https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/dunya-capinda-siber-saldiri-alarmi-telefon-bilgisayar-ve-ev-aletleri-nasil-korunur-hangi-adimlari-1109790849.html
Dünya çapında siber saldırı alarmı: Telefon, bilgisayar ve ev aletleri nasıl korunur? Hangi adımları izlemelisiniz?
Dünya çapında siber saldırı alarmı: Telefon, bilgisayar ve ev aletleri nasıl korunur? Hangi adımları izlemelisiniz?
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde siber güvenlik alarmına yol açan PHP2Shell açıkları için acil güncellemeler yayımlandı. İnternet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde kullanılan... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T13:07+0300
2026-10-23T13:07+0300
2026-10-23T13:07+0300
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Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP programlama dilinde keşfedilen iki kritik güvenlik açığı, uluslararası bir siber güvenlik krizine dönüştü. PHP2Shell olarak adlandırılan açıkların duyurulmasının ardından saldırı girişimleri hızla artarken, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda kamu kurumu ve şirket güvenlik önlemlerini artırdı.21 Ekim 2026'da yayımlanan acil yazılım güncellemeleri, saldırganların savunmasız sunucularda şifreye ihtiyaç duymadan zararlı kod çalıştırabilmesine yol açabilen iki açığı kapatmayı amaçlıyor. CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla tanımlanan açıkların önem derecesi, CVSS 4.0 sisteminde 10 üzerinden 9,2 olarak belirlendi.Ancak kullanıcılar açısından kritik bir ayrım bulunuyor: Bu açıklar doğrudan Android telefonları, iPhone'ları veya Windows bilgisayarları hedef alan bir işletim sistemi açığı değil. Asıl tehlike, ziyaret edilen internet sitelerinin ve çevrim içi hizmetlerin sunucularında ortaya çıkıyor. Bununla birlikte ele geçirilen sunucular üzerinden kişisel verilerin sızdırılması, sahte giriş sayfalarının yayımlanması veya dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirilmesi gibi dolaylı riskler bulunuyor. PHP2Shell saldırılarında bugün itibarıyla neler yaşandı?21 Ekim — Kritik açıklar için yamalar yayımlandı, Türkiye 'Kritik Siber Güvenlik Uyarısı' yayınladıPHP geliştiricileri, iki güvenlik açığını gidermek amacıyla 8.2, 8.3, 8.4 ve 8.5 sürüm aileleri için acil güncellemeler çıkardı. Konuyla alakalı Türkiye'den de acil önlem uyarısı geldi:22 Ekim — Avrupa'da kamu siteleri geçici olarak kapatıldıBelçika, Çekya, Finlandiya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da bazı kamu hizmetleri güvenlik önlemleri kapsamında çevrim dışına alındı. 23 Ekim — Saldırı girişimlerinde hızlı artışCloudflare CEO'su Matthew Prince, açıkların duyurulmasının ardından şirket ağında gözlemlenen istismar girişimlerinin binlerden milyonlara yükseldiğini açıkladı.Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), Europol ve Avrupa Birliği kurumları ortak açıklamayla şirketleri acil güncelleme yapmaya çağırdı. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de güvenlik güncellemelerinin geciktirilmemesini, gerekli önlemler alınamıyorsa savunmasız hizmetlerin geçici olarak çevrim dışına çıkarılmasını tavsiye etti.PHP2Shell nedir, bilgisayarlara ve telefonlara bulaşır mı?PHP2Shell bir virüsün adı değil, PHP yazılımındaki iki kritik güvenlik açığı için kullanılan isim.Bu açıklar, belirli koşullarda saldırganların bir internet sunucusuna uzaktan müdahale etmesine imkân tanıyabiliyor. Özellikle WordPress, Drupal, Joomla ve çeşitli e-ticaret sistemleri gibi PHP tabanlı hizmetlerin kullandığı sunucular açısından önem taşıyor.Tehlike yalnızca sitelerin erişilemez hale gelmesi değil. Savunmasız bir sunucunun ele geçirilmesi halinde kullanıcı verileri, oturum bilgileri, şifreleme anahtarları veya uygulama kayıtları da riske girebilir. Ancak bu verilerin mutlaka sızdırıldığı söylenemez; gerçek etki, her hizmet için ayrı ayrı incelenmeli.Bir internet sitesini ziyaret etmek tek başına telefonunuzun veya bilgisayarınızın PHP2Shell nedeniyle ele geçirildiği anlamına gelmez. Kullanıcıların önceliği, olası veri sızıntıları ve dolandırıcılık girişimlerine karşı hesaplarını korumak olmalı.Ev kullanıcıları için PHP2Shell güvenlik rehberi: İlk olarak ne yapmalısınız?Aşağıdaki adımlar, PHP2Shell'in doğrudan cihazlara bulaştığı varsayımına dayanmıyor. Amaç, olası sunucu ihlallerinin kişisel hesaplara ve cihazlara yansımasını önlemek.7 adımlık kişisel güvenlik kontrolüTelefonun ve bilgisayarın sistem güncellemelerini kontrol etAndroid, iOS, Windows veya macOS için bekleyen güvenlik güncellemelerini yükle.Tarayıcıları güncelleChrome, Edge, Firefox veya Safari'nin güncel olduğundan emin ol.Önemli hesaplarda iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirÖzellikle e-posta, bankacılık, sosyal medya ve bulut hesaplarına öncelik ver.Aynı şifreyi kullandığın hesapları ayırHer önemli hesap için benzersiz ve güçlü parola ya da geçiş anahtarı kullan.Şüpheli bağlantıları ve mesajları kontrol etAcil güvenlik güncellemesi bahanesiyle gelen bağlantılara tıklama.Önemli dosyalarını yedekleBelgeleri ve fotoğrafları güvenilir bir bulut hizmetine veya harici diske yedekle.Hesap oturumlarını ve güvenlik uyarılarını inceleTanınmayan girişleri, cihazları ve işlemleri kontrol et.Android telefonlarda PHP2Shell'e karşı nasıl önlem alınır?Android için 6 adımlık rehberiPhone kullanıcıları hangi güvenlik ayarlarını değiştirmeli?iPhone için 5 adımlık rehberBu adımlar, FBI'ın mobil cihaz güvenliği tavsiyeleriyle de örtüşüyor. Kurum, cihaz güncellemelerinin geciktirilmemesini, iki aşamalı doğrulama kullanılmasını ve uygulamaların güvenilir kaynaklardan yüklenmesini öneriyor.Windows ve Mac bilgisayarlar nasıl korunmalı?Bilgisayar kullanıcıları için temel öncelik, işletim sistemini ve tarayıcıları güncel tutmak. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Windows veya macOS güncellemesi, başka bir şirkete ait savunmasız PHP sunucusunu onarmaz.Windows bilgisayarlardaMac bilgisayarlardaEv interneti ve Wi-Fi ağı için alınabilecek önlemlerPHP2Shell doğrudan bir modem veya Wi-Fi açığı olarak tanımlanmadı. Buna rağmen ev ağının güvenli tutulması, diğer siber tehditlere karşı koruma sağlar.Modeminizin yönetim paneline üreticinin veya internet servis sağlayıcınızın yönergeleri üzerinden girerek yönetici parolasını değiştirin, varsa güvenlik güncellemelerini yükleyin ve WPA2-AES veya WPA3 korumasını kullanın.Modeminiz destekliyorsa gereksiz uzaktan yönetim erişimini kapatın. Ev ağınıza bağlı tanımadığınız cihazları kontrol edin. Akıllı kamera, televizyon ve diğer internete bağlı cihazların yazılımlarını da güncel tutun.Şifrem çalınmış olabilir mi? Hangi hesaplar kontrol edilmeli?PHP2Shell nedeniyle bir sunucunun ele geçirilmesi, o hizmette saklanan verilerin de riske girmesine neden olabilir. Ancak bir internet sitesinin PHP kullanması, kullanıcı şifrelerinin sızdırıldığı anlamına gelmez.Bu nedenle bütün hesapların şifrelerini paniğe kapılarak aynı anda değiştirmek yerine, öncelikle güvenlik uyarısı aldığınız, şüpheli giriş gördüğünüz veya aynı şifreyi başka hesaplarda da kullandığınız hizmetlere odaklanın.Özellikle e-posta hesabınızı koruyun. Çünkü saldırganlar e-posta hesabına erişmeleri halinde başka hizmetlerin parola sıfırlama bağlantılarını da ele geçirebilir.Güvenlik uzmanları, her hesap için farklı parola kullanılmasını, mümkün olduğunda geçiş anahtarı (passkey) tercih edilmesini ve iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesini öneriyor.Siber saldırı şüphesi varsa ilk 10 dakikada ne yapılmalı?Bir hesaba izinsiz erişildiğini, bankacılık işlemlerinde şüpheli hareketler olduğunu veya cihazınızda olağan dışı davranışlar başladığını fark ederseniz şu sırayı izleyin:Bir kuruluş size veri ihlali bildirimi gönderdiyse bildirimin gerçekliğini e-postadaki bağlantıya basmadan, kuruluşun resmi uygulaması veya doğrudan yazdığınız internet adresi üzerinden doğrulayın.İnternet sitesi sahipleri ve şirketler için acil PHP2Shell güncelleme rehberiEv kullanıcılarından farklı olarak internet sitesi yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve sunucu sahipleri için PHP2Shell doğrudan teknik müdahale gerektiren bir tehdit.Sunucu yöneticilerinin uygulaması gereken adımlar şöyle:WordPress kullanmak tek başına sistemin güvende olduğu anlamına gelmiyor. WordPress çekirdeği ve eklentileri güncel olsa bile sunucudaki PHP sürümü savunmasız kalabilir. Yönetilen barındırma hizmeti kullanan site sahiplerinin sağlayıcılarından yazılı teyit alması gerekiyor.PHP geliştiricileri, mevcut açıklar için güncellemenin tek kapsamlı çözüm olduğunu belirtiyor.Telefonumda PHP2Shell virüsü olup olmadığını nasıl anlarım?PHP2Shell, telefona bulaşan bağımsız bir virüs değil, sunucu tarafındaki güvenlik açıklarının adı. Telefonda olağan dışı davranışlar görülmesi tek başına bu olayla bağlantı kurmak için yeterli değil.Bankacılık uygulamalarını kullanmayı bırakmalı mıyım?Hayır. Doğrulanmış bir güvenlik uyarısı veya hizmet kesintisi yoksa bütün bankacılık uygulamalarını kullanmayı bırakmayı gerektiren genel bir tavsiye bulunmuyor. Resmi uygulamaları ve banka duyurularını takip edin.Bütün şifrelerimi hemen değiştirmeli miyim?Genel ve zorunlu bir toplu parola değişikliği çağrısı bulunmuyor. Ancak şifre tekrarını ortadan kaldırmak, iki aşamalı doğrulamayı açmak ve doğrulanmış bir veri ihlali durumunda etkilenen hesapların parolalarını değiştirmek önemli.Antivirüs yüklemek PHP2Shell saldırısını engeller mi?Antivirüs, cihazdaki bazı zararlı yazılımları tespit edebilir. Ancak başka bir kuruluşun internet sunucusundaki PHP açığını kapatamaz.Uzmanların ortak uyarısı: Panik değil, güncelleme ve hesap güvenliği önemliPHP2Shell krizi, dünya genelinde internet hizmetlerinin ortak yazılım altyapılarına ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kamu hizmetlerinin geçici olarak durdurulması ve saldırı girişimlerindeki artış, güvenlik yamalarının zamanında uygulanmasının önemini ortaya koydu.Ancak bireysel kullanıcılar için risk ile sunucu yöneticilerinin karşı karşıya olduğu teknik tehdit aynı değil.Ev kullanıcıları için öncelik, telefon ve bilgisayarları güncel tutmak, hesapları güçlü kimlik doğrulamayla korumak ve sahte güvenlik uyarılarına karşı dikkatli olmak. İnternet sitesi yöneticileri içinse en acil adım, PHP güvenlik güncellemelerini uygulamak ve olası ihlal belirtilerini araştırmak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/siber-guvenlik-baskanligindan-ulusal-capta-guvenlik-uyarisi-1109750974.html
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belçika, çekya, finlandiya, dünya, android, iphone, windows, haberler, yılsonu2026
belçika, çekya, finlandiya, dünya, android, iphone, windows, haberler, yılsonu2026
Dünya çapında siber saldırı alarmı: Telefon, bilgisayar ve ev aletleri nasıl korunur? Hangi adımları izlemelisiniz?
Özel
Dünya genelinde siber güvenlik alarmına yol açan PHP2Shell açıkları için acil güncellemeler yayımlandı. İnternet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde kullanılan PHP altyapısına saldırılar hızla artarken hükümetler bazı hizmetleri durdurdu. Evlerdeki telefonlar, bilgisayarlar ve kişisel veriler nasıl korunabilir? Adım adım güncel güvenlik rehberi.
Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP programlama dilinde keşfedilen iki kritik güvenlik açığı, uluslararası bir siber güvenlik krizine dönüştü. PHP2Shell olarak adlandırılan açıkların duyurulmasının ardından saldırı girişimleri hızla artarken, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda kamu kurumu ve şirket güvenlik önlemlerini artırdı.
21 Ekim 2026'da yayımlanan acil yazılım güncellemeleri, saldırganların savunmasız sunucularda şifreye ihtiyaç duymadan zararlı kod çalıştırabilmesine yol açabilen iki açığı kapatmayı amaçlıyor. CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla tanımlanan açıkların önem derecesi, CVSS 4.0 sisteminde 10 üzerinden 9,2 olarak belirlendi.
Ancak kullanıcılar açısından kritik bir ayrım bulunuyor: Bu açıklar doğrudan Android
telefonları, iPhone'ları
veya Windows
bilgisayarları hedef alan bir işletim sistemi açığı değil. Asıl tehlike, ziyaret edilen internet sitelerinin
ve çevrim içi hizmetlerin
sunucularında ortaya çıkıyor. Bununla birlikte ele geçirilen sunucular üzerinden kişisel verilerin sızdırılması
, sahte giriş sayfalarının yayımlanması veya dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirilmesi gibi dolaylı riskler bulunuyor.
PHP2Shell saldırılarında bugün itibarıyla neler yaşandı?
21 Ekim — Kritik açıklar için yamalar yayımlandı, Türkiye 'Kritik Siber Güvenlik Uyarısı' yayınladı
PHP geliştiricileri, iki güvenlik açığını gidermek amacıyla 8.2, 8.3, 8.4 ve 8.5 sürüm aileleri için acil güncellemeler çıkardı. Konuyla alakalı Türkiye'den de acil önlem uyarısı geldi:
22 Ekim — Avrupa'da kamu siteleri geçici olarak kapatıldı
Belçika
, Çekya
, Finlandiya
, Fransa
, Almanya
ve Hollanda'da
bazı kamu hizmetleri güvenlik önlemleri kapsamında çevrim dışına alındı.
23 Ekim — Saldırı girişimlerinde hızlı artış
Cloudflare CEO'su Matthew Prince, açıkların duyurulmasının ardından şirket ağında gözlemlenen istismar girişimlerinin binlerden milyonlara yükseldiğini açıkladı.
Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA
), Europol
ve Avrupa Birliği
kurumları ortak açıklamayla şirketleri acil güncelleme yapmaya çağırdı. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de güvenlik güncellemelerinin geciktirilmemesini, gerekli önlemler alınamıyorsa savunmasız hizmetlerin geçici olarak çevrim dışına çıkarılmasını tavsiye etti.
PHP2Shell nedir, bilgisayarlara ve telefonlara bulaşır mı?
PHP2Shell bir virüsün adı değil, PHP yazılımındaki iki kritik güvenlik açığı için kullanılan isim.
Bu açıklar, belirli koşullarda saldırganların bir internet sunucusuna uzaktan müdahale etmesine imkân tanıyabiliyor. Özellikle WordPress, Drupal, Joomla ve çeşitli e-ticaret sistemleri gibi PHP tabanlı hizmetlerin kullandığı sunucular açısından önem taşıyor.
Tehlike yalnızca sitelerin erişilemez hale gelmesi değil. Savunmasız bir sunucunun ele geçirilmesi halinde kullanıcı verileri, oturum bilgileri, şifreleme anahtarları veya uygulama kayıtları da riske girebilir. Ancak bu verilerin mutlaka sızdırıldığı söylenemez; gerçek etki, her hizmet için ayrı ayrı incelenmeli.
Bir internet sitesini ziyaret etmek tek başına telefonunuzun veya bilgisayarınızın PHP2Shell nedeniyle ele geçirildiği anlamına gelmez. Kullanıcıların önceliği, olası veri sızıntıları ve dolandırıcılık girişimlerine karşı hesaplarını korumak olmalı.
Ev kullanıcıları için PHP2Shell güvenlik rehberi: İlk olarak ne yapmalısınız?
Aşağıdaki adımlar, PHP2Shell'in doğrudan cihazlara bulaştığı varsayımına dayanmıyor. Amaç, olası sunucu ihlallerinin kişisel hesaplara ve cihazlara yansımasını önlemek.
7 adımlık kişisel güvenlik kontrolü
Telefonun ve bilgisayarın sistem güncellemelerini kontrol et
Android, iOS
, Windows veya macOS için bekleyen güvenlik güncellemelerini yükle.
Chrome
, Edge, Firefox veya Safari'nin güncel olduğundan emin ol.
Önemli hesaplarda iki aşamalı doğrulamayı etkinleştir
Özellikle e-posta, bankacılık, sosyal medya ve bulut hesaplarına öncelik ver.
Aynı şifreyi kullandığın hesapları ayır
Her önemli hesap için benzersiz ve güçlü parola ya da geçiş anahtarı kullan.
Şüpheli bağlantıları ve mesajları kontrol et
Acil güvenlik güncellemesi bahanesiyle gelen bağlantılara tıklama.
Önemli dosyalarını yedekle
Belgeleri ve fotoğrafları güvenilir bir bulut hizmetine veya harici diske yedekle.
Hesap oturumlarını ve güvenlik uyarılarını incele
Tanınmayan girişleri, cihazları ve işlemleri kontrol et.
Android telefonlarda PHP2Shell'e karşı nasıl önlem alınır?
Android kullanıcılarının PHP yüklemesine veya özel bir PHP2Shell temizleme uygulaması indirmesine gerek yok. Alınacak önlemler, genel cihaz güvenliğini güçlendirmeye ve ele geçirilmiş çevrim içi hizmetlerden kaynaklanabilecek dolandırıcılık risklerini azaltmaya yönelik.
Android için 6 adımlık rehber
1.
Ayarlar → Sistem → Yazılım güncellemesi bölümünden güncelleme kontrolü yapın. Menü adları telefon markasına göre değişebilir.
2.
Google Play Store → Profil → Play Protect bölümünden korumanın açık olduğunu kontrol edin.
3.
Play Store → Uygulamaları ve cihazı yönet bölümünden bekleyen uygulama güncellemelerini yükleyin.
4.
Ayarlar → Güvenlik ve gizlilik bölümünden uygulama izinlerini inceleyin. Gereksiz kamera, mikrofon, konum ve dosya erişimlerini kaldırın.
5.
Google Hesabı → Güvenlik bölümünden iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin ve tanımadığınız cihaz oturumlarını kapatın.
6.
Tanımadığınız kişilerden gelen APK dosyalarını, sözde güvenlik yamalarını ve SMS bağlantılarını açmayın.
iPhone kullanıcıları hangi güvenlik ayarlarını değiştirmeli?
iPhone kullanıcıları için de PHP2Shell'e özgü bir yazılım yükleme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hesapların ve cihazın güncel tutulması önemli.
iPhone için 5 adımlık rehber
1.
Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden en güncel uyumlu iOS sürümünü yükleyin.
2.
Ayarlar → Uygulamalar → App Store
bölümünden otomatik uygulama güncellemelerinin açık olduğunu kontrol edin. Bazı sürümlerde menü doğrudan App Store olarak görünebilir.
3.
Ayarlar → Apple Hesabı → Giriş ve Güvenlik bölümünden hesap güvenliğinizi ve tanınmayan cihazları inceleyin.
4.
Parolalar uygulamasında veya kullandığınız parola yöneticisinde güvenliği ihlal edilmiş ya da tekrar kullanılan şifre uyarılarını kontrol edin.
5.
Tanımadığınız profilleri ve cihaz yönetimi yapılandırmalarını inceleyin. Güvenmediğiniz bağlantılardan profil yüklemeyin.
Bu adımlar, FBI'ın
mobil cihaz güvenliği tavsiyeleriyle de örtüşüyor. Kurum, cihaz güncellemelerinin geciktirilmemesini, iki aşamalı doğrulama kullanılmasını ve uygulamaların güvenilir kaynaklardan yüklenmesini öneriyor.
Windows ve Mac bilgisayarlar nasıl korunmalı?
Bilgisayar kullanıcıları için temel öncelik, işletim sistemini ve tarayıcıları güncel tutmak. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Windows veya macOS güncellemesi, başka bir şirkete ait savunmasız PHP sunucusunu onarmaz.
Güncellemeler, bilgisayarın kendi güvenlik açıklarına ve zararlı yazılımlara karşı korunmasına yardımcı olur.
1.
Başlat → Ayarlar → Windows Update bölümünü açın.
2.
Güncellemeleri kontrol ederek mevcut güvenlik yamalarını yükleyin.
3.
Windows Güvenliği → Virüs ve tehdit koruması bölümünde gerçek zamanlı korumanın etkin olduğunu doğrulayın.
4.
Gerekiyorsa Windows Güvenliği üzerinden tam tarama çalıştırın.
5.
Chrome, Edge veya Firefox'u kendi ayarlarından güncelleyin.
1.
Sistem Ayarları → Genel → Yazılım Güncelleme bölümünü açın.
2.
Güncel macOS güvenlik güncellemelerini yükleyin.
3.
Safari ve diğer tarayıcıların güncel olduğundan emin olun.
4.
Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik bölümünden uygulama izinlerini inceleyin.
5.
Tanımadığınız kaynaklardan gelen uygulamaları ve sahte güvenlik yazılımlarını yüklemeyin.
Ev interneti ve Wi-Fi ağı için alınabilecek önlemler
PHP2Shell doğrudan bir modem veya Wi-Fi açığı olarak tanımlanmadı. Buna rağmen ev ağının güvenli tutulması, diğer siber tehditlere karşı koruma sağlar.
Modeminizin yönetim paneline üreticinin veya internet servis sağlayıcınızın yönergeleri üzerinden girerek yönetici parolasını değiştirin, varsa güvenlik güncellemelerini yükleyin ve WPA2-AES veya WPA3 korumasını kullanın.
Modeminiz destekliyorsa gereksiz uzaktan yönetim erişimini kapatın. Ev ağınıza bağlı tanımadığınız cihazları kontrol edin. Akıllı kamera, televizyon ve diğer internete bağlı cihazların yazılımlarını da güncel tutun.
Şifrem çalınmış olabilir mi? Hangi hesaplar kontrol edilmeli?
PHP2Shell nedeniyle bir sunucunun ele geçirilmesi, o hizmette saklanan verilerin de riske girmesine neden olabilir. Ancak bir internet sitesinin PHP kullanması, kullanıcı şifrelerinin sızdırıldığı anlamına gelmez.
Bu nedenle bütün hesapların şifrelerini paniğe kapılarak aynı anda değiştirmek yerine, öncelikle güvenlik uyarısı aldığınız, şüpheli giriş gördüğünüz veya aynı şifreyi başka hesaplarda da kullandığınız hizmetlere odaklanın.
Özellikle e-posta hesabınızı koruyun. Çünkü saldırganlar e-posta hesabına erişmeleri halinde başka hizmetlerin parola sıfırlama bağlantılarını da ele geçirebilir.
Güvenlik uzmanları, her hesap için farklı parola kullanılmasını, mümkün olduğunda geçiş anahtarı (passkey) tercih edilmesini ve iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesini öneriyor.
Siber saldırı şüphesi varsa ilk 10 dakikada ne yapılmalı?
Bir hesaba izinsiz erişildiğini, bankacılık işlemlerinde şüpheli hareketler olduğunu veya cihazınızda olağan dışı davranışlar başladığını fark ederseniz şu sırayı izleyin:
1.
Şüpheli bağlantıyla etkileşimi durdurun. Yeni dosya indirmeyin, gelen kodları paylaşmayın.
2.
Güvenilir bir cihazdan öncelikle e-posta hesabınızın parolasını değiştirin ve açık oturumları inceleyin.
3.
İki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin. Tanımadığınız cihazları ve erişim yetkilerini kaldırın.
4.
Banka hesabınızı kontrol edin. Yetkisiz işlem görürseniz bankanın resmi kanallarından hemen iletişime geçin.
5.
Cihazı güncelleyin ve güvenlik taraması yapın. Gerçek bir zararlı yazılım şüphesi varsa profesyonel destek alın.
6.
Delilleri saklayın. Şüpheli mesajların, işlemlerin ve uyarıların ekran görüntülerini muhafaza edin.
Bir kuruluş size veri ihlali bildirimi gönderdiyse bildirimin gerçekliğini e-postadaki bağlantıya basmadan, kuruluşun resmi uygulaması veya doğrudan yazdığınız internet adresi üzerinden doğrulayın.
İnternet sitesi sahipleri ve şirketler için acil PHP2Shell güncelleme rehberi
Ev kullanıcılarından farklı olarak internet sitesi yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve sunucu sahipleri için PHP2Shell doğrudan teknik müdahale gerektiren bir tehdit.
21 Ekim 2026'da yayımlanan güvenlik güncellemeleri şu sürümlerde yer alıyor:
PHP sürüm ailesi
Güvenlik düzeltmesi içeren sürüm
PHP 8.5
8.5.12
PHP 8.4
8.4.27
PHP 8.3
8.3.36
PHP 8.2
8.2.35
PHP 8.1 ve öncesi
Desteklenen güvenli sürüme geçiş veya sağlayıcıdan doğrulanmış güvenlik yaması gerekli
Sunucu yöneticilerinin uygulaması gereken adımlar şöyle:
1.
PHP sürümünü belirleyin. İnternete açık sunucuları, uygulamaları ve PHP kullanan üçüncü taraf ürünleri tespit edin.
2.
Güvenlik yamasını yükleyin. Uyumlu en güncel sürüme veya işletim sistemi sağlayıcınızın güvenlik düzeltmesi içeren paketine geçin.
3.
İlgili hizmetleri yeniden başlatın. PHP-FPM, Apache ve uzun süre çalışan PHP süreçlerinin güncellenmiş kodu kullandığından emin olun.
4.
Erişim ve hata kayıtlarını inceleyin. Olağan dışı istekleri, beklenmedik dosyaları, yeni kullanıcı hesaplarını ve şüpheli dış bağlantıları araştırın.
5.
Olası ihlali değerlendirin. Sunucunun ele geçirildiğine ilişkin bulgu varsa ilgili oturumları, erişim anahtarlarını ve kimlik bilgilerini güvenli biçimde yenileyin.
6.
Güncelleme yapılamıyorsa erişimi sınırlandırın. Gerekli güvenlik önlemleri uygulanana kadar etkilenen hizmeti dış erişime kapatmayı değerlendirin.
WordPress kullanmak tek başına sistemin güvende olduğu anlamına gelmiyor. WordPress çekirdeği ve eklentileri güncel olsa bile sunucudaki PHP sürümü savunmasız kalabilir. Yönetilen barındırma hizmeti kullanan site sahiplerinin sağlayıcılarından yazılı teyit alması gerekiyor.
PHP geliştiricileri, mevcut açıklar için güncellemenin tek kapsamlı çözüm olduğunu belirtiyor.
Telefonumda PHP2Shell virüsü olup olmadığını nasıl anlarım?
PHP2Shell, telefona bulaşan bağımsız bir virüs değil, sunucu tarafındaki güvenlik açıklarının adı. Telefonda olağan dışı davranışlar görülmesi tek başına bu olayla bağlantı kurmak için yeterli değil.
Bankacılık uygulamalarını kullanmayı bırakmalı mıyım?
Hayır
. Doğrulanmış bir güvenlik uyarısı veya hizmet kesintisi yoksa bütün bankacılık uygulamalarını kullanmayı bırakmayı gerektiren genel bir tavsiye bulunmuyor. Resmi uygulamaları ve banka duyurularını takip edin.
Bütün şifrelerimi hemen değiştirmeli miyim?
Genel ve zorunlu bir toplu parola değişikliği çağrısı bulunmuyor. Ancak şifre tekrarını ortadan kaldırmak, iki aşamalı doğrulamayı açmak ve doğrulanmış bir veri ihlali durumunda etkilenen hesapların parolalarını değiştirmek önemli.
Antivirüs yüklemek PHP2Shell saldırısını engeller mi?
Antivirüs, cihazdaki bazı zararlı yazılımları tespit edebilir. Ancak başka bir kuruluşun internet sunucusundaki PHP açığını kapatamaz.
Uzmanların ortak uyarısı: Panik değil, güncelleme ve hesap güvenliği önemli
PHP2Shell krizi, dünya genelinde internet hizmetlerinin ortak yazılım altyapılarına ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kamu hizmetlerinin geçici olarak durdurulması ve saldırı girişimlerindeki artış, güvenlik yamalarının zamanında uygulanmasının önemini ortaya koydu.
Ancak bireysel kullanıcılar için risk ile sunucu yöneticilerinin karşı karşıya olduğu teknik tehdit aynı değil.
Ev kullanıcıları için öncelik, telefon ve bilgisayarları güncel tutmak, hesapları güçlü kimlik doğrulamayla korumak ve sahte güvenlik uyarılarına karşı dikkatli olmak. İnternet sitesi yöneticileri içinse en acil adım, PHP güvenlik güncellemelerini uygulamak ve olası ihlal belirtilerini araştırmak.