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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-yuk-tasiyan-gemi-ve-cernigovdaki-lojistik-merkezi-vuruldu-1109814621.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Çernigov’daki bir ulaşım ve lojistik merkezinin vurulduğunu... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T23:09+0300
2026-10-23T23:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
çernigov
odessa
rus silahlı kuvvetleri
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan lojistik merkezler, liman altyapısı ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken vuruldu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, Çernigov kentinde “Aviation New Technologies” şirketine ait bir ulaşım ve lojistik merkezinin de vurulduğunu belirtti.Söz konusu merkezde askeri teçhizat, insansız hava araçları ve bunlara ait parçaların yanı sıra Ukrayna ordusuna yönelik hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen yüklerin depolandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/gerasimov-rus-ordusu-herson-cephesinde-27-ekimde-sessizlik-rejimi-uygulayacak-1109810345.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çernigov, odessa, rus silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, çernigov, odessa, rus silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemi ve Çernigov’daki lojistik merkezi vuruldu

23:09 23.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı’na Ukrayna ordusu için yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Çernigov’daki bir ulaşım ve lojistik merkezinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan lojistik merkezler, liman altyapısı ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Odessa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, Çernigov kentinde “Aviation New Technologies” şirketine ait bir ulaşım ve lojistik merkezinin de vurulduğunu belirtti.
Söz konusu merkezde askeri teçhizat, insansız hava araçları ve bunlara ait parçaların yanı sıra Ukrayna ordusuna yönelik hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen yüklerin depolandığı kaydedildi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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