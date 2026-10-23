Hakan Fidan: Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu

Uluslararası sisteme güven sarsıldı. İsrail kuvvetlerinin her gün ateşkesi ihlal etmesi, uluslararası sisteme olan güveni eksiltiyor ve bu konuda güvensizlik yaratıyor Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşananlar bunun bir örneği. Arabuluculuk çalışmalarımız karşılıklı güvene bağlı. Her çatışma tarihe, aktörlere ve belli dinamiklere dayanıyor. Bölgemizde çatışmalar son bulmalı.

Krizler şu anda kurumlardan çok daha hızlı ilerliyor. İstikrar ithal edebilecek bir kavram değildir, kalıcı çözümlerde dışarıdan empoze edilemez. Bölgesel dinamikler bir çatışmanın dinamiklerini anlamamız için önemli. Mekke Savunma İttifakı ve Balkan Barış Platformu bu ilkenin uygulamada nasıl çalışabileceğini gösteriyor. Mekke İttifakı bölgesel güvenliği, barışı ve refahı korumak için kuruldu ve kuruluşu bölgesel sahiplik duygusuyla gerçekleşti.