https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/milli-savunma-bakani-guler-husilerle-catismaya-girilmeyecek-1109812312.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Husilerle çatışmaya girilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Güler: Husilerle çatışmaya girilmeyecek

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'a verilen desteğin amacının caydırıcılık olduğunu belirterek, Husilerle çatışmaya girilmeyeceğini söyledi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Star Haber Genel Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik olası askeri desteği, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve savunma iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuşan Bakan Güler, ''Türk askeri Husilerle çatışmayacak. Bu kapsamda, Katar’da olduğu gibi Suudi Arabistan’a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Önceliğimiz, bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek ve güvenlik ile istikrara katkı sağlamaktır” dedi.'Mısır’a teklifimiz açık'Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı da değerlendiren Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:Bedir Mutabakat Zaptı hakkında ise Bakan Güler, ''Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığımız Bedir Mutabakat Zaptı, Çok taraflı askeri iş birliğimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur. Karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan bu mutabakatla, ülkelerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/husilerden-yeni-aciklama-kizildenizde-suudi-arabistanin-hedef-aldigi-hindistanli-14-kisiyi-1109767322.html

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