https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/abdden-kanadaya-secimlere-mudahale-suclamasi-carney-iddialari-reddetti-1109764040.html
ABD'den Kanada'ya seçimlere müdahale suçlaması: Carney, iddiaları reddetti
ABD'den Kanada'ya seçimlere müdahale suçlaması: Carney, iddiaları reddetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kanada Büyükelçiliği, Kanadalı siyasetçileri 3 Kasım'da yapılacak ara seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ontario... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Kanada Büyükelçiliği, bazı Kanadalı siyasetçilerin Amerikan seçimlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Büyükelçilik, Kanada hükümetinin ABD'nin gümrük vergisi politikalarına ilişkin açıklamalarını ve Ontario eyaletinin ABD'de yayımlattığı reklamları suçlamalarına gerekçe gösterdi.ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra, Kanadalı siyasetçilerin Amerikan iç siyasetine yönelik faaliyetlerini takip ettiklerini belirtti.Hoekstra, özellikle Ontario eyaletinin ABD'de yürüttüğü gümrük vergisi karşıtı reklam kampanyasına işaret ederek Kanadalı yetkililerin Amerikan seçmenlerini etkilemeye çalıştığını savundu.ABD Büyükelçiliği ayrıca Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarını ve Demokrat Partili Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeleri gündeme getirdi.ABD Büyükelçiliği reklam kampanyasını hedef aldıABD'nin Kanada Büyükelçiliği, Ontario Başbakanı Doug Ford'un yürüttüğü reklam kampanyasını seçimlere müdahale suçlamasına dayanak olarak gösterdi.Reklamlarda, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerini eleştirdiği konuşmadan görüntüler kullanıldı. Söz konusu kampanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2025'te Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırmasının ardından iki ülke arasında tartışma konusu olmuştu.Büyükelçilik, Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly'nin ABD'nin bazı eyaletlerini hedef alan ticari önlemlere ilişkin açıklamalarını da eleştirdi.ABD tarafı, Kanadalı siyasetçilerin bu faaliyetlerle 3 Kasım'daki ara seçimleri etkilemeye çalıştığını iddia etti.Kanada Başbakanı suçlamaları reddettiKanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin seçimlere müdahale suçlamalarını reddederken Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergilerinin Amerikan ekonomisine de zarar verdiğini söyledi.Carney, söz konusu vergilerin Amerikalı tüketicilerin maliyetlerini artırdığını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti.Kanada'nın kendi ekonomik çıkarlarını savunduğunu ifade eden Carney, ABD ile ticaret konularında görüşmelere açık olduklarını bildirdi.Ontario Başbakanı Doug Ford da Amerikan seçimlerine müdahale etme niyetinde olmadığını açıkladı. Ford, ABD ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin değiştiğini belirterek iki ülkenin eski ticaret düzenine dönmesinin mümkün olmadığını savundu.
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abd, melanie joly, ronald reagan, mark carney, abd, ontario, abd büyükelçiliği, kanada
abd, melanie joly, ronald reagan, mark carney, abd, ontario, abd büyükelçiliği, kanada
ABD'den Kanada'ya seçimlere müdahale suçlaması: Carney, iddiaları reddetti
ABD'nin Kanada Büyükelçiliği, Kanadalı siyasetçileri 3 Kasım'da yapılacak ara seçimleri etkilemeye çalışmakla suçladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ontario Başbakanı Doug Ford iddiaları reddederken suçlamaların merkezinde gümrük vergilerine yönelik açıklamalar ve reklam kampanyaları yer aldı.
ABD'nin Kanada Büyükelçiliği, bazı Kanadalı siyasetçilerin Amerikan seçimlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Büyükelçilik, Kanada hükümetinin ABD'nin gümrük vergisi politikalarına ilişkin açıklamalarını ve Ontario eyaletinin ABD'de yayımlattığı reklamları suçlamalarına gerekçe gösterdi.
ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra, Kanadalı siyasetçilerin Amerikan iç siyasetine yönelik faaliyetlerini takip ettiklerini belirtti.
Hoekstra, özellikle Ontario eyaletinin ABD'de yürüttüğü gümrük vergisi karşıtı reklam kampanyasına işaret ederek Kanadalı yetkililerin Amerikan seçmenlerini etkilemeye çalıştığını savundu.
ABD Büyükelçiliği ayrıca Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarını ve Demokrat Partili Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeleri gündeme getirdi.
ABD Büyükelçiliği reklam kampanyasını hedef aldı
ABD'nin Kanada Büyükelçiliği, Ontario Başbakanı Doug Ford'un yürüttüğü reklam kampanyasını seçimlere müdahale suçlamasına dayanak olarak gösterdi.
Reklamlarda, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerini eleştirdiği konuşmadan görüntüler kullanıldı. Söz konusu kampanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2025'te Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırmasının ardından iki ülke arasında tartışma konusu olmuştu.
Büyükelçilik, Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly'nin ABD'nin bazı eyaletlerini hedef alan ticari önlemlere ilişkin açıklamalarını da eleştirdi.
ABD tarafı, Kanadalı siyasetçilerin bu faaliyetlerle 3 Kasım'daki ara seçimleri etkilemeye çalıştığını iddia etti.
Kanada Başbakanı suçlamaları reddetti
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin seçimlere müdahale suçlamalarını reddederken Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergilerinin Amerikan ekonomisine de zarar verdiğini söyledi.
Carney, söz konusu vergilerin Amerikalı tüketicilerin maliyetlerini artırdığını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti.
Kanada'nın kendi ekonomik çıkarlarını savunduğunu ifade eden Carney, ABD ile ticaret konularında görüşmelere açık olduklarını bildirdi.
Ontario Başbakanı Doug Ford da Amerikan seçimlerine müdahale etme niyetinde olmadığını açıkladı. Ford, ABD ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin değiştiğini belirterek iki ülkenin eski ticaret düzenine dönmesinin mümkün olmadığını savundu.