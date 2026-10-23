Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kara-para-sorusturmasi-3-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109810239.html
Kara para soruşturması: 3 kişi hakkında tutuklama talebi
Kara para soruşturması: 3 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklama, 2’si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T19:00+0300
2026-10-23T19:36+0300
türki̇ye
kara para
kara para aklama
mustafa sarıgül
emir sarıgül
ömer sarıgül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109810971_0:237:2000:1362_1920x0_80_0_0_a67e3ff2480cd9cac67ef48606be4459.png
Kara para aklama soruşturması kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.16 kişi tutuklanmıştıSoruşturmanın önceki aşamalarında, aralarında Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan da yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kara-para-aklama-sorusturmasi-emir-sarigul-adliyeye-sevk-edildi-1109727279.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109810971_0:50:2000:1550_1920x0_80_0_0_8edc467e36cc368d26d16aa5963fc683.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kara para, kara para aklama, mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül
kara para, kara para aklama, mustafa sarıgül, emir sarıgül, ömer sarıgül

Kara para soruşturması: 3 kişi hakkında tutuklama talebi

19:00 23.10.2026 (güncellendi: 19:36 23.10.2026)
© AAMustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil
Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Aylin Kotil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AA
Abone ol
Kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklama, 2’si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kara para aklama soruşturması kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.

16 kişi tutuklanmıştı

Soruşturmanın önceki aşamalarında, aralarında Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan da yer almıştı.
Emir Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
TÜRKİYE
Kara para aklama soruşturması: Emir Sarıgül tutuklandı
21 Ekim, 10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала