https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/beyaz-saraydan-herson-bolgesindeki-alyoskide-yerel-ateskes-saglandi-iddiasi-1109806281.html

Beyaz Saray’dan Herson bölgesindeki Alyoşki’de yerel ateşkes sağlandı iddiası

Beyaz Saray’dan Herson bölgesindeki Alyoşki’de yerel ateşkes sağlandı iddiası

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T17:02+0300

2026-10-23T17:02+0300

2026-10-23T17:21+0300

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herson

ukrayna

ateşkes

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Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “First Lady Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Alyoşki kentinde ateşkes sağlanması için yürüttüğü görüşmeleri başarıyla sonuçlandırdı. Yerel ateşkes 29 Ekim’de başlayacak” ifadelerine yer verildi.Ateşkesin, kente insani yardım ulaştırılması ve sivillerin özel olarak oluşturulacak bir koridor üzerinden tahliye edilmesi amacıyla sağlandığı kaydedildi.Beyaz Saray ayrıca, ABD merkezli bağımsız bir medya kuruluşunun Alyoşki’de tarafların faaliyetlerine eşlik edeceğini ve gelişmeleri kayıt altına alacağını belirtti.Alyoşki, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin karşısında bulunuyor.Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna güçlerinin gıda, yakıt ve ilaç sevkiyatını engellemek amacıyla bölgedeki yolları uzaktan mayınladığını ve ulaşım araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirtmişti. Saldo ayrıca enerji ve iletişim altyapısının hedef alınarak ağır bir insani durum oluşturulmaya çalışıldığını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus ordusunun kente gıda ve ilaç ulaştırılması sorununu çözmek için gereken her şeyi yaptığını belirtmişti. Kentteki durumu “kritik” olarak nitelendiren Peskov, Kiev rejiminin sevkiyatları engellemeye çalıştığını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/putin-kievin-kaybettigi-topraklar-rusyanin-tarih-topraklaridir-1109780451.html

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