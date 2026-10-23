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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/hakki-bulut-sahnede-fenalasarak-hastaneye-kaldirildi-1109814921.html
Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, sağlık ekipleri... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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hakkı bulut, kültür & sanat, türk sanat müziği
hakkı bulut, kültür & sanat, türk sanat müziği

Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

23:12 23.10.2026
© Fotoğraf : Hakkı Bulut sosyal medyaHakkı Bulut
Hakkı Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© Fotoğraf : Hakkı Bulut sosyal medya
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Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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