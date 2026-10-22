https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tuzlada-ayakkabi-fabrikasinda-yangin-alevler-2-metreye-ulasti-8-noktadan-mudahale-suruyor-1109753671.html

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye ulaştı, 8 noktadan müdahale sürüyor

Tuzla'da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye ulaştı, 8 noktadan müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5 bin metrekarelik ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bir bölümü depo olarak... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T07:11+0300

2026-10-22T07:11+0300

2026-10-22T07:11+0300

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Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı fabrikasında meydana geldi.5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın çatı katında, saat 04.30 sıralarında henüz nedeni belirtilmeyen bir yangın çıktı.Bir bölümü depo olarak kullanılan çatı katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.Yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildiAyakkabı fabrikasında çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, fabrikanın çatı katında büyüyen alevlere müdahale başlattı.Alevler 2 metreye ulaştı: İtfaiye 8 noktadan müdahale ediyorTuzla'daki fabrika yangınında alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.Yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere 8 ayrı noktadan müdahale ediyor.Fabrikanın bir bölümü depo olarak kullanılan çatı katındaki yangına yönelik müdahale devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-uyarisi-istanbullular-yarina-dikkat-1109752847.html

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