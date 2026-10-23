https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/katar-abdden-2054e-kadar-yillik-4-milyon-ton-lng-satin-alacak-1109782523.html
Katar, ABD’den 2054’e kadar yıllık 4 milyon ton LNG satın alacak
Katar, ABD’den 2054’e kadar yıllık 4 milyon ton LNG satın alacak
Sputnik Türkiye
Katar Enerji, ABD’li Cheniere Energy ile 2054 yılına kadar yıllık toplam 4 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını kapsayan iki uzun vadeli anlaşma... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T00:40+0300
2026-10-23T00:40+0300
2026-10-23T00:40+0300
dünya
katar
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Katar’ın devlet enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), ABD merkezli enerji şirketi Cheniere Energy ile iki uzun vadeli LNG alım anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirketin yazılı açıklamasında, anlaşmaların yıllık toplam 4 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikini kapsadığı bildirildi.Anlaşmalar çerçevesinde LNG’nin, ABD’nin Louisiana eyaletindeki Sabine Pass ile Teksas eyaletindeki Corpus Christi tesislerinden sağlanacağı belirtildi. Teslimatların 2031 yılında başlaması ve 2054 yılına kadar sürmesi öngörülüyor.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Saad bin Şeride el-Kaabi, uzun vadeli ve yüksek hacimli LNG alımının şirketin küresel portföyünü genişletip çeşitlendireceğini ve değişen piyasa ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesini artıracağını belirtti.Anlaşmalarla sağlanacak ilave LNG miktarının Katar Enerji’nin mevcut tedarik kaynaklarını tamamlayacağını kaydeden Kaabi, bu iş birliğinin şirketin dünya genelindeki müşterilerine hizmet sunma kapasitesini ve ticari portföyünü güçlendireceğini vurguladı.Şirketin açıklamasında, anlaşmaların LNG’nin küresel enerji arzındaki uzun vadeli rolüne duyulan güveni yansıttığına da dikkat çekildi. Anlaşmaların, Katar Enerji’nin esnek, çeşitlendirilmiş ve uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek bir LNG portföyü oluşturma hedefinin bir parçası olduğu kaydedildi.Öte yandan, Katar’da bulunan ve dünyanın en büyük LNG ihracat merkezlerinden biri olan Ras Laffan’daki üretimin, sistemleri hazır tutmak amacıyla çok sınırlı seviyelere indirildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/irandan-abdye-10-hap-hepsi-kotu-mavisi-kirmizisi-yok-ya-hic-birini-almazsin-ya-da-hepsini-alirsin-1109781080.html
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katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
katar, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
Katar, ABD’den 2054’e kadar yıllık 4 milyon ton LNG satın alacak
Katar Enerji, ABD’li Cheniere Energy ile 2054 yılına kadar yıllık toplam 4 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını kapsayan iki uzun vadeli anlaşma imzaladı.
Katar’ın devlet enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), ABD merkezli enerji şirketi Cheniere Energy ile iki uzun vadeli LNG alım anlaşması imzaladığını duyurdu. Şirketin yazılı açıklamasında, anlaşmaların yıllık toplam 4 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikini kapsadığı bildirildi.
Anlaşmalar çerçevesinde LNG’nin, ABD’nin Louisiana eyaletindeki Sabine Pass ile Teksas eyaletindeki Corpus Christi tesislerinden sağlanacağı belirtildi. Teslimatların 2031 yılında başlaması ve 2054 yılına kadar sürmesi öngörülüyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Saad bin Şeride el-Kaabi, uzun vadeli ve yüksek hacimli LNG alımının şirketin küresel portföyünü genişletip çeşitlendireceğini ve değişen piyasa ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesini artıracağını belirtti.
Anlaşmalarla sağlanacak ilave LNG miktarının Katar Enerji’nin mevcut tedarik kaynaklarını tamamlayacağını kaydeden Kaabi, bu iş birliğinin şirketin dünya genelindeki müşterilerine hizmet sunma kapasitesini ve ticari portföyünü güçlendireceğini vurguladı.
Şirketin açıklamasında, anlaşmaların LNG’nin küresel enerji arzındaki uzun vadeli rolüne duyulan güveni yansıttığına da dikkat çekildi. Anlaşmaların, Katar Enerji’nin esnek, çeşitlendirilmiş ve uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek bir LNG portföyü oluşturma hedefinin bir parçası olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Katar’da bulunan ve dünyanın en büyük LNG ihracat merkezlerinden biri olan Ras Laffan’daki üretimin, sistemleri hazır tutmak amacıyla çok sınırlı seviyelere indirildiği belirtilmişti.