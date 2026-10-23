https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ingiltereden-halka-acil-cagri-3-gunluk-stok-yapin-1109786194.html

İngiltere'den halka acil çağrı: 3 günlük el feneri, pilli radyo, ilk yardım malzemeleri ve nakit para stoğu yapın

İngiltere'den halka acil çağrı: 3 günlük el feneri, pilli radyo, ilk yardım malzemeleri ve nakit para stoğu yapın

Sputnik Türkiye

İngiltere'de hükümetin acil durum hazırlıkları kapsamında vatandaşlara en az üç günlük gıda ve su stoku bulundurmaları tavsiye ediliyor. Peki, İngiliz hükümeti... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T08:07+0300

2026-10-23T08:07+0300

2026-10-23T08:09+0300

dünya

telford

fransa

i̇şçi partisi (hollanda)

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

i̇şçi partisi (i̇rlanda)

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İngiltere hükümetinin krizlere karşı hazırlık amacıyla yürüttüğü "Be Ready" (Hazırlıklı Ol) kampanyası, ülkedeki güvenlik tehditlerine ilişkin açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Vatandaşlara en az 72 saat yetecek kadar gıda, içme suyu ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaları tavsiye edilirken olası siber saldırılar, doğal afetler ve kritik altyapı kesintileri konusunda uyarılarda bulunuldu.Hükümetin hazırlık tavsiyeleri, elektrik ve su kesintilerinden iletişim ağlarının devre dışı kalmasına kadar farklı kriz senaryolarını kapsıyor. İngiliz yetkililer, olası acil durumlarda hanelerin temel ihtiyaçlarını kısa süreliğine kendi imkânlarıyla karşılayabilmesinin önemine dikkat çekiyor.İngiltere neden 3 günlük gıda ve su stoku istiyor?İngiltere'nin acil durum hazırlık kampanyası, yalnızca askeri tehditleri değil, günlük yaşamı sekteye uğratabilecek geniş bir risk grubunu hedef alıyor.Hükümet, özellikle elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı hanelerin önceden hazırlık yapmasını öneriyor. Büyük ölçekli siber saldırılar veya doğal afetler sırasında tedarik zincirlerinde aksama yaşanabileceği de belirtiliyor.Bu nedenle vatandaşların, dışarıdan yardım veya yeni tedarik imkânı olmadan en az üç gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir acil durum planı hazırlamaları tavsiye ediliyor.İngiltere'de 72 saatlik acil durum çantasında neler olmalı?Hükümetin kampanyası kapsamında vatandaşlara, hane halkının ihtiyaçlarına uygun acil durum malzemeleri bulundurmaları öneriliyor.Paylaşılan hazırlık tavsiyelerinde şu malzemeler öne çıkıyor:Özellikle siber saldırılar nedeniyle bankacılık ve ödeme altyapısının devre dışı kalması, hazırlık tavsiyelerinde dikkate alınan senaryolar arasında bulunuyor.Paylaşılan habere göre, Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde yapılan açıklamada, doğal afetlerin yanı sıra gelişmiş siber saldırılar ve devlet destekli güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.İngiliz yetkililerin değerlendirmelerinde, enerji ve iletişim altyapısı gibi günlük yaşam açısından kritik sistemlerin hedef alınabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.İngiliz hükümeti: Amaç panik değil, hazırlıklı olmakİngiliz hükümetinin mesajlarında, vatandaşların kriz ihtimallerini ciddiye almaları ancak paniğe kapılmamaları gerektiği öne çıkıyor.Hükümetin yaklaşımına göre, elektrik kesintileri veya ödeme sistemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar sırasında temel ihtiyaç malzemelerinin önceden hazırlanmış olması, günlük yaşam üzerindeki etkileri azaltabilir.İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de vatandaşların basit önlemler almasının, acil durumlarda güvenlik ve kurtarma ekiplerinin daha fazla yardıma ihtiyaç duyan kişilere öncelik vermesini sağlayabileceğini belirtti.Avrupa'da kriz hazırlıkları yaygınlaşıyorİngiltere'nin acil durum hazırlık kampanyası, Avrupa'da sivil dayanıklılık ve kritik altyapı güvenliği konularının giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde gündeme geldi.Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da vatandaşların doğal afetler, altyapı kesintileri ve diğer krizlere karşı hazırlıklı olmalarını teşvik eden benzer uygulamalar bulunuyor.Bu tür kampanyalar, yalnızca savaş ihtimaline değil, aşırı hava olayları, büyük elektrik kesintileri ve siber saldırılar gibi farklı risklere karşı toplumun hazırlık kapasitesini artırmayı hedefliyor.İngiltere'de 32 kamu sitesinin kapatılması da gündeme geldiPaylaşılan haberde, yaygın olarak kullanılan PHP programlama diliyle ilişkili kritik bir güvenlik açığı nedeniyle İngiltere'de 32 kamu hizmeti internet sitesinin tedbir amacıyla erişime kapatıldığı da aktarıldı.Bu iddia, kamu hizmetlerinin dijital altyapıya bağımlılığı ve olası siber güvenlik sorunlarının günlük yaşam üzerindeki etkileri bakımından dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/trumptan-ulusal-enerji-acil-durumu-karari-petrol-uretimi-icin-yasayi-devreye-soktu-1109783506.html

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telford, fransa, i̇şçi partisi (hollanda), muhafazakar parti (i̇ngiltere), i̇şçi partisi (i̇rlanda)