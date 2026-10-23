https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/rusya-yuksek-mahkemesi-baskani-cin-yargi-sisteminin-dijitallesme-duzeyini-degerlendirdi-1109788454.html

Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı, Çin yargı sisteminin dijitalleşme düzeyini değerlendirdi

Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı, Çin yargı sisteminin dijitalleşme düzeyini değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı Krasnov, Şanghay’daki yargı kurumlarını inceleyerek iki ülke arasındaki hukuki... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T09:37+0300

2026-10-23T09:37+0300

2026-10-23T09:38+0300

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Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov, Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Şanghay’daki yerel yargı kurumlarının çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret, iki ülke arasında hukuki alandaki işbirliğini güçlendirme ve iyi uygulamaları karşılıklı aktarma iradesini bir kez daha ortaya koydu.Krasnov, metropolün yargı sisteminde kritik bir rol üstlenen, temyiz ve yargısal denetim süreçlerine odaklanan Şanghay Yüksek Halk Mahkemesi’ni ziyaret etti. Temaslar kapsamında, Şanghay Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen Çin-ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) Hakimler Forumu'nun çalışmaları da değerlendirildi. Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı'nın talimatıyla Rus hakimlerin de katılım sağladığı foruma ilişkin değerlendirmede bulunan Krasnov, benzer bir forumun Rusya’nın ŞİÖ dönem başkanlığı sırasında, 2027–2028 yıllarında Rusya’da düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.Ziyaret programı dahilinde sınır ötesi ticari uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir merkez olan Şanghay Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde de temaslarda bulunuldu.Yargıda yapay zeka dönemiZiyaretin en dikkat çeken başlıklarından biri de yargı süreçlerinde yapay zeka kullanımı oldu. Rus heyetine, adli işlemlerde uygulanan yapay zeka teknolojilerinden örnekler sunuldu. Krasnov, bu alanı ikili deneyim paylaşımı açısından en vaat edici sektörlerden biri olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/krasnov-rusya-ve-cin-hukuk-alaninda-kusursuz-bir-mekanizma-olusturacak-1109760694.html

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rusya, çin, şanghay, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), igor krasnov, yargı, hukuk, yapay zeka