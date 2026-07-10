https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-e-devlete-yansimaya-basladi-1107165323.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: E-Devlet'e yansımaya başladı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: E-Devlet'e yansımaya başladı

Sputnik Türkiye

Kesinleşen emekli maaş zammının ardından ödeme bilgileri de e-Devlet sisteminde güncellendi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T14:35+0300

2026-07-10T14:35+0300

2026-07-10T14:35+0300

ekonomi̇

emekli

ssk

bağ-kur

sgk

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

emekli maaş zam oranı

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren temmuz ayı zamlarının açıklanmasının ardından SGK, zamlı maaş bilgilerini e-Devlet sistemine aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri zamlı maaşlarını ve kök aylık bilgilerini görüntüleyebiliyor.Emekli maaşına ne kadar zam yapıldı?Yeni düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş zammı alacak. Emekliler, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sigorta kollarına göre ilgili hizmet ekranını kullanarak maaş bilgilerini görüntüleyebiliyor.Zamlı maaşların ne zaman yatacak?Temmuz ayına ait zamlı emekli maaşlarının ödeme takvimi de belli oldu.Memurlar: Zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla almaya başlayacak.SSK emeklileri: Maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.Bağ-Kur emeklileri: Zamlı maaş ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Memur emeklilerine ödenecek maaş farklarının ise ilerleyen günlerde açıklanacak takvim doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor.En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Temmuz zammının yanı sıra en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Teklif yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmesi halinde taban aylık alan emekliler zamlı maaşlarını doğrudan hesaplarında görebilecek. Yasanın ödeme dönemine yetişmemesi durumunda ise oluşacak maaş farkları daha sonra hak sahiplerinin hesaplarına fark ödemesi olarak yatırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/en-dusuk-emekli-maasi-aciklandi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1106969677.html

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