https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/endonezyada-buyuk-operasyon-2-tondan-fazla-uyusturucu-ele-gecirildi-1109809402.html
Endonezya'da büyük operasyon: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Endonezya'da büyük operasyon: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Endonezya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 2.36 ton uyuşturucu ele geçirildi. Yaklaşık 210 milyon dolar değerinde ketaminin bulunduğu operasyonlarda... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T18:44+0300
2026-10-23T18:44+0300
2026-10-23T18:44+0300
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Endonezya polisi, ülkenin kuzeyindeki Açe ve Kuzey Sumatra eyaletlerinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik iki büyük operasyon düzenledi. Baskınlarda 1.2 ton sıvı metamfetamin ve 1.16 ton ketamin ele geçirilirken, uyuşturucuların uluslararası suç örgütleriyle bağlantısı araştırılmaya başlandı.Yan yana bulunan iki iş yerinde faaliyet gösteren tesiste yaklaşık 1.2 ton sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 9 Endonezyalı ve 2 Çin vatandaşı olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.Aynı gün Kuzey Sumatra açıklarında gerçekleştirilen diğer operasyonda ise MT Global 168 adlı tanker durduruldu.Geminin Malakka Boğazı ve Andaman Denizi'ndeki rotasında şüpheli hareketler tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, tankeri Belawan Limanı'na götürdü.Gemide yapılan aramada 58 çuval içinde 1.16 ton ketamin bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 210 milyon dolar olduğu belirtilen uyuşturucuyla bağlantılı olarak 7 Endonezyalı ve 1 Tayvanlı mürettebat gözaltına alındı.Uluslararası uyuşturucu ağları araştırılıyorEndonezya Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı General Suyudi Ario Seto, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ele geçirdiğimiz deliller yalnızca istatistiksel bir başarı değil, kurtarılan milyonlarca gencin hayatı anlamına geliyor" dedi.Seto, art arda düzenlenen operasyonların Endonezya'nın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin hedefinde olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.Yetkililer, uyuşturucu üretim tesisinin Çin, Malezya ve Endonezya'daki suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Güneydoğu Asya'da uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bilinen 'Altın Üçgen' bölgesindeki örgütlerle olası ilişkiler de inceleniyor.Polis, her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların üretim kaynaklarını, sevkiyat güzergahlarını ve finansman ağlarını araştırıyor.Endonezya'da iki ay önce de Singapur yakınlarındaki Batam Adası açıklarında durdurulan bir gemide 2.6 ton sıvı metamfetamin ele geçirilmiş, 10 Myanmar vatandaşı gözaltına alınmıştı.Ülkede uyuşturucu kaçakçılığına yönelik ağır cezalar uygulanırken, suçlu bulunan kaçakçılar idam cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/fransada-silahli-saldiri-1-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1109808008.html
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endonezya, kuzey sumatra, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, polis, polis müdahalesi
endonezya, kuzey sumatra, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, polis, polis müdahalesi
Endonezya'da büyük operasyon: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Endonezya'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 2.36 ton uyuşturucu ele geçirildi. Yaklaşık 210 milyon dolar değerinde ketaminin bulunduğu operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Endonezya polisi, ülkenin kuzeyindeki Açe ve Kuzey Sumatra eyaletlerinde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik iki büyük operasyon düzenledi. Baskınlarda 1.2 ton sıvı metamfetamin ve 1.16 ton ketamin ele geçirilirken, uyuşturucuların uluslararası suç örgütleriyle bağlantısı araştırılmaya başlandı.
Yan yana bulunan iki iş yerinde faaliyet gösteren tesiste yaklaşık 1.2 ton sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 9 Endonezyalı ve 2 Çin vatandaşı olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.
Aynı gün Kuzey Sumatra açıklarında gerçekleştirilen diğer operasyonda ise MT Global 168 adlı tanker durduruldu.
Geminin Malakka Boğazı ve Andaman Denizi'ndeki rotasında şüpheli hareketler tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, tankeri Belawan Limanı'na götürdü.
Gemide yapılan aramada 58 çuval içinde 1.16 ton ketamin bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 210 milyon dolar olduğu belirtilen uyuşturucuyla bağlantılı olarak 7 Endonezyalı ve 1 Tayvanlı mürettebat gözaltına alındı.
Uluslararası uyuşturucu ağları araştırılıyor
Endonezya Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı General Suyudi Ario Seto, operasyonların ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ele geçirdiğimiz deliller yalnızca istatistiksel bir başarı değil, kurtarılan milyonlarca gencin hayatı anlamına geliyor" dedi.
Seto, art arda düzenlenen operasyonların Endonezya'nın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin hedefinde olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Yetkililer, uyuşturucu üretim tesisinin Çin, Malezya ve Endonezya'daki suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Güneydoğu Asya'da uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla bilinen 'Altın Üçgen' bölgesindeki örgütlerle olası ilişkiler de inceleniyor.
Polis, her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların üretim kaynaklarını, sevkiyat güzergahlarını ve finansman ağlarını araştırıyor.
Endonezya'da iki ay önce de Singapur yakınlarındaki Batam Adası açıklarında durdurulan bir gemide 2.6 ton sıvı metamfetamin ele geçirilmiş, 10 Myanmar vatandaşı gözaltına alınmıştı.
Ülkede uyuşturucu kaçakçılığına yönelik ağır cezalar uygulanırken, suçlu bulunan kaçakçılar idam cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.