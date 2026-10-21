Abdulkadir Selvi: Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor

AK Parti’nin sadece fon kriziyle ilgili olarak halkın nabzını tutmak için kamuoyu araştırması yaptırdığı söyleniyor. AK Parti’nin fon krizi nedeniyle 3-6 puan arasında oy kaybettiği yönünde anketler yayınlandı. AK Parti Genel Merkezi’nin yaptırdığı anketlerde ise adalet duygusunun öne çıktığı ifade ediliyor. Kamuoyu fon rezaletine imza atanların yargılandığını görmek ve suçu olan herkese eşit davranıldığının ortaya çıkmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altını ve üstünü çizdiği güven duygusu fon krizine imza atanlardan hesap sorulduğu zaman sağlanacak. Muhalefete ait belediye başkanlarına kelepçe vurulurken, fon rezaletine sebep olanlar ise korunuyor duygusu çok sarsıcı. Bu duygunun tamir edilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği güven duygusu o şekilde sağlanabilir.