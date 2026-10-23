https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/el-halilde-silahli-saldiri-2-filistinli-oldu-netanyahudan-israil-ordusuna-bati-seriayi-tamamen-1109794276.html
El Halil'de silahlı saldırı, 2 Filistinli öldü: Netanyahu'dan İsrail ordusuna Batı Şeria'yı tamamen kapatma talimatı
El Halil'de silahlı saldırı, 2 Filistinli öldü: Netanyahu'dan İsrail ordusuna Batı Şeria'yı tamamen kapatma talimatı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'da El Halil yakınlarında düzenlenen 2 Filistinlinin öldüğü, 5 İsrailli yaralandığı silahlı saldırının ardından... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T12:09+0300
2026-10-23T12:09+0300
2026-10-23T12:17+0300
dünya
ortadoğu
benyamin netanyahu
itamar ben-gvir
i̇srail
batı şeria
el halil
hamas
el-halil
şin bet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109793779_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5ce82a4032fbb87281d00e07d8f96f67.jpg
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, orduya El Halil kentini kuşatma altına alma ve Batı Şeria genelinde tam kapanma uygulamasına hazırlıklı olma talimatı verildi.2 Filistinli öldürüldüİsrail ordusu saldırının ardından iki silahlı kişinin öldürüldüğünü ve bir saldırının engellendiğini açıkladı. Olayda 5 İsraillinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.Netanyahu: Hamas büyük çaplı saldırı planlıyorduNetanyahu, savunma bakanı, İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in direktörü, ulusal güvenlik danışmanı ve Merkez Komutanlığı komutanıyla güvenlik değerlendirmesi yaptığını belirtti.Saldırının Hamas tarafından planlanmış olabileceğini öne süren Netanyahu, olay yerinde çok miktarda silah ve mühimmat bulunduğunu ifade etti.İsrail Başbakanı, saldırının askerler tarafından engellendiğini belirterek yaralananların en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.Netanyahu, orduya ve güvenlik güçlerine El Halil'i derhal kuşatma altına alma ve Batı Şeria'dan kaynaklanabilecek saldırıları önlemek için ek güvenlik tedbirleri uygulama talimatı verdiğini kaydetti.Batı Şeria'da kontrol noktaları oluşturulduİsrail ordusunun bölgede takviye birliklerle operasyonlar yürüttüğü ve geniş çaplı gözaltı faaliyetleri gerçekleştirdiği bildirildi. Filistin kentlerinde yol kontrol noktaları kurulduğu ve çeşitli güzergahlarda ulaşım kısıtlamaları uygulandığı aktarıldı.Acil müdahale ekipleri, saldırının Yehuda Kavşağı yakınlarında meydana geldiğini ve olay yerine ulaştıklarında silah seslerinin devam ettiğini belirtti. Yaralıların İsrail'deki hastanelere nakledildiği bildirildi.İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanması gerektiğini savundu.Gelişmeler, İsrail'de gelecek salı yapılması planlanan genel seçimler öncesinde yaşandı. Seçimlerde, İsrail Başbakanın Netanyahu'nun görevine devam edip etmeyeceği belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/amerikan-basini-abd-ve-israil-secimlerin-ardindan-irana-yeni-saldiri-planlari-hazirliyor-1109772983.html
i̇srail
batı şeria
el halil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109793779_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c208e2b0c7c86290b12231855b0b1a30.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, benyamin netanyahu, itamar ben-gvir, i̇srail, batı şeria, el halil, hamas, el-halil, şin bet
ortadoğu, benyamin netanyahu, itamar ben-gvir, i̇srail, batı şeria, el halil, hamas, el-halil, şin bet
El Halil'de silahlı saldırı, 2 Filistinli öldü: Netanyahu'dan İsrail ordusuna Batı Şeria'yı tamamen kapatma talimatı
12:09 23.10.2026 (güncellendi: 12:17 23.10.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'da El Halil yakınlarında düzenlenen 2 Filistinlinin öldüğü, 5 İsrailli yaralandığı silahlı saldırının ardından orduya kenti kuşatma ve işgal altındaki bölge genelinde tam kapanmaya hazırlıklı olma talimatı verdi. Netanyahu, saldırının Hamas tarafından planlanan büyük çaplı eylem olabileceğini söyledi.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, orduya El Halil kentini kuşatma altına alma ve Batı Şeria genelinde tam kapanma uygulamasına hazırlıklı olma talimatı verildi.
İsrail ordusu saldırının ardından iki silahlı kişinin öldürüldüğünü ve bir saldırının engellendiğini açıkladı. Olayda 5 İsraillinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Netanyahu: Hamas büyük çaplı saldırı planlıyordu
Netanyahu, savunma bakanı, İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in direktörü, ulusal güvenlik danışmanı ve Merkez Komutanlığı komutanıyla güvenlik değerlendirmesi yaptığını belirtti.
Saldırının Hamas tarafından planlanmış olabileceğini öne süren Netanyahu, olay yerinde çok miktarda silah ve mühimmat bulunduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı, saldırının askerler tarafından engellendiğini belirterek yaralananların en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.
Netanyahu, orduya ve güvenlik güçlerine El Halil'i derhal kuşatma altına alma ve Batı Şeria'dan kaynaklanabilecek saldırıları önlemek için ek güvenlik tedbirleri uygulama talimatı verdiğini kaydetti.
Batı Şeria'da kontrol noktaları oluşturuldu
İsrail ordusunun bölgede takviye birliklerle operasyonlar yürüttüğü ve geniş çaplı gözaltı faaliyetleri gerçekleştirdiği bildirildi. Filistin kentlerinde yol kontrol noktaları kurulduğu ve çeşitli güzergahlarda ulaşım kısıtlamaları uygulandığı aktarıldı.
Acil müdahale ekipleri, saldırının Yehuda Kavşağı yakınlarında meydana geldiğini ve olay yerine ulaştıklarında silah seslerinin devam ettiğini belirtti. Yaralıların İsrail'deki hastanelere nakledildiği bildirildi.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanması gerektiğini savundu.
Gelişmeler, İsrail'de gelecek salı yapılması planlanan genel seçimler öncesinde yaşandı. Seçimlerde, İsrail Başbakanın Netanyahu'nun görevine devam edip etmeyeceği belirlenecek.