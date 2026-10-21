https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/siber-guvenlik-baskanligindan-ulusal-capta-guvenlik-uyarisi-1109750974.html

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'

Sputnik Türkiye

Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP altyapısındaki kritik açıklar nedeniyle ulusal çapta tarama başlattı ve kamu ile özel sektöre... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T23:30+0300

2026-10-21T23:30+0300

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siber güvenlik başkanlığı

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uyarı

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Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıklarının tespit edildiğini açıklayarak ulusal çapta güvenlik uyarısı yayınladı.Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ülke genelinde güvenlik taramalarının başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiği belirtildi.Açıklamada kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini hızla gözden geçirmeleri ve gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları gerektiği vurgulandı.Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital altyapıların güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ulusal düzeydeki koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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