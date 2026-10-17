https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/panamada-77-buyuklugundeki-depremin-ardindan-746-artci-sarsinti-yasandi-1-2-ay-surebilir-1109623602.html

Panama’da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı yaşandı: '1-2 ay sürebilir'

Panama’da 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı yaşandı: '1-2 ay sürebilir'

Sputnik Türkiye

Panama’da 9 Ekim’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 746 artçı sarsıntı kaydedildi. Uzmanlar, artçıların 1 ila 2 ay boyunca devam edebileceği... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T02:29+0300

2026-10-17T02:29+0300

2026-10-17T02:29+0300

dünya

panama

deprem

artçı

sarsıntı

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Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Nestor Luque, ülkenin ulusal gazetelerinden La Prensa’ya yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin bilgi verdi.Depremin ardından şimdiye kadar 746 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirten Luque, bu büyüklükteki depremlerin ardından artçıların bir ila iki ay sürebileceğini ifade etti.Luque, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin tektonik blokların yeniden dengelenme sürecini devam ettirdiğini ve sarsıntıların bu süreçle bağlantılı olduğunu kaydetti.Depremde 30 kişi yaralanmıştıPanama’nın güney ucuna yakın Pitaloza Arriba bölgesinde 9 Ekim’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Ülkede deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

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panama, deprem, artçı, sarsıntı