https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-yuk-tasiyan-gemi-ve-cernigovdaki-lojistik-merkezi-vuruldu-1109814621.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Çernigov’daki bir ulaşım ve lojistik merkezinin vurulduğunu... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T23:09+0300

2026-10-23T23:09+0300

2026-10-23T23:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

çernigov

odessa

rus silahlı kuvvetleri

kuru yük gemisi

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan lojistik merkezler, liman altyapısı ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken vuruldu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Çernigov kentinde “Aviation New Technologies” şirketine ait bir ulaşım ve lojistik merkezinin de vurulduğunu belirtti.Söz konusu merkezde askeri teçhizat, insansız hava araçları ve bunlara ait parçaların yanı sıra Ukrayna ordusuna yönelik hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen yüklerin depolandığı kaydedildi.

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çernigov

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çernigov, odessa, rus silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi