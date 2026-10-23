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Novak: Rus şirketleri ekimde 500 bin ton motorin ihraç edebilir
Novak: Rus şirketleri ekimde 500 bin ton motorin ihraç edebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus şirketlerinin ekim ayında ABD’ye ve dünya piyasalarına 500 bin ton motorin ihraç edebileceğini, ilk üç tankerin... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T22:55+0300
2026-10-23T22:55+0300
dünya
aleksandr novak
rusya
motorin
i̇hracat
atlantik okyanusu
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
rosneft
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, motorin ihracatına yönelik yasağın gevşetildiğini belirterek ekim ayında şirketlerin 500 bin ton ihracat yapabileceğini belirtti.Novak, “Motorin ihracatına yönelik yasak gevşetildi. Şirketler ekimde 500 bin ton ihracat yapabilir. Bu miktar, iç piyasanın motorin ihtiyacının tamamen karşılanması esas alınarak hesaplandı” dedi.Küresel yakıt piyasasındaki arzın artırılmasına ilişkin daha önce açıklanan mutabakatları hatırlatan Novak, Rusya’nın dünya piyasalarına ve ABD’ye ek motorin tedarik edeceğini belirtti.Novak, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) önemli desteğiyle Rus motorini taşıyan ilk üç tankerin Atlantik Okyanusu’nun doğu kıyılarına doğru yola çıktığını kaydetti.Novak, sevkiyatın büyük bölümünün Rosneft’in kaynaklarından karşılanabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kremlin-abdyle-yapilan-anlasma-kapsaminda-dizel-sevkiyati-basladi-1109797355.html
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aleksandr novak, rusya, motorin, i̇hracat, atlantik okyanusu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rosneft
aleksandr novak, rusya, motorin, i̇hracat, atlantik okyanusu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rosneft

Novak: Rus şirketleri ekimde 500 bin ton motorin ihraç edebilir

22:55 23.10.2026
© Sputnik / Максим БлиновAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus şirketlerinin ekim ayında ABD’ye ve dünya piyasalarına 500 bin ton motorin ihraç edebileceğini, ilk üç tankerin yola çıktığını açıkladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, motorin ihracatına yönelik yasağın gevşetildiğini belirterek ekim ayında şirketlerin 500 bin ton ihracat yapabileceğini belirtti.
Novak, “Motorin ihracatına yönelik yasak gevşetildi. Şirketler ekimde 500 bin ton ihracat yapabilir. Bu miktar, iç piyasanın motorin ihtiyacının tamamen karşılanması esas alınarak hesaplandı” dedi.
Küresel yakıt piyasasındaki arzın artırılmasına ilişkin daha önce açıklanan mutabakatları hatırlatan Novak, Rusya’nın dünya piyasalarına ve ABD’ye ek motorin tedarik edeceğini belirtti.
Novak, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) önemli desteğiyle Rus motorini taşıyan ilk üç tankerin Atlantik Okyanusu’nun doğu kıyılarına doğru yola çıktığını kaydetti.
Novak, sevkiyatın büyük bölümünün Rosneft’in kaynaklarından karşılanabileceğini ifade etti.
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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