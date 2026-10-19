https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/fransa-protestolari-hukumeti-krize-soktu-icisleri-bakani-istifa-etti-macron-kabul-etmedi-1109658785.html

Fransa protestoları hükümeti krize soktu: İçişleri Bakanı istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa protestoları hükümeti krize soktu: İçişleri Bakanı istifa etti, Macron kabul etmedi

Sputnik Türkiye

Fransa'da hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü bildirildi. Yaklaşık 2 bin 400 kişinin... 19.10.2026, Sputnik Türkiye

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Fransa'da hayat pahalılığı, kamu hizmetlerindeki sorunlar ve eğitim koşullarına karşı düzenlendiği belirtilen protestoların ardından hükümette siyasi gerilim yaşandığı bildirildi. Aktarılan bilgilere göre, hafta sonu çok sayıda kentte meydana gelen şiddet olayları sonrasında İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Ancak Macron'un istifayı kabul etmediği öne sürüldü.Fransa Cumhurbaşkanlığına bağlı Elysee Sarayı'ndan yapıldığı belirtilen açıklamada, Macron'un güvenlik yönetiminde sürekliliğin korunmasını istediği ve Nuñez'e görevine devam etmesi talimatı verdiği aktarıldı.Cumhurbaşkanının ayrıca yağmalama ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yeni güvenlik önlemleri hazırlanmasını istediği belirtildi.Fransa'da protestolar şiddet olaylarına dönüştüÜlke genelindeki gösterilerin artan yaşam maliyetleri, kamu hizmetlerinin kötüleşmesi ve eğitim sistemindeki sorunlara yönelik tepkilerle başladığı ifade edildi.Hafta sonu düzenlenen protestoların bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştüğü, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.Aktarılan bilgilere göre Paris, Marsilya ve Limoges kentlerinde kamu binaları ile ticari işletmeler hedef alındı. Bazı mağazaların yağmalandığı, çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.Limoges'ta tarihi belediye binasının yakıldığı iddiasıProtestolar sırasında en dikkat çekici olaylardan birinin Limoges kentinde yaşandığı ileri sürüldü. Kentteki tarihi belediye binasının ateşe verildiği iddia edildi.Paris ve Marsilya'da da göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktığı, bazı bölgelerde kamu düzeninin ciddi biçimde aksadığı aktarıldı.Ancak belediye binasına ilişkin yangın iddiasının kapsamı ve hasarın boyutu hakkında bağımsız olarak doğrulanmış ayrıntılar bulunmuyor.Fransa'da 2 bin 400 gözaltı iddiasıFransız yetkililere dayandırılan bilgilere göre, hafta sonu yaşanan olaylarda yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.Çatışmalarda çok sayıda kişinin yaralandığı, yüzlerce iş yerinin zarar gördüğü ve güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerinin tartışma konusu olduğu belirtildi.Bununla birlikte 2 bin 400 gözaltı sayısı, resmi makamların güncel açıklamalarıyla bağımsız olarak teyit edilmiş değil.Fransa Başbakanı Lecornu'dan olağanüstü toplantı kararıŞiddet olaylarının ardından Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun, 19 Ekim Pazartesi günü bakanlıklar arası kriz toplantısı düzenlemesi kararlaştırıldı.Toplantıda güvenlik önlemlerinin yanı sıra zarar gören işletmelerin durumu, ekonomik kayıplar ve olaylara ilişkin adli süreçlerin ele alınması bekleniyor.Macron ise İçişleri Bakanı Nuñez'den, kamu düzenini bozan gruplara karşı yeni müdahale yöntemlerini hızla uygulamaya koymasını istedi. Elysee Sarayı, istifanın reddedilmesini mevcut koşullarda güvenlik güçlerinin yönetiminde sürekliliğin korunması gereğiyle açıkladı.Macron'dan sert açıklama: Şiddete karışanlar hesap verecekCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Ekim Pazar akşamı halka seslenerek protestolar sırasında yaşanan yağmalama ve saldırıları kınadı.Yaşanan olaylar karşısında öfke ve utanç duyduğunu belirten Macron, meşru taleplerle gösterilere katılan vatandaşlarla şiddet eylemlerine karışan kişilerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı.Macron, kamu binalarına saldıran ve iş yerlerini yağmalayan kişilerin hesap vereceğini belirterek güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Ancak konuşmasında olağanüstü hâl veya genel sokağa çıkma yasağı ilan etmedi.Fransa'da protestolar devam edecek mi?17 Ekim'deki ülke çapındaki gösterilere yaklaşık 550 bin kişinin katıldığı, Fransız yetkililer tarafından bildirildi. Protestoların büyük bölümü barışçıl gerçekleşirken bazı kentlerdeki şiddet olayları ciddi hasara yol açtı.Fransız hükümeti, protestoların ardından güvenlik politikalarını yeniden değerlendirirken muhalefet partileri, sendikalar ve öğrenci örgütleriyle görüşmeler yapılması planlanıyor.19 Ekim itibarıyla Laurent Nuñez görevine devam ediyor. Bununla birlikte hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine ilişkin taleplerin karşılanıp karşılanmayacağı, ülkedeki siyasi gerilimin geleceği açısından belirleyici olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/italyada-hayat-pahaliligi-protestolari-buyudu-160-gozalti-1109658510.html

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fransa, emmanuel macron, elysee sarayı, paris, marsilya, avrupa, haberler