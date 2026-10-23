https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/james-bondun-yildizi-judi-dench-acikladi-artik-oyunculuk-yapamiyorum-1109803010.html
James Bond'un yıldızı Judi Dench açıkladı: Artık oyunculuk yapamıyorum
James Bond'un yıldızı Judi Dench açıkladı: Artık oyunculuk yapamıyorum
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, ilerleyen görme kaybı nedeniyle artık tiyatro sahnesine çıkamadığını ve filmlerde rol alamadığını açıkladı. 91... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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2026-10-23T15:54+0300
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yaşam
james bond
dame judi dench
görme yetisi
oyuncu
oscar
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James Bond filmlerinde canlandırdığı 'M' karakteriyle tanınan Judi Dench, uzun yıllardır mücadele ettiği göz hastalığının meslek hayatını sürdürmesine engel olduğunu açıkladı. 70 yıllık oyunculuk kariyerine sahip sanatçı, görme yetisinin giderek kötüleştiğini belirtti.On yılı aşkın süredir makula dejenerasyonu adı verilen ve merkezi görmeyi etkileyen kronik bir göz hastalığıyla yaşayan Dench, artık sahnede ve kamera karşısında çalışamadığını söyledi.Dench, insanların yüzlerini artık tanıyamadığını ve bu nedenle bazen yabancıları tanıdığı kişilerle karıştırarak onlara sarılmaya çalıştığını söyledi.Tiyatro, sinema ve televizyonda 70 yıla yayılan kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazanan Dench, bir Oscar, bir Tony ve yedi Olivier Ödülü'ne layık görüldü.Sekiz James Bond filminde 'M' karakterini canlandıran oyuncu, tiyatro sahnesinde ise Shakespeare'in Juliet, Lady Macbeth ve Kleopatra gibi önemli karakterlerine hayat verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yeni-james-bond-kim-olacak-007-rolu-icin-son-adaylar-belli-oldu-1109788734.html
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james bond, dame judi dench, görme yetisi, oyuncu, oscar
james bond, dame judi dench, görme yetisi, oyuncu, oscar
James Bond'un yıldızı Judi Dench açıkladı: Artık oyunculuk yapamıyorum
Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, ilerleyen görme kaybı nedeniyle artık tiyatro sahnesine çıkamadığını ve filmlerde rol alamadığını açıkladı. 91 yaşındaki oyuncu, kitap okuyamadığını ve insanların yüzlerini tanımakta zorlandığını da söyledi.
James Bond filmlerinde canlandırdığı 'M' karakteriyle tanınan Judi Dench, uzun yıllardır mücadele ettiği göz hastalığının meslek hayatını sürdürmesine engel olduğunu açıkladı. 70 yıllık oyunculuk kariyerine sahip sanatçı, görme yetisinin giderek kötüleştiğini belirtti.
On yılı aşkın süredir makula dejenerasyonu adı verilen ve merkezi görmeyi etkileyen kronik bir göz hastalığıyla yaşayan Dench, artık sahnede ve kamera karşısında çalışamadığını söyledi.
Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu "Artık sahneye çıkamıyorum, tiyatro oyunu oynayamıyorum, film çekemiyorum, kitap okuyamıyorum"
sözleriyle anlattı.
Dench, insanların yüzlerini artık tanıyamadığını ve bu nedenle bazen yabancıları tanıdığı kişilerle karıştırarak onlara sarılmaya çalıştığını söyledi.
Tiyatro, sinema ve televizyonda 70 yıla yayılan kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazanan Dench, bir Oscar, bir Tony ve yedi Olivier Ödülü'ne layık görüldü.
Sekiz James Bond filminde 'M' karakterini canlandıran oyuncu, tiyatro sahnesinde ise Shakespeare'in Juliet, Lady Macbeth ve Kleopatra gibi önemli karakterlerine hayat verdi.
Shakespeare'in şiirlerine duyduğu sevgiyi de dile getiren Dench, "Sonelere hayranım, onları gerçekten çok seviyorum"
dedi.