https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abdulkadir-selvi-erdogan-fon-krizini-basit-bir-mesele-olarak-gormuyor-1109724547.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon krizine yönelik tutumunu yorumladı ve "Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor"... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T09:17+0300
2026-10-21T09:17+0300
2026-10-21T09:17+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
cumhurbaşkanı
ak parti
fon
fon soruşturması
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fon krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını değerlendirdi ve "Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor" ifadelerini kullandı.Selvi, Erdoğan'ın öfkesinin dozunun arttığını belirtti ve şu noktalara değindi:AK Parti'den fon anketi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/ahmet-hakan-cumhurbaskani-erdogan-fon-krizinin-basindan-beri-giderek-artan-bir-ofkeyle-konusuyor--1109641831.html
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recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, cumhurbaşkanı, ak parti, fon, fon soruşturması, sermaye piyasası kurulu (spk)
recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, cumhurbaşkanı, ak parti, fon, fon soruşturması, sermaye piyasası kurulu (spk)
Abdulkadir Selvi: Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon krizine yönelik tutumunu yorumladı ve "Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fon krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını değerlendirdi ve "Erdoğan fon krizini basit bir mesele olarak görmüyor" ifadelerini kullandı.
Selvi, Erdoğan'ın öfkesinin dozunun arttığını belirtti ve şu noktalara
değindi:
Erdoğan fon krizi hakkında ilk günden itibaren açıklamalar yapıyor. Fon rezaletine sebep olanlardan hesap sorulacağını söylüyor. Kamu kaynaklarına dokunulmadan fon krizinin çözüleceğini anlatıyor. Hatta her defasında öfkesinin dozunu artırıyor. Doğru bir zeminde duruyor.
AK Parti’nin sadece fon kriziyle ilgili olarak halkın nabzını tutmak için kamuoyu araştırması yaptırdığı söyleniyor. AK Parti’nin fon krizi nedeniyle 3-6 puan arasında oy kaybettiği yönünde anketler yayınlandı. AK Parti Genel Merkezi’nin yaptırdığı anketlerde ise adalet duygusunun öne çıktığı ifade ediliyor. Kamuoyu fon rezaletine imza atanların yargılandığını görmek ve suçu olan herkese eşit davranıldığının ortaya çıkmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altını ve üstünü çizdiği güven duygusu fon krizine imza atanlardan hesap sorulduğu zaman sağlanacak. Muhalefete ait belediye başkanlarına kelepçe vurulurken, fon rezaletine sebep olanlar ise korunuyor duygusu çok sarsıcı. Bu duygunun tamir edilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği güven duygusu o şekilde sağlanabilir.