine ekonomik... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T22:25+0300
2026-10-22T22:25+0300
2026-10-22T22:25+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İran arasında yaşanabilecek olası bir savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalibaf sosyal medya hesabından, 'Matrix' filminden bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda, böyle bir çatışmanın ABD açısından ağır sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı.İran’la savaşın ABD’ye kazanç sağlayacağını düşünenlerin yanıldığını ifade eden Kalibaf, olası çatışmanın borsaların çökmesi, savaş uçaklarının düşürülmesi, borçların artması, enflasyonun yükselmesi ve hayatını kaybeden askerlerin sayısının çoğalması gibi en az 10 olumsuz sonuca yol açabileceğini belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/son-dakika-haberleri-trump-iran-ara-secimler-oncesi-petrol-fiyatlarini-yukseltmek-icin-elinden-gelen-her-seyi-yapiyor-1109777455.html
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abd, i̇ran, washington, matrix
abd, i̇ran, washington, matrix
İran'dan ABD'ye: '10 hap, hepsi kötü, mavisi kırmızısı yok, ya hiç birini almazsın ya da hepsini alırsın'
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimine ve halkına seslenerek İran’la olası bir savaşın Washington’a fayda sağlamayacağını, aksine ekonomik ve askeri açıdan ciddi sonuçlar doğuracağını, 'Matrix' filminden bir görsel eşliğinde açıkladı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile İran arasında yaşanabilecek olası bir savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kalibaf sosyal medya hesabından, 'Matrix' filminden bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda, böyle bir çatışmanın ABD açısından ağır sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı.
İran’la savaşın ABD’ye kazanç sağlayacağını düşünenlerin yanıldığını ifade eden Kalibaf, olası çatışmanın borsaların çökmesi, savaş uçaklarının düşürülmesi, borçların artması, enflasyonun yükselmesi ve hayatını kaybeden askerlerin sayısının çoğalması gibi en az 10 olumsuz sonuca yol açabileceğini belirtti:
“10 hapın tamamı kötü; kırmızı veya mavi yok, hepsi kapkara ve hiçbirini almak zorunda değilsiniz. Ancak alırsanız hepsini birden almış olacaksınız; üretilmiş matrisi kırıp çıkın.”