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Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu
Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttuğunu duyurdu. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T13:45+0300
2026-10-23T14:30+0300
ekonomi̇
rusya merkez bankası
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Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 23 Ekim 2026 tarihinde politika faizini yıllık yüzde 14.00 seviyesinde tutma kararı almıştır" ifadesine yer verildi.Rusya Merkez Bankası, maliye politikası parametrelerinde değişiklik olması durumunda para politikasını yeniden düzenleme olasılığını dışlamadığını bildirdi. Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, orta vadede bütçe politikası parametrelerinin güncellenmesinin enflasyonun yavaşlamasına yardımcı olacağını belirtti.Büyüme tahmini yüzde 1.5-2.5 aralığında Rusya Merkez Bankası, 2027 yılına ilişkin GSYH büyüme tahminini yüzde 1.5-2.5 aralığından yüzde 1-2 aralığına düşürdü. Kurum, 2028 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 1.5-2.5 aralığında korudu. Enflasyon beklentisi yüzde 7.1-7.6 aralığında Rusya'da yıllık enflasyon, 19 Ekim itibarıyla yüzde 6.8 olarak hesaplandı. Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.1-7.6 aralığında gerçekleşmesini bekliyor. Merkez Bankası, operasyonel verilere göre Rusya ekonomisinin 2026'nın ikinci yarısında ılımlı bir hızla büyüdüğünü bildirdi. Rusya Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin GSYH büyüme tahminini de yüzde 0-1 aralığından yüzde 0.5-1 aralığına yükseltti.
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rusya merkez bankası, merkez bankası
rusya merkez bankası, merkez bankası

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu

13:45 23.10.2026 (güncellendi: 14:30 23.10.2026)
© Sefa KaracanRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Sefa Karacan
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Rusya Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttuğunu duyurdu.
Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 23 Ekim 2026 tarihinde politika faizini yıllık yüzde 14.00 seviyesinde tutma kararı almıştır" ifadesine yer verildi.
Rusya Merkez Bankası, maliye politikası parametrelerinde değişiklik olması durumunda para politikasını yeniden düzenleme olasılığını dışlamadığını bildirdi.
Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, orta vadede bütçe politikası parametrelerinin güncellenmesinin enflasyonun yavaşlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Büyüme tahmini yüzde 1.5-2.5 aralığında

Rusya Merkez Bankası, 2027 yılına ilişkin GSYH büyüme tahminini yüzde 1.5-2.5 aralığından yüzde 1-2 aralığına düşürdü. Kurum, 2028 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 1.5-2.5 aralığında korudu.
Merkez Bankası, orta vadede Rusya'da enflasyonu artırıcı risklerin dezenflasyonist risklerden daha ağır bastığına dikkat çekti. Kurum, yatırım faaliyetlerinin yılın başındaki seviyelere kıyasla toparlanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Enflasyon beklentisi yüzde 7.1-7.6 aralığında

Rusya'da yıllık enflasyon, 19 Ekim itibarıyla yüzde 6.8 olarak hesaplandı. Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 7.1-7.6 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.
Merkez Bankası, operasyonel verilere göre Rusya ekonomisinin 2026'nın ikinci yarısında ılımlı bir hızla büyüdüğünü bildirdi. Rusya Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin GSYH büyüme tahminini de yüzde 0-1 aralığından yüzde 0.5-1 aralığına yükseltti.
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