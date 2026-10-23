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Meteoroloji il il açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde yağış alarmı verildi
Meteoroloji il il açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde yağış alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Cuma günü için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da gök... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T07:10+0300
2026-10-23T07:10+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
çanakkale
ege
tekirdağ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji, söz konusu bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyıları yağışlı havanın etkisi altına girecek.Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırabileceği değerlendiriliyor.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor.İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?İstanbul'da 23 Ekim Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken en yüksek sıcaklık 21 derece olacak.Marmara genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle görüş mesafesinin azalabileceği saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.Bursa'da sıcaklığın 24, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 19 dereceye ulaşması bekleniyor.Ege'de sağanak, Akdeniz'de sıcak havaEge Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in özellikle kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.Bölgedeki en yüksek sıcaklıkların İzmir'de 27, Denizli'de 26, Afyonkarahisar'da 23 ve Muğla'da 22 derece olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Adana ve Antalya'da sıcaklık 30 dereceye kadar çıkarken Hatay'da 27, Burdur'da 25 derece ölçülmesi bekleniyor.İç Anadolu'da sis, Batı Karadeniz'de gece yağış varİç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Ankara, Eskişehir ve Konya'da en yüksek sıcaklık 22, Nevşehir'de ise 20 derece olacak.Batı Karadeniz'de ise akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Bolu ve Zonguldak'ta akşam saatlerinden sonra, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bölgede sıcaklıkların 21 ila 23 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilecek.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyorOrta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Samsun'da 23, Trabzon'da 21, Rize'de 22 ve Amasya'da 24 derece sıcaklık bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 15, Van'da 17, Malatya'da ise 21 derece olacak. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Gaziantep'te 25, Mardin'de 23, Şanlıurfa'da 27 derece sıcaklık bekleniyor.İl il hava durumu: Bugün sıcaklıklar kaç derece?Meteoroloji'nin 23 Ekim için paylaştığı tahminlere göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:Denizlerde fırtına bekleniyor mu?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde fırtına beklenmediğini bildirdi. Bununla birlikte Marmara, Karadeniz'in batısı ve Ege'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.Karadeniz ve Ege'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, Marmara'da ise 0,5 ila 1,5 metre arasında olması bekleniyor. Yağış sırasında görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.Van Gölü'nde de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında olacağı tahmin ediliyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, çanakkale, ege, tekirdağ
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, çanakkale, ege, tekirdağ

Meteoroloji il il açıkladı: İstanbul dahil birçok ilde yağış alarmı verildi

07:10 23.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul'da yağmur
İstanbul'da yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim Cuma günü için Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da gök gürültülü sağanak beklenirken Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sis etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, söz konusu bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşebileceğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyıları yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Ekim Cuma günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken en yüksek sıcaklık 21 derece olacak.
Marmara genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle görüş mesafesinin azalabileceği saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Bursa'da sıcaklığın 24, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 19 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ege'de sağanak, Akdeniz'de sıcak hava

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in özellikle kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.
Bölgedeki en yüksek sıcaklıkların İzmir'de 27, Denizli'de 26, Afyonkarahisar'da 23 ve Muğla'da 22 derece olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.
Akdeniz Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Adana ve Antalya'da sıcaklık 30 dereceye kadar çıkarken Hatay'da 27, Burdur'da 25 derece ölçülmesi bekleniyor.

İç Anadolu'da sis, Batı Karadeniz'de gece yağış var

İç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Ankara, Eskişehir ve Konya'da en yüksek sıcaklık 22, Nevşehir'de ise 20 derece olacak.
Batı Karadeniz'de ise akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Bolu ve Zonguldak'ta akşam saatlerinden sonra, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bölgede sıcaklıkların 21 ila 23 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Samsun'da 23, Trabzon'da 21, Rize'de 22 ve Amasya'da 24 derece sıcaklık bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 15, Van'da 17, Malatya'da ise 21 derece olacak. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.
Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Gaziantep'te 25, Mardin'de 23, Şanlıurfa'da 27 derece sıcaklık bekleniyor.

İl il hava durumu: Bugün sıcaklıklar kaç derece?

Meteoroloji'nin 23 Ekim için paylaştığı tahminlere göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İl

Sıcaklık

Hava durumu

İstanbul

21°C

Gök gürültülü sağanak

Ankara

22°C

Parçalı bulutlu

İzmir

27°C

Kuzey ilçelerinde sağanak

Bursa

24°C

Çok bulutlu

Çanakkale

19°C

Yerel kuvvetli sağanak

Kırklareli

19°C

Kuvvetli sağanak

Antalya

30°C

Parçalı bulutlu

Adana

30°C

Parçalı bulutlu

Konya

22°C

Parçalı bulutlu

Samsun

23°C

Parçalı bulutlu

Trabzon

21°C

Parçalı bulutlu

Erzurum

15°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır

25°C

Parçalı bulutlu

Şanlıurfa

27°C

Parçalı bulutlu

Denizlerde fırtına bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde fırtına beklenmediğini bildirdi. Bununla birlikte Marmara, Karadeniz'in batısı ve Ege'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.
Karadeniz ve Ege'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, Marmara'da ise 0,5 ila 1,5 metre arasında olması bekleniyor. Yağış sırasında görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.
Van Gölü'nde de aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında olacağı tahmin ediliyor.
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