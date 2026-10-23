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Öğretmen, kullandığı araçla 'yaya geçidinde' iki anaokulu öğretmenine çarptı
Öğretmen, kullandığı araçla 'yaya geçidinde' iki anaokulu öğretmenine çarptı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine bir araç çarptı. Kazada iki öğretmen yaralanırken araç sürücüsünün de öğretmen olduğu ortaya çıktı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T15:28+0300
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da iki anaokulu öğretmenine yaya geçidinden geçmeye çalışırken bir araç çarptı. Kazada iki öğretmen yaralanırken araç sürücüsünün de öğretmen olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yaya geçidinde çarptıÖ.Ö'nün kullandığı otomobil, Atatepe mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan özel bir okulda çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen yola düştü. Kazada yaralanan öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö'nün tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin öğretmenlere çarptığı ve öğretmenlerin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trabzonsporun-yildiz-ismi-andre-onana-kaza-gecirdi-ailesi-de-aractaydi-1109785308.html
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tekirdağ, trafik kazası
tekirdağ, trafik kazası

Öğretmen, kullandığı araçla 'yaya geçidinde' iki anaokulu öğretmenine çarptı

15:28 23.10.2026
© AATrafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA
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Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen iki anaokulu öğretmenine bir araç çarptı. Kazada iki öğretmen yaralanırken araç sürücüsünün de öğretmen olduğu ortaya çıktı.
Tekirdağ Süleymanpaşa'da iki anaokulu öğretmenine yaya geçidinden geçmeye çalışırken bir araç çarptı. Kazada iki öğretmen yaralanırken araç sürücüsünün de öğretmen olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yaya geçidinde çarptı

Ö.Ö'nün kullandığı otomobil, Atatepe mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan özel bir okulda çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen yola düştü. Kazada yaralanan öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö'nün tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan ve öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ö.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin öğretmenlere çarptığı ve öğretmenlerin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.
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