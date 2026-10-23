https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/meteoroloji-il-il-acikladi-istanbul-dahil-bircok-ilde-yagis-alarmi-verildi-1109783978.html

Meteoroloji il il açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde yağış alarmı verildi

Meteoroloji il il açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde yağış alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Cuma günü için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da gök... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T07:10+0300

2026-10-23T07:10+0300

2026-10-23T07:10+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

çanakkale

ege

tekirdağ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji, söz konusu bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyıları yağışlı havanın etkisi altına girecek.Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırabileceği değerlendiriliyor.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor.İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?İstanbul'da 23 Ekim Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken en yüksek sıcaklık 21 derece olacak.Marmara genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle görüş mesafesinin azalabileceği saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.Bursa'da sıcaklığın 24, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 19 dereceye ulaşması bekleniyor.Ege'de sağanak, Akdeniz'de sıcak havaEge Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in özellikle kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.Bölgedeki en yüksek sıcaklıkların İzmir'de 27, Denizli'de 26, Afyonkarahisar'da 23 ve Muğla'da 22 derece olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Adana ve Antalya'da sıcaklık 30 dereceye kadar çıkarken Hatay'da 27, Burdur'da 25 derece ölçülmesi bekleniyor.İç Anadolu'da sis, Batı Karadeniz'de gece yağış varİç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Ankara, Eskişehir ve Konya'da en yüksek sıcaklık 22, Nevşehir'de ise 20 derece olacak.Batı Karadeniz'de ise akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Bolu ve Zonguldak'ta akşam saatlerinden sonra, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bölgede sıcaklıkların 21 ila 23 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilecek.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyorOrta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Samsun'da 23, Trabzon'da 21, Rize'de 22 ve Amasya'da 24 derece sıcaklık bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 15, Van'da 17, Malatya'da ise 21 derece olacak. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Gaziantep'te 25, Mardin'de 23, Şanlıurfa'da 27 derece sıcaklık bekleniyor.İl il hava durumu: Bugün sıcaklıklar kaç derece?Meteoroloji'nin 23 Ekim için paylaştığı tahminlere göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:Denizlerde fırtına bekleniyor mu?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde fırtına beklenmediğini bildirdi. Bununla birlikte Marmara, Karadeniz'in batısı ve Ege'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.Karadeniz ve Ege'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, Marmara'da ise 0,5 ila 1,5 metre arasında olması bekleniyor. Yağış sırasında görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.Van Gölü'nde de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında olacağı tahmin ediliyor.

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