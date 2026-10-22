https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/husilerden-yeni-aciklama-kizildenizde-suudi-arabistanin-hedef-aldigi-hindistanli-14-kisiyi-1109767322.html

Husilerden yeni açıklama: Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’ın hedef aldığı Hindistanlı 14 kişiyi kurtardık

Husilerden yeni açıklama: Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’ın hedef aldığı Hindistanlı 14 kişiyi kurtardık

Sputnik Türkiye

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de Zukar Adası yakınlarında 14 Hindistan vatandaşını taşıyan bir yatı hedef aldığını öne... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T13:43+0300

2026-10-22T13:43+0300

2026-10-22T13:43+0300

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Husilerin askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Zukar Adası açıklarında Hindistan vatandaşlarını taşıyan bir yatı hedef aldığını iddia etti.Seri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, teknede bulunan 14 Hindistan vatandaşının Husiler tarafından kurtarıldığını belirterek olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi verileceğini bildirdi.Söz konusu iddialara ilişkin Suudi Arabistan tarafından yapılmış bir açıklama ise henüz aktarılmadı.Yemen'de üç hava saldırısıÖte yandan Husilere yakın medya kuruluşları, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan Sarari bölgesine üç hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Henüz saldırılarla ilgili resmi kaynaklardan bir doğrulama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/avrupada-devlet-siteleri-devre-disi-kaldi-php-acigi-nasil-ortaya-cikti-internetin-buyuk-kismi-risk-1109763560.html

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