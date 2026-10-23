https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/hakki-bulut-sahnede-fenalasarak-hastaneye-kaldirildi-1109814921.html
Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, sağlık ekipleri... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T23:12+0300
2026-10-23T23:12+0300
2026-10-23T23:12+0300
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hakkı bulut, kültür & sanat, türk sanat müziği
hakkı bulut, kültür & sanat, türk sanat müziği
Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Ayrıntılar geliyor
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.