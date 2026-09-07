https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bmden-hava-kirliligi-uyarisi-yilda-100-bin-ek-olumle-baglantili-olabilir-1108561381.html

BM'den hava kirliliği uyarısı: 'Yılda 100 bin ek ölümle bağlantılı olabilir'

BM'den hava kirliliği uyarısı: 'Yılda 100 bin ek ölümle bağlantılı olabilir'

Sputnik Türkiye

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), giderek şiddetlenen orman yangınları ve sıcak hava dalgalarının hava kirliliğini artırdığı uyarısında bulundu. Raporda yer alan... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T16:46+0300

2026-09-07T16:46+0300

2026-09-07T16:46+0300

sağlik

çevre

dünya meteoroloji örgütü

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

orman yangını

hava kirliliği

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğiyle birlikte daha sık ve şiddetli hale gelen orman yangınlarının hava kirliliğinin en önemli kaynaklarından birine dönüştüğünü açıkladı. Kuruluş, birçok gelişmiş ülkede sanayi ve ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azalmasına rağmen, orman yangınlarından yayılan dumanın bu iyileşmeyi tersine çevirebileceği uyarısında bulundu.WMO'nun hava kalitesi ve iklime ilişkin yıllık raporunda, hava kirliliği ile iklim değişikliğinin birbiriyle yakından bağlantılı olduğu ve ikisinin birlikte ele alınması gerektiği belirtildi.Aşırı orman yangınlarının gelecekte daha sık görülmesinin beklendiğine işaret eden kuruluş, bunun Dünya Sağlık Örgütünün hava kalitesi hedeflerine ulaşmayı daha da zorlaştırabileceğini kaydetti.Yangın dumanı yılda fazladan 100 bin ek ölümle bağlantılı olabilirRaporda orman yangınları ve egzoz dumanıyla yayılan PM2.5 olarak bilinen çok küçük parçacıklara dikkat çekildi. Akciğerlerin derinliklerine kadar ulaşabilen bu parçacıklar, solunum ve kalp-damar hastalıklarıyla ilişkilendiriliyor.WMO raporunda yer verilen bir araştırmaya göre, aşırı yangın dumanı olayları 1990'lardan bu yana dünya genelinde üç katına çıktı. Bu olayların 2010-2018 yılları arasında her yıl yaklaşık 100 bin ek ölüme katkıda bulunmuş olabileceği belirtildi.Rapora göre 2025'te Kanada'nın kuzeyi, Rusya'nın bazı bölgeleri ve Batı-Orta Afrika'da artan yangınlar nedeniyle PM2.5 seviyeleri uzun dönem ortalamalarının üzerine çıktı. İspanya'nın kuzeybatısı da yaz sonunda yaşanan olağanüstü yangınların ardından yüksek kirliliğin görüldüğü bölgeler arasında yer aldı.WMO, aşırı sıcakların dünya ısındıkça daha sık, daha şiddetli ve daha uzun süreli hale geldiğini belirtti. Bu yıl da İspanya, Fransa ve Yunanistan dahil Avrupa'nın bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar ve büyük orman yangınları görüldü.Labrador, orman yangınlarından yayılan parçacıkların çok sayıda zehirli kimyasal taşıması nedeniyle özellikle zararlı olduğunu belirterek, bunların solunmasının vücut genelinde iltihaplanmaya ve akciğer hastalıklarına yol açabileceğini söyledi.

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çevre, dünya meteoroloji örgütü, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, orman yangını, hava kirliliği