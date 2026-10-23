https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/bayern-munih-teknik-direktoru-kompany-hastaneye-kaldirildi-1109813092.html

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany hastaneye kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, antrenmanı izlerken bayılması üzerine hastaneye kaldırıldı. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T21:36+0300

2026-10-23T21:36+0300

2026-10-23T21:36+0300

spor

bayern münih

bayern münih futbol takımı

almanya

maç

tarihi maç

futbol

futbol maçı

futbol antrenörü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109812805_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b5700ba918f53a233467a89555a3f7f9.jpg

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, takımın ikinci ekibinin antrenmanını izlediği sırada bayıldı. Antrenman tesislerine olayın ardından kurtarma helikopteri indi. Daha sonra ambulansla hastaneye götürülen Kompany'nin kapsamlı muayeneden geçirileceği ve bir süre tıbbi gözetim altında tutulacağı belirtildi.Viral enfeksiyon geçirdiği belirtilen 40 yaşındaki teknik adamın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, Kompany'nin sağlığının öncelik olduğu vurgulanırken, teknik adamın görevlerini geçici olarak yardımcılarının üstleneceği kaydedildi.Vincent Kompany neden bayıldı?Geçen hafta ağır bir viral enfeksiyon geçirdiğini açıklayan Kompany'nin, bacaklarında ağrı yaşadığı ve merdiven çıkmakta zorlandığı aktarılmıştı. Belçikalı teknik adam, çarşamba günü Arsenal ile oynanan ve 2-2 sona eren Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımının başında saha kenarında yer almıştı.Kompany, maç sonu açıklamasında, “Bir teknik direktör olarak her şeyi yapmak ve her şeyi başarmak istersiniz. Geçen hafta oldukça ağır bir virüs kaptım. Elbette vücudumu dinlemedim ve bir noktada vücudum bana 'Artık dur!' dedi” ifadelerini kullanmıştı.2024 yılında Bayern Münih'in başına geçen Kompany, daha önce Manchester City'de kaptanlık yapmış ve İngiliz ekibiyle dört Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/bayern-munihten-kaleci-manuel-neuer-karari-1105770985.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayern münih, bayern münih futbol takımı, almanya, maç, tarihi maç, futbol, futbol maçı, futbol antrenörü