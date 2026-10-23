https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-yuk-tasiyan-gemi-ve-cernigovdaki-lojistik-merkezi-vuruldu-1109814621.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Çernigov’daki bir ulaşım ve lojistik merkezinin vurulduğunu... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-23T23:09+0300
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ukrayna
çernigov
odessa
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kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan lojistik merkezler, liman altyapısı ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken vuruldu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Çernigov kentinde “Aviation New Technologies” şirketine ait bir ulaşım ve lojistik merkezinin de vurulduğunu belirtti.Söz konusu merkezde askeri teçhizat, insansız hava araçları ve bunlara ait parçaların yanı sıra Ukrayna ordusuna yönelik hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen yüklerin depolandığı kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çernigov, odessa, rus silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çernigov, odessa, rus silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Çernigov’daki bir ulaşım ve lojistik merkezinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan lojistik merkezler, liman altyapısı ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Çernigov kentinde “Aviation New Technologies” şirketine ait bir ulaşım ve lojistik merkezinin de vurulduğunu belirtti.
Söz konusu merkezde askeri teçhizat, insansız hava araçları ve bunlara ait parçaların yanı sıra Ukrayna ordusuna yönelik hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen yüklerin depolandığı kaydedildi.