https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/panamada-77-buyuklugundeki-depremin-ardindan-746-artci-sarsinti-yasandi-1-2-ay-surebilir-1109623602.html
Panama’da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı yaşandı: '1-2 ay sürebilir'
Panama’da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı yaşandı: '1-2 ay sürebilir'
Sputnik Türkiye
Panama’da 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, artçıların 1 ila 2 ay boyunca devam edebileceği... 17.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-17T02:29+0300
2026-10-17T02:29+0300
2026-10-17T02:29+0300
dünya
panama
deprem
artçı
sarsıntı
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Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Nestor Luque, ülkenin ulusal gazetelerinden La Prensa’ya yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin bilgi verdi.Depremin ardından şimdiye kadar 746 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten Luque, bu büyüklükteki depremlerin ardından artçıların bir ila iki ay sürebileceğini ifade etti.Luque, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin tektonik blokların yeniden dengelenme sürecini devam ettirdiğini ve sarsıntıların bu süreçle bağlantılı olduğunu kaydetti.Depremde 30 kişi yaralanmıştıPanama’nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Ülkede deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.
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panama, deprem, artçı, sarsıntı
panama, deprem, artçı, sarsıntı
Panama’da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı yaşandı: '1-2 ay sürebilir'
Panama’da 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, artçıların 1 ila 2 ay boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.
Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Nestor Luque, ülkenin ulusal gazetelerinden La Prensa’ya yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin bilgi verdi.
Depremin ardından şimdiye kadar 746 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten Luque, bu büyüklükteki depremlerin ardından artçıların bir ila iki ay sürebileceğini ifade etti.
Luque, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin tektonik blokların yeniden dengelenme sürecini devam ettirdiğini ve sarsıntıların bu süreçle bağlantılı olduğunu kaydetti.
Depremde 30 kişi yaralanmıştı
Panama’nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Ülkede deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.