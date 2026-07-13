https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/louvre-muzesinden-milyonlarca-euroluk-mucevherleri-calan-2-hirsiz-soygunu-25-bin-euroya-yapmis--1107211358.html

Louvre Müzesi'nden milyonlarca euroluk mücevherleri çalan 2 hırsız soygunu 25 bin euroya yapmış

Louvre Müzesi'nden milyonlarca euroluk mücevherleri çalan 2 hırsız soygunu 25 bin euroya yapmış

Sputnik Türkiye

Fransa'da Louvre Müzesi'nden milyonlarca euro değerindeki tarihi mücevherlerin çalındığı soyguna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Fransız basınına... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T12:51+0300

2026-07-13T12:51+0300

2026-07-13T13:07+0300

yaşam

louvre müzesi

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Fransa'da 19 Ekim 2025’te gerçekleşen soygunda hırsızlar, Louvre Müzesi’nden milyonlarca euro değerindeki mücevherleri çalmıştı. Olay, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, müzedeki güvenlik önlemleri de tartışma konusu olmuştu.Soygun sonrası başlayan soruşturmada ana şüpheliler gözaltına alınsa da çalınan mücevherlere hala ulaşılamadı.Soygunu gerçekleştirdiğinden şüphenilen iki zanlının ifadeleri Fransız basınına yansıdı. Soygunun arkasındaki 'sözde azmettiricinin' çalınan miktardan hayal kırıklığına uğradığını belirten zanlılar, ailelerinin güvenliğinden korktukları için adını vermeyi reddettikleri bir müşterinin emriyle Louvre'un Apollo galerisine girdiklerini iddia ettiler.İki zanlı soygun sırasında değeri milyonlarca euroya yaklaşan taçlar, broşlar, kolyeler ve küpeler de dahil olmak üzere antik mücevheri çalmıştı. Ancak kaçışları sırasında 19. yüzyılda III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie tarafından takılan, mücevherlerle süslü bir tacı düşürdüler. Bu olayda tarihi taç hasar gördü.Her iki adam da soygundan sadece iki veya üç gün önce işe alındıklarını ve soygun için hazırlanmaları amacıyla galerinin içinde çekilmiş, Napolyon dönemine ait mücevherlerin bulunduğu vitrinleri gösteren bir video izlettirildiklerini söyledi.Zanlılardan biri ifadesinde soygun karşılığında 15 bin - 20 bin euro vaat edildiğini ve 20-25 bin euroya anlaştıklarını belirtti. İddiaya göre, ikili bir mobilya asansörüyle birinci kattaki balkona çıktıktan sonra Apollo Galerisi'nin penceresini kırarak müzeye girdi ve iki vitrinin camlarını kesti.

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louvre müzesi