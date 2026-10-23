https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/kara-para-sorusturmasi-3-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109810239.html

Kara para soruşturması: 3 kişi hakkında tutuklama talebi

Kara para soruşturması: 3 kişi hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklama, 2’si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T19:00+0300

2026-10-23T19:00+0300

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kara para aklama

mustafa sarıgül

emir sarıgül

ömer sarıgül

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Kara para aklama soruşturması kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklama, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren ise ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi.16 kişi tutuklanmıştıSoruşturmanın önceki aşamalarında, aralarında Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan da yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kara-para-aklama-sorusturmasi-emir-sarigul-adliyeye-sevk-edildi-1109727279.html

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