https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/maradonanin-olumunde-ihmal-iddiasi-doktoruna-12-yil-hapis-talebi-1109801891.html

Maradona'nın ölümünde ihmal iddiası: Doktoruna 12 yıl hapis talebi

Maradona'nın ölümünde ihmal iddiası: Doktoruna 12 yıl hapis talebi

Sputnik Türkiye

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünde ihmal iddiasıyla yargılanan 7 sağlık çalışanının davasında duruşmalar tamamlandı. Mahkeme, kararın 22... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T15:54+0300

2026-10-23T15:54+0300

2026-10-23T15:54+0300

yaşam

diego maradona

buenos aires

mahkeme

ceza

doktor

ihmal

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Arjantin'de Diego Maradona'nın 2020 yılındaki ölümüne ilişkin açılan davada altı aylık yargılama süreci sona erdi. Aralarında futbol efsanesinin özel doktorunun da bulunduğu 7 sağlık çalışanının yargılandığı davada mahkemenin 22 Aralık'ta kararını açıklayacağı bildirildi.Perşembe günü tamamlanan son duruşmada Maradona'nın kızı Dalma Maradona ile bazı sanıklar söz aldı. Davanın başlıca sanığı olan Maradona'nın özel doktoru Leopoldo Luque ise suçlamaları reddederek "Ben masumum" açıklamasını yaptı.25 Kasım 2020'de, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona, beyin ameliyatının ardından iyileşme sürecini geçirdiği Buenos Aires'in kuzeyindeki Tigre bölgesinde bulunan evinde ölü bulunmuştu.Futbol efsanesinin ölüm nedeninin kalp yetmezliği ve akciğer ödemi olduğu açıklanmıştı.Doktoruna 12 yıl hapis cezası istendiNisan ayında başlayan davada 70'ten fazla tanık dinlendi. Savcılık, yedi sanıktan altısı için 4 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etti.En ağır ceza talebi, Maradona'nın tedavisinden sorumlu doktor Leopoldo Luque hakkında yapıldı. Savcılık, Luque'nin 12 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.Luque'nin avukatları ise Maradona'nın ölümünün önceden öngörülebileceği yönündeki suçlamaları reddederek müvekkillerinin davada 'günah keçisi' ilan edildiğini savundu.Luque ayrıca Maradona'yı çok sevdiğini, onun hem idolü hem de arkadaşı olduğunu belirtti.Savcılık, Maradona'nın ameliyat sonrası hastane yerine, gerekli tıbbi ekipmanların ve acil müdahale imkanlarının bulunmadığı bir evde tedavi görmesini ihmal iddiasına dayanak gösterdi.Mahkemede dinlenen bazı tıp uzmanları da Maradona'nın ölümünden önce görülen vücutta sıvı birikmesi, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi belirtilere sağlık ekibinin yeterince müdahale etmediğini ileri sürdü.Sanıkların suçlu olup olmadığına ilişkin karar 22 Aralık'ta açıklanacak.

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