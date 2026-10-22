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Trump: İran, ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor
Trump: İran, ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran'ı kasım ayındaki ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışmakla suçladı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T18:53+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın petrol fiyatlarını yükseltmek için çaba gösterdiğini ileri sürdü. Trump, Tahran'ın bu girişimleri kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde gerçekleştirdiğini savundu.Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin iddialarını da hedef alarak, boğazdan geçen petrol miktarının çatışmalar başlamadan önceki seviyeyi aştığını öne sürdü.ABD Başkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-iran-savasinin-ikinci-donemin-kronolojisi-muzakerelerde-son-durum-ne-1109533144.html
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abd, i̇ran, donald trump, haberler
abd, i̇ran, donald trump, haberler

Trump: İran, ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor

18:53 22.10.2026
© REUTERS Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Trump, İran'ı kasım ayındaki ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışmakla suçladı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve mayınlarla ilgili ‘sahte’ olaylar uydurduğunu öne süren Trump,"İran asla nükleer silaha sahip olamaz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın petrol fiyatlarını yükseltmek için çaba gösterdiğini ileri sürdü. Trump, Tahran'ın bu girişimleri kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde gerçekleştirdiğini savundu.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin iddialarını da hedef alarak, boğazdan geçen petrol miktarının çatışmalar başlamadan önceki seviyeyi aştığını öne sürdü.
ABD Başkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İran, ABD ara seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta sahte saldırılar, mayınlar ve başka her şeyi uyduruyorlar. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan şu anda, çatışmalar başlamadan önceki döneme kıyasla bile daha fazla petrol geçiyor.
Protestocuları ve yollarına çıkan herkesi öldürmeye devam ediyorlar. Gerçekten şeytani bir rejim ve yalnızca Amerikan halkının ve dünyanın ne kadar kötü olduklarını anlamasını umabilirim! Yedi aydan kısa sürede 75 bin protestocu hayatını kaybetti. Dünyanın ve Demokrat Parti'nin bunu umursamıyor gibi görünmesi şok edici.
İran asla nükleer silaha sahip olamaz ve asla nükleer silaha sahip olmayacak!"
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