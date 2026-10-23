https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/maltepe-belediye-baskani-koymen-parti-degistirdi-1109809804.html
Maltepe Belediye Başkanı Köymen, parti değiştirdi
Maltepe Belediye Başkanı Köymen, parti değiştirdi
Sputnik Türkiye
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı. Maltepe, Kadıköy'ün ardından İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ikinci belediye... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T18:41+0300
2026-10-23T18:41+0300
2026-10-23T18:41+0300
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.Köymen'in katılımıyla Yeni Parti'nin İstanbul'da yönettiği ilçe belediyesi sayısı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ardından ikiye yükseldi.Esin Köymen kimdir?Esin Köymen, 1974 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya geldi. Ailesiyle 1979'da Maltepe'ye taşınan Köymen, Maltepe Kazım Tunç İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi'nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.Meslek hayatında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Mimarlar Odası bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Köymen, 2018-2023 yılları arasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Kentsel dönüşüm, imar mevzuatı, mega projeler ve kentsel yenileme alanlarında çalışmalar yürüttü.2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Maltepe Belediye Başkan adayı olan Köymen, yüzde 59.06 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kadikoy-belediye-baskani-mesut-kosedagi-yeni-partiye-katildi-1109787691.html
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maltepe, kadıköy, chp, yeni parti, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
maltepe, kadıköy, chp, yeni parti, seçim, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim yasası, seçim sonuçları, yerel seçim
Maltepe Belediye Başkanı Köymen, parti değiştirdi
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı. Maltepe, Kadıköy'ün ardından İstanbul'da Yeni Parti'ye geçen ikinci belediye oldu.
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.
Köymen'in katılımıyla Yeni Parti'nin İstanbul'da yönettiği ilçe belediyesi sayısı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ardından ikiye yükseldi.
Esin Köymen, 1974 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde dünyaya geldi. Ailesiyle 1979'da Maltepe'ye taşınan Köymen, Maltepe Kazım Tunç İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi'nin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.
Meslek hayatında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Mimarlar Odası bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Köymen, 2018-2023 yılları arasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Kentsel dönüşüm, imar mevzuatı, mega projeler ve kentsel yenileme alanlarında çalışmalar yürüttü.
2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Maltepe Belediye Başkan adayı olan Köymen, yüzde 59.06 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köymen, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.