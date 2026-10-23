https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ikinci-ramsesin-tapinaginda-essiz-anlar-yilda-yalnizca-iki-kez-gerceklesiyor-1109803754.html

İkinci Ramses'in tapınağında eşsiz anlar: Yılda yalnızca iki kez gerçekleşiyor

İkinci Ramses'in tapınağında eşsiz anlar: Yılda yalnızca iki kez gerçekleşiyor

Sputnik Türkiye

Mısır'daki 3 bin yıllık Ebu Simbel Tapınağı'nda yılda yalnızca iki kez gerçekleşen doğa olayı yeniden yaşandı. Güneş ışınları tapınağın 60 metre derinliğine... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T15:54+0300

2026-10-23T15:54+0300

2026-10-23T15:54+0300

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antik mısır

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Mısır'ın güneyinde bulunan Ebu Simbel Tapınağı, binlerce yıldır devam eden bir güneş olayına sahne oldu. 22 Ekim sabahı güneşin doğuşuyla birlikte tapınağın karanlık iç bölümüne ulaşan ışınlar, antik heykelleri aydınlatırken dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce turist bu anları izlemek için bölgeye akın etti.Bazı ziyaretçiler, yılda yalnızca iki kez görülebilen bu olayı kaçırmamak için geceyi tapınağın dışında geçirdi.Her yıl 22 Ekim ve 22 Şubat tarihlerinde gerçekleşen olayda güneş ışınları, tapınağın girişinden yaklaşık 60 metre ilerleyerek Firavun II. Ramses ile tanrılar Amon-Ra ve Ra-Horakhty'nin heykellerine ulaşıyor.Yaklaşık 20 dakika süren bu aydınlanmanın, tapınağın binlerce yıl önce güneşin konumu dikkate alınarak inşa edilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.Söz konusu iki tarihin, II. Ramses'in tahta çıkışı ve doğum günüyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.Tapınağın önünde toplanan ziyaretçiler, güneşin doğuşunu beklerken geleneksel kıyafetler giyen dansçıların müzik eşliğinde gerçekleştirdiği gösterileri de izledi.Tapınak taşındı ancak 3 bin yıllık düzen korunduEbu Simbel Tapınağı, 1960'lı yıllarda Asvan Yüksek Barajı'nın inşası nedeniyle yükselen suların altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Bunun üzerine arkeologlar ve mühendisler, devasa yapıyı parçalara ayırarak daha güvenli bir bölgeye taşıdı.Taşıma sırasında tapınağın güneş ışınlarıyla olan hizasının korunmasına özellikle dikkat edildi.Böylece 3 bin yılı aşkın süre önce inşa edilen tapınakta güneş ışınları, bugün de belirli tarihlerde iç bölüme ulaşmaya devam ediyor.

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güneş, mısır, ra, tapınak, antik, antik mısır, i̇kinci ramses