https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/sigara-satisinda-qr-donemi-geliyor-elektronik-yas-dogrulama-sistemi-hayata-geciyor-1109496288.html
Sigara satışında 'QR' dönemi geliyor: Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi hayata geçiyor
Sigara satışında 'QR' dönemi geliyor: Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi hayata geçiyor
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı sigara satışında 'Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T11:26+0300
2026-10-13T11:26+0300
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sağlık bakanlığı
sigara
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Türkiye'de sigara satışı için yeni dönem geliyor. Sağlık Bakanlığı 'Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanırken, sigara satın alacak kişi bakanlık tarafından oluşturulan özel 'QR kodu' kendi cep telefonundan okutacak. Elektronik doğrulama modeli hayata geçecekSabah'ın haberine göre, kimlikle sigara satışına yönelik detaylar da belli oldu. Buna göre elektronik doğrulama modelinin, sigara tedarikinin en yoğun olduğu market ve büfe gibi tüm fiziksel satış alanlarında zorunlu kılınması planlanıyor. Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek. Sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak.Sistem nasıl işleyecek?Sistem, arka planda güvenli bir yazılımla alıcının yalnızca TC Kimlik Numarası üzerinden sorgulama yapacak. Yapılan bu eşleşmeyle, kişinin yasal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek.Kişisel veriler korunabilecek mi?Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek. Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek. Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/sigara-satisinda-kimlik-sarti-gundem-olmustu-saglik-bakani-memisoglundan-yeni-aciklama-1109453491.html
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sağlık bakanlığı, sigara, sigara yasağı
sağlık bakanlığı, sigara, sigara yasağı
Sigara satışında 'QR' dönemi geliyor: Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi hayata geçiyor
Sağlık Bakanlığı sigara satışında 'Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Türkiye'de sigara satışı için yeni dönem geliyor. Sağlık Bakanlığı 'Elektronik Yaş Doğrulama Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanırken, sigara satın alacak kişi bakanlık tarafından oluşturulan özel 'QR kodu' kendi cep telefonundan okutacak.
Elektronik doğrulama modeli hayata geçecek
Sabah'ın haberine göre, kimlikle sigara satışına yönelik detaylar da belli oldu. Buna göre elektronik doğrulama modelinin, sigara tedarikinin en yoğun olduğu market ve büfe gibi tüm fiziksel satış alanlarında zorunlu kılınması planlanıyor. Market ve büfe gibi fiziksel satış noktalarındaki mevcut kimlik kontrolü süreçleri tamamen dijitalleşecek. Sigara satın alacak kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan özel QR kodu kendi cep telefonuyla okutacak.
Sistem, arka planda güvenli bir yazılımla alıcının yalnızca TC Kimlik Numarası üzerinden sorgulama yapacak. Yapılan bu eşleşmeyle, kişinin yasal sınır olan 18 yaşını doldurup doldurmadığı anlık olarak belirlenecek.
Kişisel veriler korunabilecek mi?
Dijital sorgulama esnasında satıcıya alıcının adı, soyadı veya doğum tarihi gibi hiçbir özel bilgi iletilmeyecek. Satıcı, kendi ekranında sadece yaş sınırının uygun olup olmadığına dair dijital bir onay görecek. Alıcının kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak yaş kontrolü hatasız ve güvenli bir şekilde tamamlanacak.