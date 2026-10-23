https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-13-yerlesim-kontrol-altina-alindi--1109801058.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 13 yerleşim kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 13 yerleşim kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri, enerji ve ulaşım altyapısı hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiğini, askeri yük taşıyan 14... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T14:18+0300

2026-10-23T14:18+0300

2026-10-23T14:23+0300

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

himars

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın seyrine ilişkin 17-23 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan raporunu yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu dönemde üç yoğun ve 11 grup saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre bu saldırılarda Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan savunma sanayii işletmeleri, lojistik merkezler, enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, orta ve uzun menzilli İHA üretim, montaj ve depolama noktaları, askeri-teknik malzeme depoları ile Ukrayna silahlı oluşumları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerleri vuruldu.Bakanlık ayrıca, askeri yüklerin kabulünü, depolanmasını ve dağıtımını sağlayan Ukrayna liman altyapısı tesislerinin devre dışı bırakıldığını kaydetti. Haftalık dönemde, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için silah, askeri teçhizat ve çift kullanımlı ürün tedarikinde kullanıldığı belirtilen 14 kuru yük gemisi ile bir konteyner gemisinin vurulduğu bildirildi.Bakanlığa göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir haftada 8340'tan fazla asker ve 112 zırhlı muharebe aracı kaybetti. Açıklamada, aynı dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 13 yerleşimi kontrol altına aldığı ifade edildi.Hava savunma sistemlerinin beş güdümlü hava bombasını, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemine ait üç füzeyi, yedi Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 5593 uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi. Bakanlık ayrıca Rus Karadeniz Filosu unsurlarının Karadeniz sularında Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait beş insansız deniz aracını imha ettiğini bildirdi.Bakanlık, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana imha edildiğini öne sürdüğü teçhizatın toplam sayısını şöyle açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kremlin-abdyle-yapilan-anlasma-kapsaminda-dizel-sevkiyati-basladi-1109797355.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, himars, karadeniz