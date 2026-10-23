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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/manisada-aku-fabrikasinda-yangin-ekipler-sevk-edildi-1109814475.html
Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi
Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi
Sputnik Türkiye
Manisa'daki bir akü fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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manisa cumhuriyet başsavcılığı
manisa valiliği
manisa büyükşehir belediyesi
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fabrika yangını
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tuzlada-ayakkabi-fabrikasinda-yangin-alevler-2-metreye-ulasti-8-noktadan-mudahale-suruyor-1109753671.html
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manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, akü, fabrika, fabrika yangını
manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, akü, fabrika, fabrika yangını

Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi

22:57 23.10.2026
© AA / Cengiz KılınçaslanManisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir akü fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA / Cengiz Kılınçaslan
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Manisa'daki bir akü fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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