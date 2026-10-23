https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/dunya-capinda-siber-saldiri-alarmi-telefon-bilgisayar-ve-ev-aletleri-nasil-korunur-hangi-adimlari-1109790849.html

Dünya çapında siber saldırı alarmı: Telefon, bilgisayar ve ev aletleri nasıl korunur? Hangi adımları izlemelisiniz?

Dünya çapında siber saldırı alarmı: Telefon, bilgisayar ve ev aletleri nasıl korunur? Hangi adımları izlemelisiniz?

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde siber güvenlik alarmına yol açan PHP2Shell açıkları için acil güncellemeler yayımlandı. İnternet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inde kullanılan... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

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Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP programlama dilinde keşfedilen iki kritik güvenlik açığı, uluslararası bir siber güvenlik krizine dönüştü. PHP2Shell olarak adlandırılan açıkların duyurulmasının ardından saldırı girişimleri hızla artarken, Avrupa'dan Asya'ya çok sayıda kamu kurumu ve şirket güvenlik önlemlerini artırdı.21 Ekim 2026'da yayımlanan acil yazılım güncellemeleri, saldırganların savunmasız sunucularda şifreye ihtiyaç duymadan zararlı kod çalıştırabilmesine yol açabilen iki açığı kapatmayı amaçlıyor. CVE-2026-109618 ve CVE-2026-109619 kodlarıyla tanımlanan açıkların önem derecesi, CVSS 4.0 sisteminde 10 üzerinden 9,2 olarak belirlendi.Ancak kullanıcılar açısından kritik bir ayrım bulunuyor: Bu açıklar doğrudan Android telefonları, iPhone'ları veya Windows bilgisayarları hedef alan bir işletim sistemi açığı değil. Asıl tehlike, ziyaret edilen internet sitelerinin ve çevrim içi hizmetlerin sunucularında ortaya çıkıyor. Bununla birlikte ele geçirilen sunucular üzerinden kişisel verilerin sızdırılması, sahte giriş sayfalarının yayımlanması veya dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirilmesi gibi dolaylı riskler bulunuyor. PHP2Shell saldırılarında bugün itibarıyla neler yaşandı?21 Ekim — Kritik açıklar için yamalar yayımlandı, Türkiye 'Kritik Siber Güvenlik Uyarısı' yayınladıPHP geliştiricileri, iki güvenlik açığını gidermek amacıyla 8.2, 8.3, 8.4 ve 8.5 sürüm aileleri için acil güncellemeler çıkardı. Konuyla alakalı Türkiye'den de acil önlem uyarısı geldi:22 Ekim — Avrupa'da kamu siteleri geçici olarak kapatıldıBelçika, Çekya, Finlandiya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da bazı kamu hizmetleri güvenlik önlemleri kapsamında çevrim dışına alındı. 23 Ekim — Saldırı girişimlerinde hızlı artışCloudflare CEO'su Matthew Prince, açıkların duyurulmasının ardından şirket ağında gözlemlenen istismar girişimlerinin binlerden milyonlara yükseldiğini açıkladı.Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), Europol ve Avrupa Birliği kurumları ortak açıklamayla şirketleri acil güncelleme yapmaya çağırdı. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de güvenlik güncellemelerinin geciktirilmemesini, gerekli önlemler alınamıyorsa savunmasız hizmetlerin geçici olarak çevrim dışına çıkarılmasını tavsiye etti.PHP2Shell nedir, bilgisayarlara ve telefonlara bulaşır mı?PHP2Shell bir virüsün adı değil, PHP yazılımındaki iki kritik güvenlik açığı için kullanılan isim.Bu açıklar, belirli koşullarda saldırganların bir internet sunucusuna uzaktan müdahale etmesine imkân tanıyabiliyor. Özellikle WordPress, Drupal, Joomla ve çeşitli e-ticaret sistemleri gibi PHP tabanlı hizmetlerin kullandığı sunucular açısından önem taşıyor.Tehlike yalnızca sitelerin erişilemez hale gelmesi değil. Savunmasız bir sunucunun ele geçirilmesi halinde kullanıcı verileri, oturum bilgileri, şifreleme anahtarları veya uygulama kayıtları da riske girebilir. Ancak bu verilerin mutlaka sızdırıldığı söylenemez; gerçek etki, her hizmet için ayrı ayrı incelenmeli.Bir internet sitesini ziyaret etmek tek başına telefonunuzun veya bilgisayarınızın PHP2Shell nedeniyle ele geçirildiği anlamına gelmez. Kullanıcıların önceliği, olası veri sızıntıları ve dolandırıcılık girişimlerine karşı hesaplarını korumak olmalı.Ev kullanıcıları için PHP2Shell güvenlik rehberi: İlk olarak ne yapmalısınız?Aşağıdaki adımlar, PHP2Shell'in doğrudan cihazlara bulaştığı varsayımına dayanmıyor. Amaç, olası sunucu ihlallerinin kişisel hesaplara ve cihazlara yansımasını önlemek.7 adımlık kişisel güvenlik kontrolüTelefonun ve bilgisayarın sistem güncellemelerini kontrol etAndroid, iOS, Windows veya macOS için bekleyen güvenlik güncellemelerini yükle.Tarayıcıları güncelleChrome, Edge, Firefox veya Safari'nin güncel olduğundan emin ol.Önemli hesaplarda iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirÖzellikle e-posta, bankacılık, sosyal medya ve bulut hesaplarına öncelik ver.Aynı şifreyi kullandığın hesapları ayırHer önemli hesap için benzersiz ve güçlü parola ya da geçiş anahtarı kullan.Şüpheli bağlantıları ve mesajları kontrol etAcil güvenlik güncellemesi bahanesiyle gelen bağlantılara tıklama.Önemli dosyalarını yedekleBelgeleri ve fotoğrafları güvenilir bir bulut hizmetine veya harici diske yedekle.Hesap oturumlarını ve güvenlik uyarılarını inceleTanınmayan girişleri, cihazları ve işlemleri kontrol et.Android telefonlarda PHP2Shell'e karşı nasıl önlem alınır?Android için 6 adımlık rehberiPhone kullanıcıları hangi güvenlik ayarlarını değiştirmeli?iPhone için 5 adımlık rehberBu adımlar, FBI'ın mobil cihaz güvenliği tavsiyeleriyle de örtüşüyor. Kurum, cihaz güncellemelerinin geciktirilmemesini, iki aşamalı doğrulama kullanılmasını ve uygulamaların güvenilir kaynaklardan yüklenmesini öneriyor.Windows ve Mac bilgisayarlar nasıl korunmalı?Bilgisayar kullanıcıları için temel öncelik, işletim sistemini ve tarayıcıları güncel tutmak. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Windows veya macOS güncellemesi, başka bir şirkete ait savunmasız PHP sunucusunu onarmaz.Windows bilgisayarlardaMac bilgisayarlardaEv interneti ve Wi-Fi ağı için alınabilecek önlemlerPHP2Shell doğrudan bir modem veya Wi-Fi açığı olarak tanımlanmadı. Buna rağmen ev ağının güvenli tutulması, diğer siber tehditlere karşı koruma sağlar.Modeminizin yönetim paneline üreticinin veya internet servis sağlayıcınızın yönergeleri üzerinden girerek yönetici parolasını değiştirin, varsa güvenlik güncellemelerini yükleyin ve WPA2-AES veya WPA3 korumasını kullanın.Modeminiz destekliyorsa gereksiz uzaktan yönetim erişimini kapatın. Ev ağınıza bağlı tanımadığınız cihazları kontrol edin. Akıllı kamera, televizyon ve diğer internete bağlı cihazların yazılımlarını da güncel tutun.Şifrem çalınmış olabilir mi? Hangi hesaplar kontrol edilmeli?PHP2Shell nedeniyle bir sunucunun ele geçirilmesi, o hizmette saklanan verilerin de riske girmesine neden olabilir. Ancak bir internet sitesinin PHP kullanması, kullanıcı şifrelerinin sızdırıldığı anlamına gelmez.Bu nedenle bütün hesapların şifrelerini paniğe kapılarak aynı anda değiştirmek yerine, öncelikle güvenlik uyarısı aldığınız, şüpheli giriş gördüğünüz veya aynı şifreyi başka hesaplarda da kullandığınız hizmetlere odaklanın.Özellikle e-posta hesabınızı koruyun. Çünkü saldırganlar e-posta hesabına erişmeleri halinde başka hizmetlerin parola sıfırlama bağlantılarını da ele geçirebilir.Güvenlik uzmanları, her hesap için farklı parola kullanılmasını, mümkün olduğunda geçiş anahtarı (passkey) tercih edilmesini ve iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesini öneriyor.Siber saldırı şüphesi varsa ilk 10 dakikada ne yapılmalı?Bir hesaba izinsiz erişildiğini, bankacılık işlemlerinde şüpheli hareketler olduğunu veya cihazınızda olağan dışı davranışlar başladığını fark ederseniz şu sırayı izleyin:Bir kuruluş size veri ihlali bildirimi gönderdiyse bildirimin gerçekliğini e-postadaki bağlantıya basmadan, kuruluşun resmi uygulaması veya doğrudan yazdığınız internet adresi üzerinden doğrulayın.İnternet sitesi sahipleri ve şirketler için acil PHP2Shell güncelleme rehberiEv kullanıcılarından farklı olarak internet sitesi yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve sunucu sahipleri için PHP2Shell doğrudan teknik müdahale gerektiren bir tehdit.Sunucu yöneticilerinin uygulaması gereken adımlar şöyle:WordPress kullanmak tek başına sistemin güvende olduğu anlamına gelmiyor. WordPress çekirdeği ve eklentileri güncel olsa bile sunucudaki PHP sürümü savunmasız kalabilir. Yönetilen barındırma hizmeti kullanan site sahiplerinin sağlayıcılarından yazılı teyit alması gerekiyor.PHP geliştiricileri, mevcut açıklar için güncellemenin tek kapsamlı çözüm olduğunu belirtiyor.Telefonumda PHP2Shell virüsü olup olmadığını nasıl anlarım?PHP2Shell, telefona bulaşan bağımsız bir virüs değil, sunucu tarafındaki güvenlik açıklarının adı. Telefonda olağan dışı davranışlar görülmesi tek başına bu olayla bağlantı kurmak için yeterli değil.Bankacılık uygulamalarını kullanmayı bırakmalı mıyım?Hayır. Doğrulanmış bir güvenlik uyarısı veya hizmet kesintisi yoksa bütün bankacılık uygulamalarını kullanmayı bırakmayı gerektiren genel bir tavsiye bulunmuyor. Resmi uygulamaları ve banka duyurularını takip edin.Bütün şifrelerimi hemen değiştirmeli miyim?Genel ve zorunlu bir toplu parola değişikliği çağrısı bulunmuyor. Ancak şifre tekrarını ortadan kaldırmak, iki aşamalı doğrulamayı açmak ve doğrulanmış bir veri ihlali durumunda etkilenen hesapların parolalarını değiştirmek önemli.Antivirüs yüklemek PHP2Shell saldırısını engeller mi?Antivirüs, cihazdaki bazı zararlı yazılımları tespit edebilir. Ancak başka bir kuruluşun internet sunucusundaki PHP açığını kapatamaz.Uzmanların ortak uyarısı: Panik değil, güncelleme ve hesap güvenliği önemliPHP2Shell krizi, dünya genelinde internet hizmetlerinin ortak yazılım altyapılarına ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kamu hizmetlerinin geçici olarak durdurulması ve saldırı girişimlerindeki artış, güvenlik yamalarının zamanında uygulanmasının önemini ortaya koydu.Ancak bireysel kullanıcılar için risk ile sunucu yöneticilerinin karşı karşıya olduğu teknik tehdit aynı değil.Ev kullanıcıları için öncelik, telefon ve bilgisayarları güncel tutmak, hesapları güçlü kimlik doğrulamayla korumak ve sahte güvenlik uyarılarına karşı dikkatli olmak. İnternet sitesi yöneticileri içinse en acil adım, PHP güvenlik güncellemelerini uygulamak ve olası ihlal belirtilerini araştırmak.

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