https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tir-soforleri-eyleme-gitti-sinir-kapisini-gecise-kapattilar-1109779892.html

TIR şoförleri eyleme gitti: Sınır kapısını geçişe kapattılar

TIR şoförleri eyleme gitti: Sınır kapısını geçişe kapattılar

Sputnik Türkiye

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR şoförleri, sorunlarına dikkati çekmek için eylem yaparak sınır kapısını geçişlere kapattı. Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T21:32+0300

2026-10-22T21:32+0300

2026-10-22T21:33+0300

türki̇ye

hamzabeyli sınır kapısı

tir

edirne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109779735_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_8de11157322a212d898d8946de424e28.jpg

Edirne’de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı, TIR şoförlerinin kronikleşen sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği protesto nedeniyle geçişlere kapatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasını bekleyen yüzlerce nakliyeci, sınır kapısı önünde toplanarak kontak kapattı.TIR şoförleri neden eylem yaptı?Sınır kapısı önünde bir araya gelen TIR şoförleri, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmek için araçlarıyla yolu barikat altına aldı. Şoförlerin eylem yapma nedenleri arasında şu maddeler öne çıktı:Eylemin ardından Edirne Jandarma Ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak koordinasyonu sağladı.Olay yerine ilk olarak gelen Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, şoförlerin sorunlarına kesinlikle çözüm bulunacağını belirterek gümrük yolunun trafiğe açılmasını talep etti. Ardından sınır kapısına gelen Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, sürücü temsilcileriyle masaya oturdu. Şoförlerin taleplerinin bakanlıklar ve yetkili makamlar nezdinde yakından takip edildiğini vurguladı. Görüşmelere Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da katılarak şoförlerin taleplerini dinledi.Hamzabeyli’de Randevulu Sistem dönemi başlıyorYapılan müzakerelerin ardından TIR şoförlerinin temsilcisi Cem Kazar bir açıklama yaptı. Kazar, haklı taleplerinin karşılık bulduğunu ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan geçişlerde artık randevulu sisteme (sıra sistemine) geçileceğinin sözünü aldıklarını duyurdu.Vali Yardımcısı Atlı ve gümrük yetkililerine teşekkür eden TIR şoförleri, alınan bu kararın ardından yolu yeniden trafiğe açtı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda uluslararası lojistik ve TIR geçişleri normal seyrine döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/bakan-gurlek-duyurdu-yargida-yeni-donem-basliyor-1109777975.html

türki̇ye

hamzabeyli sınır kapısı

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamzabeyli sınır kapısı, tir, edirne