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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/hakan-fidan-mekke-ittifaki-bolgesel-guvenligi-barisi-ve-refahi-korumak-icin-kuruldu--1109789659.html
Hakan Fidan: Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu
Hakan Fidan: Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel güvensizlik ortamına dikkati çekerek ülkelerin ve... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T10:40+0300
2026-10-23T10:47+0300
dünya
hakan fidan
i̇stanbul
9. i̇stanbul arabuluculuk konferansı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel güvenlik ortamı ve diplomasinin çatışmaların çözümündeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İstanbul'un uzun yıllardır diyalog ve diplomasinin merkezi olduğunu belirten Fidan, kentin farklılıklar arasında köprü kurduğunu ve sorunlara çözüm bulma kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.Fidan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın ortaklıklar kurmak, barışın unsurlarını ortaya çıkarmak ve çözümler geliştirmek amacıyla katılımcıları bir araya getirdiğini kaydetti.'Silahlı çatışmaların gerçekliğiyle yüzleşiyoruz'Dünyada küresel güvensizliğin hakim olduğunu belirten Fidan, ülkelerin ve bölgelerin uzun yıllar barışı garanti olarak gördüğünü ancak mevcut durumda silahlı çatışmaların gerçekliğiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.Fidan, İstanbul'da katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek kentin tarih boyunca diyalog ve diplomasiye ev sahipliği yaptığını vurguladı.Arabuluculuk çalışmalarının karşılıklı güvene bağlı olduğunu aktaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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hakan fidan, i̇stanbul, 9. i̇stanbul arabuluculuk konferansı
hakan fidan, i̇stanbul, 9. i̇stanbul arabuluculuk konferansı

Hakan Fidan: Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu

10:40 23.10.2026 (güncellendi: 10:47 23.10.2026)
© AA / Dışişleri BakanlığıHakan Fidan: Türkiye-Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor
Hakan Fidan: Türkiye-Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA / Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel güvensizlik ortamına dikkati çekerek ülkelerin ve bölgelerin artık silahlı çatışmaların gerçekliğiyle yüzleştiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel güvenlik ortamı ve diplomasinin çatışmaların çözümündeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul'un uzun yıllardır diyalog ve diplomasinin merkezi olduğunu belirten Fidan, kentin farklılıklar arasında köprü kurduğunu ve sorunlara çözüm bulma kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.
Fidan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın ortaklıklar kurmak, barışın unsurlarını ortaya çıkarmak ve çözümler geliştirmek amacıyla katılımcıları bir araya getirdiğini kaydetti.

'Silahlı çatışmaların gerçekliğiyle yüzleşiyoruz'

Dünyada küresel güvensizliğin hakim olduğunu belirten Fidan, ülkelerin ve bölgelerin uzun yıllar barışı garanti olarak gördüğünü ancak mevcut durumda silahlı çatışmaların gerçekliğiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Fidan, İstanbul'da katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek kentin tarih boyunca diyalog ve diplomasiye ev sahipliği yaptığını vurguladı.
Arabuluculuk çalışmalarının karşılıklı güvene bağlı olduğunu aktaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası sisteme güven sarsıldı. İsrail kuvvetlerinin her gün ateşkesi ihlal etmesi, uluslararası sisteme olan güveni eksiltiyor ve bu konuda güvensizlik yaratıyor Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar bunun bir örneği. Arabuluculuk çalışmalarımız karşılıklı güvene bağlı. Her çatışma tarihe, aktörlere ve belli dinamiklere dayanıyor. Bölgemizde çatışmalar son bulmalı.

Krizler şu anda kurumlardan çok daha hızlı ilerliyor. İstikrar ithal edebilecek bir kavram değildir, kalıcı çözümlerde dışarıdan empoze edilemez. Bölgesel dinamikler bir çatışmanın dinamiklerini anlamamız için önemli. Mekke Savunma İttifakı ve Balkan Barış Platformu bu ilkenin uygulamada nasıl çalışabileceğini gösteriyor. Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu ve kuruluşu bölgesel sahiplik duygusuyla gerçekleşti.

Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Libya’da kalıcı çözüme yakınız.
Libya ile tüm tarafları kapsayan bir süreç başlattık.
Arabuluculuk her zamankinden daha önemli bir hale geldi.
Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu ve kuruluşu bölgesel sahiplik duygusuyla gerçekleşti.
Filistin'deki soykırım devam ediyor ve cezasızlıkla karşılanıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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Türkiye, bölgesel çatışmaları görüşmek üzere bölge ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarını ağırlayacak
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