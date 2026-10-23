https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/manisada-aku-fabrikasinda-yangin-ekipler-sevk-edildi-1109814475.html
Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi
Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi
Sputnik Türkiye
Manisa'daki bir akü fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T22:57+0300
2026-10-23T22:57+0300
2026-10-23T22:57+0300
türki̇ye
manisa
manisa cumhuriyet başsavcılığı
manisa valiliği
manisa büyükşehir belediyesi
akü
fabrika
fabrika yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109814027_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_da7d6cd7d9c85d4124eb1a43076dc0dc.jpg
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tuzlada-ayakkabi-fabrikasinda-yangin-alevler-2-metreye-ulasti-8-noktadan-mudahale-suruyor-1109753671.html
türki̇ye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109814027_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_89f1a15770c6183d4986e9e0608eb556.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, akü, fabrika, fabrika yangını
manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, akü, fabrika, fabrika yangını
Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi
Manisa'daki bir akü fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.