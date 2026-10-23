https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/beyaz-saraydan-herson-bolgesindeki-alyoskide-yerel-ateskes-saglandi-iddiasi-1109806281.html
Beyaz Saray’dan Herson bölgesindeki Alyoşki’de yerel ateşkes sağlandı iddiası
Beyaz Saray’dan Herson bölgesindeki Alyoşki’de yerel ateşkes sağlandı iddiası
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T17:02+0300
2026-10-23T17:02+0300
2026-10-23T17:21+0300
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Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “First Lady Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Alyoşki kentinde ateşkes sağlanması için yürüttüğü görüşmeleri başarıyla sonuçlandırdı. Yerel ateşkes 29 Ekim’de başlayacak” ifadelerine yer verildi.Ateşkesin, kente insani yardım ulaştırılması ve sivillerin özel olarak oluşturulacak bir koridor üzerinden tahliye edilmesi amacıyla sağlandığı kaydedildi.Beyaz Saray ayrıca, ABD merkezli bağımsız bir medya kuruluşunun Alyoşki’de tarafların faaliyetlerine eşlik edeceğini ve gelişmeleri kayıt altına alacağını belirtti.Alyoşki, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin karşısında bulunuyor.Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna güçlerinin gıda, yakıt ve ilaç sevkiyatını engellemek amacıyla bölgedeki yolları uzaktan mayınladığını ve ulaşım araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirtmişti. Saldo ayrıca enerji ve iletişim altyapısının hedef alınarak ağır bir insani durum oluşturulmaya çalışıldığını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus ordusunun kente gıda ve ilaç ulaştırılması sorununu çözmek için gereken her şeyi yaptığını belirtmişti. Kentteki durumu “kritik” olarak nitelendiren Peskov, Kiev rejiminin sevkiyatları engellemeye çalıştığını kaydetmişti.
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beyaz saray, abd, rusya, herson, ukrayna, ateşkes
beyaz saray, abd, rusya, herson, ukrayna, ateşkes
Beyaz Saray’dan Herson bölgesindeki Alyoşki’de yerel ateşkes sağlandı iddiası
17:02 23.10.2026 (güncellendi: 17:21 23.10.2026)
Beyaz Saray, ABD First Lady’si Melania Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında Herson bölgesindeki Alyoşki kentini kapsayan yerel ateşkes için anlaşma sağladığını bildirdi. Ateşkesin 29 Ekim’de başlayacağı belirtildi.
Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “First Lady Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Alyoşki kentinde ateşkes sağlanması için yürüttüğü görüşmeleri başarıyla sonuçlandırdı. Yerel ateşkes 29 Ekim’de başlayacak” ifadelerine yer verildi.
Ateşkesin, kente insani yardım ulaştırılması ve sivillerin özel olarak oluşturulacak bir koridor üzerinden tahliye edilmesi amacıyla sağlandığı kaydedildi.
Beyaz Saray ayrıca, ABD merkezli bağımsız bir medya kuruluşunun Alyoşki’de tarafların faaliyetlerine eşlik edeceğini ve gelişmeleri kayıt altına alacağını belirtti.
Alyoşki, Dinyeper Nehri’nin sol kıyısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Herson kentinin karşısında bulunuyor.
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna güçlerinin gıda, yakıt ve ilaç sevkiyatını engellemek amacıyla bölgedeki yolları uzaktan mayınladığını ve ulaşım araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirtmişti. Saldo ayrıca enerji ve iletişim altyapısının hedef alınarak ağır bir insani durum oluşturulmaya çalışıldığını ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus ordusunun kente gıda ve ilaç ulaştırılması sorununu çözmek için gereken her şeyi yaptığını belirtmişti. Kentteki durumu “kritik” olarak nitelendiren Peskov, Kiev rejiminin sevkiyatları engellemeye çalıştığını kaydetmişti.