https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trabzonsporun-yildiz-ismi-andre-onana-kaza-gecirdi-ailesi-de-aractaydi-1109785308.html

Trabzonspor'un yıldız ismi Andre Onana kaza geçirdi: Ailesi de araçtaydı

Trabzonspor'un yıldız ismi Andre Onana kaza geçirdi: Ailesi de araçtaydı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Hearts maçının ardından ailesiyle trafik kazası geçirdi. Onana'nın sağlık durumu ve Yomra'daki kazanın ayrıntıları haberimizde.

2026-10-23T07:28+0300

2026-10-23T07:28+0300

2026-10-23T07:29+0300

spor

trabzonspor

uefa

andre onana

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Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından trafik kazası geçirdi. Papara Park'taki karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra meydana gelen kazada, tecrübeli file bekçisinin ailesinin de araçta bulunduğu belirtildi.Edinilen bilgilere göre, Trabzon'un Yomra ilçesi istikametinde seyir halindeki Onana'nın kullandığı otomobile arkadan başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki araca çarparak zincirleme trafik kazasına karıştı.Kazanın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde Andre Onana ve aile üyelerinin herhangi bir yaralanma yaşamadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Andre Onana'nın geçirdiği trafik kazası nasıl oldu?UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan Andre Onana, ailesiyle birlikte evine dönmek üzere yola çıktı.Kamerunlu kalecinin kullandığı otomobile, Yomra istikametinde arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü bozulan otomobilin önündeki araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.Olayın ardından futbolcunun ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edildi.Andre Onana'nın sağlık durumu nasıl?Kazanın ardından en çok merak edilen konu, Andre Onana'nın sağlık durumu oldu. İlk bilgilere göre Kamerunlu kaleci ve araçta bulunan aile üyeleri kazayı yara almadan atlattı.Trabzonspor kulüp yetkililerinin de kazanın haber alınmasının ardından olay yerine giderek Onana'nın durumuyla ilgilendiği aktarıldı.Kazanın futbolcunun antrenman ve maç programına etkisine ilişkin ise paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklama yer almadı.Trabzonspor'un galibiyeti sonrası endişelendiren gelişmeTrabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Papara Park'ta Hearts'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.Ancak karşılaşmanın ardından yaşanan trafik kazası, bordo-mavili ekipte endişeye neden oldu. Andre Onana ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğunun öğrenilmesi üzerine ilk endişeler giderildi.Kazanın oluş şekline ilişkin aktarılan bilgiler dışında, olayla ilgili resmi incelemenin sonucuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trabzonspor-iskocya-temsilcisi-heartsi-2-0-maglup-etti-1109780568.html

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trabzonspor, uefa, andre onana