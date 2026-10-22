https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/husilerden-yeni-aciklama-kizildenizde-suudi-arabistanin-hedef-aldigi-hindistanli-14-kisiyi-1109767322.html
Husilerden yeni açıklama: Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’ın hedef aldığı Hindistanlı 14 kişiyi kurtardık
Husilerden yeni açıklama: Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’ın hedef aldığı Hindistanlı 14 kişiyi kurtardık
Sputnik Türkiye
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de Zukar Adası yakınlarında 14 Hindistan vatandaşını taşıyan bir yatı hedef aldığını öne... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:43+0300
2026-10-22T13:43+0300
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Husilerin askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Zukar Adası açıklarında Hindistan vatandaşlarını taşıyan bir yatı hedef aldığını iddia etti.Seri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, teknede bulunan 14 Hindistan vatandaşının Husiler tarafından kurtarıldığını belirterek olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi verileceğini bildirdi.Söz konusu iddialara ilişkin Suudi Arabistan tarafından yapılmış bir açıklama ise henüz aktarılmadı.Yemen'de üç hava saldırısıÖte yandan Husilere yakın medya kuruluşları, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan Sarari bölgesine üç hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Henüz saldırılarla ilgili resmi kaynaklardan bir doğrulama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/avrupada-devlet-siteleri-devre-disi-kaldi-php-acigi-nasil-ortaya-cikti-internetin-buyuk-kismi-risk-1109763560.html
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yahya seri, suudi arabistan, yemen, babülmendep boğazı, kızıldeniz, haberler
yahya seri, suudi arabistan, yemen, babülmendep boğazı, kızıldeniz, haberler
Husilerden yeni açıklama: Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’ın hedef aldığı Hindistanlı 14 kişiyi kurtardık
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de Zukar Adası yakınlarında 14 Hindistan vatandaşını taşıyan bir yatı hedef aldığını öne sürdü. Seri, teknedeki kişilerin kurtarıldığını açıklarken, Yemen'in Taiz vilayetindeki bir bölgeye de üç hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Husilerin askeri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de, Babülmendep Boğazı yakınlarındaki Zukar Adası açıklarında Hindistan vatandaşlarını taşıyan bir yatı hedef aldığını iddia etti.
Seri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, teknede bulunan 14 Hindistan vatandaşının Husiler tarafından kurtarıldığını belirterek olayla ilgili daha ayrıntılı bilgi verileceğini bildirdi.
Suudi Arabistan'ı suçlayan Seri, "Suudi düşmanın bu pervasız eylemi Kızıldeniz'deki uluslararası deniz ulaşımını tehdit ediyor. Uluslararası toplum, Suudi düşmanın bu tür sorumsuz eylemlerde bulunmasını engellemeli"
ifadelerini kullandı.
Söz konusu iddialara ilişkin Suudi Arabistan tarafından yapılmış bir açıklama ise henüz aktarılmadı.
Yemen'de üç hava saldırısı
Öte yandan Husilere yakın medya kuruluşları, Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde bulunan Sarari bölgesine üç hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Henüz saldırılarla ilgili resmi kaynaklardan bir doğrulama gelmedi.