https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/dunya-denizleri-icin-uyari-mercan-resiflerinin-yuzde-96si-kritik-tehlikede-1109773511.html

Dünya denizleri için uyarı: Mercan resiflerinin yüzde 96'sı kritik tehlikede

Dünya denizleri için uyarı: Mercan resiflerinin yüzde 96'sı kritik tehlikede

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletlere danışmanlık yapan uzmanlar, mercan resifi bölgelerinin yüzde 96'sının kritik tehlike altında olduğunu açıkladı. Küresel ısınma nedeniyle... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T17:12+0300

2026-10-22T17:12+0300

2026-10-22T17:12+0300

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uluslararası doğayı koruma birliği (iucn)

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mercan resifi

deniz canlıları

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Dünyanın dört bir yanındaki mercan resiflerinin geleceğine ilişkin yeni bir bilimsel değerlendirme, küresel ısınmanın deniz yaşamı üzerindeki olası etkilerini ortaya koydu. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koordine edilen araştırmaya göre, iklim değişikliğinin beklenen etkileri hesaba katıldığında mercan resifi bölgelerinin neredeyse tamamı 2075 yılına kadar çöküş riskiyle karşı karşıya kalabilir.Birleşmiş Milletlere doğa koruma alanında danışmanlık yapan IUCN'nin çalışmasında, 80'den fazla ülkedeki 127 mercan resifi bölgesi incelendi. Değerlendirmeye göre, mevcut koşullarda mercan resiflerinin yaklaşık yüzde 24'ü kritik tehlike altında bulunuyor. Ancak küresel ısınmanın gelecekteki etkileri hesaba katıldığında bu oran yüzde 96'ya yükseliyor.Araştırmada, yüzyıl sonuna kadar dünya sıcaklığının sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 2.7 derece artacağı bir senaryo esas alındı.Denizlerdeki canlı türlerinin dörtte biri bu alanlarda yaşıyor'Denizlerin yağmur ormanları' olarak nitelendirilen mercan resifleri, çok sayıda deniz canlısına yaşam alanı sağlıyor.Bilinen deniz canlısı türlerinin yaklaşık dörtte biri, mercan resiflerinin içinde veya çevresinde bulunuyor. Bu alanlar ayrıca yüz milyonlarca insanın beslenmesine, kıyıların korunmasına ve turizm faaliyetlerine katkıda bulunuyor.Araştırmaya göre aşırı avlanma, kirlilik, kıyı yapılaşması ve küresel ısınma, son 50 yılda mercan resiflerinin zarar görmesine neden oldu.Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi, mercanların kendilerine renk ve besin sağlayan algleri kaybetmesine yol açabiliyor. Mercan beyazlaması olarak bilinen bu durum, mercanları zayıflatarak hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebiliyor.Araştırmada, dünyanın en büyük mercan resifi sistemi olan Avustralya'daki Büyük Set Resifi de değerlendirildi. Avustralya'da incelenen 17 resif bölgesinin tamamı, küresel ısınmanın beklenen etkileri hesaba katıldığında kritik tehlike altında sınıflandırıldı.Türkiye'de de koruma altında mercan resifleri bulunuyorTürkiye'de de koruma altında mercan resifleri bulunuyor. Çanakkale'nin Dardanos bölgesindeki mercan resifleri, 2021 yılında Türkiye'nin ilk sert mercan koruma alanı ilan edildi. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda, bazıları 100 yaşın üzerinde olan mercan kolonileri yaşıyor. Nesli tehlike altındaki Cladocora caespitosa türünün bulunduğu bölgede, mercanların korunması amacıyla balıkçılık faaliyetleri yasaklandı.

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uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), dünya, okyanus, denis, mercan, mercan resifi, deniz canlıları