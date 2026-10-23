https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/manisada-aku-fabrikasinda-yangin-ekipler-sevk-edildi-1109814475.html

Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi

Manisa'da akü fabrikasında yangın: Ekipler sevk edildi

Sputnik Türkiye

Manisa'daki bir akü fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T22:57+0300

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fabrika yangını

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa valiliği, manisa büyükşehir belediyesi, akü, fabrika, fabrika yangını