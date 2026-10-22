https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/son-dakika-haberleri-trump-iran-ara-secimler-oncesi-petrol-fiyatlarini-yukseltmek-icin-elinden-gelen-her-seyi-yapiyor-1109777455.html

Trump: İran, ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor

Trump: İran, ara seçimler öncesi petrol fiyatlarını yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran'ı kasım ayındaki ara seçimler öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışmakla suçladı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T18:53+0300

2026-10-22T18:53+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın petrol fiyatlarını yükseltmek için çaba gösterdiğini ileri sürdü. Trump, Tahran'ın bu girişimleri kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde gerçekleştirdiğini savundu.Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin iddialarını da hedef alarak, boğazdan geçen petrol miktarının çatışmalar başlamadan önceki seviyeyi aştığını öne sürdü.ABD Başkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-iran-savasinin-ikinci-donemin-kronolojisi-muzakerelerde-son-durum-ne-1109533144.html

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