https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/siber-guvenlik-baskanligindan-ulusal-capta-guvenlik-uyarisi-1109750974.html
Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'
Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'
Sputnik Türkiye
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP altyapısındaki kritik açıklar nedeniyle ulusal çapta tarama başlattı ve kamu ile özel sektöre... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T23:30+0300
2026-10-21T23:30+0300
2026-10-21T23:39+0300
türki̇ye
siber güvenlik başkanlığı
son dakika
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097366091_0:35:1536:899_1920x0_80_0_0_1534aa8582f07517b7f57919d978527d.png
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıklarının tespit edildiğini açıklayarak ulusal çapta güvenlik uyarısı yayınladı.Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ülke genelinde güvenlik taramalarının başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiği belirtildi.Açıklamada kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini hızla gözden geçirmeleri ve gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları gerektiği vurgulandı.Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital altyapıların güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ulusal düzeydeki koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-marketlere-siber-saldirilar-suruyor-dev-sirket-siparislerini-iptal-etti-1109686689.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097366091_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_3ed4b3a33bfb10673c0ca16673e88387.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
siber güvenlik başkanlığı, son dakika, uyarı
siber güvenlik başkanlığı, son dakika, uyarı
Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'
23:30 21.10.2026 (güncellendi: 23:39 21.10.2026)
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP altyapısındaki kritik açıklar nedeniyle ulusal çapta tarama başlattı ve kamu ile özel sektöre acil güncelleme çağrısında bulundu.
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıklarının tespit edildiğini açıklayarak ulusal çapta güvenlik uyarısı yayınladı.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ülke genelinde güvenlik taramalarının başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiği belirtildi.
Açıklamada kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini hızla gözden geçirmeleri ve gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları gerektiği vurgulandı.
Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital altyapıların güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ulusal düzeydeki koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.