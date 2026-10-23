https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/dunyaca-unlu-yildiz-sahada-hirsiz-evinde-sampiyonlar-ligi-gecesinde-soyuldu-1109804849.html
Dünyaca ünlü yıldız sahada, hırsız evinde: Şampiyonlar Ligi gecesinde soyuldu
Dünyaca ünlü yıldız sahada, hırsız evinde: Şampiyonlar Ligi gecesinde soyuldu
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T16:32+0300
2026-10-23T16:32+0300
2026-10-23T16:33+0300
yaşam
bruno fernandes
manchester united
hırsız
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.Bruno Fernandes soyuldu: Çok sayıda eşyası çalındıCheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.Evde kimse yoktuKulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.Maçta 66 dakika oynamıştıPortekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/louvre-muzesinden-milyonlarca-euroluk-mucevherleri-calan-2-hirsiz-soygunu-25-bin-euroya-yapmis--1107211358.html
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bruno fernandes, manchester united, hırsız
bruno fernandes, manchester united, hırsız
Dünyaca ünlü yıldız sahada, hırsız evinde: Şampiyonlar Ligi gecesinde soyuldu
16:32 23.10.2026 (güncellendi: 16:33 23.10.2026)
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın
kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda
oynadıkları maç sırasında hırsız
girdi.
Bruno Fernandes soyuldu: Çok sayıda eşyası çalındı
Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.
Maçta 66 dakika oynamıştı
Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.
Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.