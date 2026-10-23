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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/italyada-mozzarella-kitligi-market-raflari-bos-kaldi-1109806088.html
İtalya'da mozzarella kıtlığı: Market rafları boş kaldı
İtalya'da mozzarella kıtlığı: Market rafları boş kaldı
Sputnik Türkiye
ABD-İran savaşının tetiklediği akaryakıt maliyetlerindeki artışa karşı greve giden kamyon şoförlerinin yolları kapatması, İtalya'nın güneyinde gıda tedarikini aksattı. Krizin maliyetinin 3 milyon euroya ulaştığı belirtildi.
2026-10-23T16:59+0300
2026-10-23T16:59+0300
dünya
manda
i̇talya
peynir
savaş
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İtalya'nın güneyinde kamyon şoförlerinin artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği yol kapatma eylemleri, ülkenin önemli gıda ürünlerinden manda mozzarella peynirinin üretimini sekteye uğrattı. Günlerdir devam eden protestolar nedeniyle süpermarket rafları boş kalırken, depolarda taze gıdalar bozulmaya başladı ve bazı havalimanlarında uçak yakıtı tükendi.Avrupa basınına göre, krizin en ağır etkilerinden biri, üretimi sıkı zaman sınırlamalarına bağlı olan Campania bölgesindeki manda mozzarella sektöründe görüldü. Süt ürünlerinin zamanında mandıralara ulaştırılamaması, üretimde ciddi kayıplara yol açtı.Bir günde 3 milyon euroluk kayıpCampana Manda Mozzarellası DOP Koruma Konsorsiyumu Direktörü Pier Maria Saccani, çarşamba günü üretilen yaklaşık 1 milyon litre manda sütünün yol kapatmalar nedeniyle mozzarella peynirine dönüştürülemediğini açıkladı.Manda sütünün, üretim kuralları gereği sağımın ardından 60 saat içinde mozzarella peynirine işlenmesi gerekiyor. Mandıralar çalışmasa bile mandaların sağılması gerektiğinden, nakliye aksaklıkları süt üreticileri ve peynir imalatçıları açısından ciddi kayıplara neden oluyor.Güney İtalya'da gıda ve yakıt sıkıntısıİtalya'da malların yüzde 92'si karayoluyla, yalnızca yüzde 8'i demiryoluyla taşınıyor. Bu nedenle kamyon şoförlerinin eylemleri, ülkenin tedarik zincirinde geniş çaplı aksamalara yol açtı.İş dünyası örgütü Federdistribuzione, Campania, Puglia ve Calabria bölgelerinde durumun özellikle ciddi olduğunu, taze gıdaların depolarda bozulduğunu bildirdi. Bir diğer iş dünyası kuruluşu Confesercenti ise ülkenin güneyindeki her 10 işletmeden 4'ünün tedarik sorunu yaşadığını, bazı restoranların faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.Çiftçiler de domates, kivi ve manda mozzarellası gibi bozulabilir ürünleri pazarlara ulaştırmakta zorlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/petrol-fiyatlari-abd-iran-savasinin-tirmanabilecegi-sinyalleriyle-zirvelere-yaklasti-brent-114-1109801368.html
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manda, i̇talya, peynir, savaş
manda, i̇talya, peynir, savaş

İtalya'da mozzarella kıtlığı: Market rafları boş kaldı

16:59 23.10.2026
© AP Photo / Andrew Medichiniİtalya'da mozarella krizi
İtalya'da mozarella krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
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ABD-İran savaşının tetiklediği akaryakıt maliyetlerindeki artışa karşı greve giden kamyon şoförlerinin yolları kapatması, İtalya'nın güneyinde gıda tedarikini aksattı. Bir günde yaklaşık 1 milyon litre manda sütü mozzarella peynirine dönüştürülemezken, krizin maliyetinin 3 milyon euroya ulaştığı belirtildi.
İtalya'nın güneyinde kamyon şoförlerinin artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği yol kapatma eylemleri, ülkenin önemli gıda ürünlerinden manda mozzarella peynirinin üretimini sekteye uğrattı. Günlerdir devam eden protestolar nedeniyle süpermarket rafları boş kalırken, depolarda taze gıdalar bozulmaya başladı ve bazı havalimanlarında uçak yakıtı tükendi.
Avrupa basınına göre, krizin en ağır etkilerinden biri, üretimi sıkı zaman sınırlamalarına bağlı olan Campania bölgesindeki manda mozzarella sektöründe görüldü. Süt ürünlerinin zamanında mandıralara ulaştırılamaması, üretimde ciddi kayıplara yol açtı.

Bir günde 3 milyon euroluk kayıp

Campana Manda Mozzarellası DOP Koruma Konsorsiyumu Direktörü Pier Maria Saccani, çarşamba günü üretilen yaklaşık 1 milyon litre manda sütünün yol kapatmalar nedeniyle mozzarella peynirine dönüştürülemediğini açıkladı.
© AP Photo / Franco Castano'İtalya'da mozarella krizi
İtalya'da mozarella krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
İtalya'da mozarella krizi
© AP Photo / Franco Castano'
Manda sütünün, üretim kuralları gereği sağımın ardından 60 saat içinde mozzarella peynirine işlenmesi gerekiyor. Mandıralar çalışmasa bile mandaların sağılması gerektiğinden, nakliye aksaklıkları süt üreticileri ve peynir imalatçıları açısından ciddi kayıplara neden oluyor.
Üretimde yaşanan gecikmelerin yalnızca 24 saat içinde yaklaşık 3 milyon euro zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Güney İtalya'da gıda ve yakıt sıkıntısı

İtalya'da malların yüzde 92'si karayoluyla, yalnızca yüzde 8'i demiryoluyla taşınıyor. Bu nedenle kamyon şoförlerinin eylemleri, ülkenin tedarik zincirinde geniş çaplı aksamalara yol açtı.
İş dünyası örgütü Federdistribuzione, Campania, Puglia ve Calabria bölgelerinde durumun özellikle ciddi olduğunu, taze gıdaların depolarda bozulduğunu bildirdi. Bir diğer iş dünyası kuruluşu Confesercenti ise ülkenin güneyindeki her 10 işletmeden 4'ünün tedarik sorunu yaşadığını, bazı restoranların faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.
Çiftçiler de domates, kivi ve manda mozzarellası gibi bozulabilir ürünleri pazarlara ulaştırmakta zorlanıyor.
Petrol Fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
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