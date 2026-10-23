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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-esir-takasi-toplam-540-asker-ozgurlugune-kavustu-1109800824.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: Toplam 540 asker özgürlüğüne kavuştu
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: Toplam 540 asker özgürlüğüne kavuştu
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda her iki taraftan 270'şer asker ülkelerine döndü. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T14:15+0300
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ukrayna kri̇zi̇
yana lantratova
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askerin geri alındığı bildirdi.Bakanlık, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 270 esirin teslim edildiğini belirtti.Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği kaydedildi.Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kremlin-abdyle-yapilan-anlasma-kapsaminda-dizel-sevkiyati-basladi-1109797355.html
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yana lantratova, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası
yana lantratova, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: Toplam 540 asker özgürlüğüne kavuştu

14:15 23.10.2026
rusya esir takası
rusya esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası sonucunda her iki taraftan 270'şer asker ülkelerine döndü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askerin geri alındığı bildirdi.

Bakanlık, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 270 esirin teslim edildiğini belirtti.

Belarus'ta bulunan Rus askerleriyle Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın ilgilendiği kaydedildi.

Rus askerlerinin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımların ardından rehabilitasyon görmeleri amacıyla Savunma Bakanlığı'na ait hastanelere sevk edileceği ifade edildi.
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