https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/james-bondun-yildizi-judi-dench-acikladi-artik-oyunculuk-yapamiyorum-1109803010.html

James Bond'un yıldızı Judi Dench açıkladı: Artık oyunculuk yapamıyorum

James Bond'un yıldızı Judi Dench açıkladı: Artık oyunculuk yapamıyorum

Sputnik Türkiye

Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, ilerleyen görme kaybı nedeniyle artık tiyatro sahnesine çıkamadığını ve filmlerde rol alamadığını açıkladı. 91... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T15:54+0300

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2026-10-23T15:54+0300

yaşam

james bond

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görme yetisi

oyuncu

oscar

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James Bond filmlerinde canlandırdığı 'M' karakteriyle tanınan Judi Dench, uzun yıllardır mücadele ettiği göz hastalığının meslek hayatını sürdürmesine engel olduğunu açıkladı. 70 yıllık oyunculuk kariyerine sahip sanatçı, görme yetisinin giderek kötüleştiğini belirtti.On yılı aşkın süredir makula dejenerasyonu adı verilen ve merkezi görmeyi etkileyen kronik bir göz hastalığıyla yaşayan Dench, artık sahnede ve kamera karşısında çalışamadığını söyledi.Dench, insanların yüzlerini artık tanıyamadığını ve bu nedenle bazen yabancıları tanıdığı kişilerle karıştırarak onlara sarılmaya çalıştığını söyledi.Tiyatro, sinema ve televizyonda 70 yıla yayılan kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazanan Dench, bir Oscar, bir Tony ve yedi Olivier Ödülü'ne layık görüldü.Sekiz James Bond filminde 'M' karakterini canlandıran oyuncu, tiyatro sahnesinde ise Shakespeare'in Juliet, Lady Macbeth ve Kleopatra gibi önemli karakterlerine hayat verdi.

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james bond, dame judi dench, görme yetisi, oyuncu, oscar