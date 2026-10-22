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Türkiye, bölgesel çatışmaları görüşmek üzere bölge ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarını ağırlayacak

Türkiye, bölgesel çatışmaları görüşmek üzere bölge ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarını ağırlayacak

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin girişimiyle ilk kez düzenlenecek toplantıda İran-ABD savaşı, Hürmüz Boğazı, Yemen, Ukrayna ve İsrail-Filistin meselesi ele alınacak. Dışişleri... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T13:55+0300

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Türkiye, bölgesel çatışmalar ve güvenlik meselelerini ele almak üzere bölge ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarını İstanbul'da bir araya getirecek.AA ve Reuters'a konuşan Türk diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan mevkidaşlarını ağırlayacak. Yedi ülke, Türkiye'nin girişimiyle ilk kez bu formatta bir araya gelecek.Dışişleri kaynaklarına, R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları toplantıları yarın Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.Gündemde neler var?Görüşmelerde İsrail-Filistin meselesi, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, Yemen'deki gelişmeler ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca bölge ülkeleriyle Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirme imkanları değerlendirilecek.Kimler katılacak?Toplantılara Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katılacak.Bu yedi ülke, R4+E3 formatında ilk kez Türkiye'nin inisiyatifiyle bir araya gelmiş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kremlin-ukrayna-ve-avrupadan-diyaloga-gecis-iradesi-gormuyoruz-1109767774.html

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