https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-toplam-540-asker-ozgurlugune-kavustu-1109800824.html

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: Toplam 540 asker özgürlüğüne kavuştu

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: Toplam 540 asker özgürlüğüne kavuştu

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda her iki taraftan 270'şer asker ülkelerine döndü. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T14:15+0300

2026-10-23T14:15+0300

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ukrayna kri̇zi̇

yana lantratova

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askerin geri alındığı bildirdi.Bakanlık, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 270 esirin teslim edildiğini belirtti.Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği kaydedildi.Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kremlin-abdyle-yapilan-anlasma-kapsaminda-dizel-sevkiyati-basladi-1109797355.html

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yana lantratova, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası