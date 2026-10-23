https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/milli-savunma-bakani-guler-husilerle-catismaya-girilmeyecek-1109812312.html
Milli Savunma Bakanı Güler: Husilerle çatışmaya girilmeyecek
Milli Savunma Bakanı Güler: Husilerle çatışmaya girilmeyecek
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'a verilen desteğin amacının caydırıcılık olduğunu belirterek, Husilerle çatışmaya girilmeyeceğini söyledi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T20:44+0300
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Star Haber Genel Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik olası askeri desteği, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve savunma iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuşan Bakan Güler, ''Türk askeri Husilerle çatışmayacak. Bu kapsamda, Katar’da olduğu gibi Suudi Arabistan’a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Önceliğimiz, bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek ve güvenlik ile istikrara katkı sağlamaktır” dedi.'Mısır’a teklifimiz açık'Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı da değerlendiren Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:Bedir Mutabakat Zaptı hakkında ise Bakan Güler, ''Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığımız Bedir Mutabakat Zaptı, Çok taraflı askeri iş birliğimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur. Karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan bu mutabakatla, ülkelerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/husilerden-yeni-aciklama-kizildenizde-suudi-arabistanin-hedef-aldigi-hindistanli-14-kisiyi-1109767322.html
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türkiye, yaşar güler, mısır, suudi arabistan, pakistan, milli savunma bakanı
türkiye, yaşar güler, mısır, suudi arabistan, pakistan, milli savunma bakanı
Milli Savunma Bakanı Güler: Husilerle çatışmaya girilmeyecek
20:44 23.10.2026 (güncellendi: 21:03 23.10.2026)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'a verilen desteğin amacının caydırıcılık olduğunu belirterek, Husilerle çatışmaya girilmeyeceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Star Haber Genel Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik olası askeri desteği, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve savunma iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuşan Bakan Güler, ''Türk askeri Husilerle çatışmayacak. Bu kapsamda, Katar’da olduğu gibi Suudi Arabistan’a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Önceliğimiz, bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek ve güvenlik ile istikrara katkı sağlamaktır” dedi.
'Mısır’a teklifimiz açık'
Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı da değerlendiren Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:
Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız. Mısır’a teklifimiz açık: Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır.
Bedir Mutabakat Zaptı hakkında ise Bakan Güler, ''Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığımız Bedir Mutabakat Zaptı, Çok taraflı askeri iş birliğimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur. Karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan bu mutabakatla, ülkelerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.