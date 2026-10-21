Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/siber-guvenlik-baskanligindan-ulusal-capta-guvenlik-uyarisi-1109750974.html
Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'
Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'
Sputnik Türkiye
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP altyapısındaki kritik açıklar nedeniyle ulusal çapta tarama başlattı ve kamu ile özel sektöre... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T23:30+0300
2026-10-21T23:39+0300
türki̇ye
siber güvenlik başkanlığı
son dakika
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097366091_0:35:1536:899_1920x0_80_0_0_1534aa8582f07517b7f57919d978527d.png
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıklarının tespit edildiğini açıklayarak ulusal çapta güvenlik uyarısı yayınladı.Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ülke genelinde güvenlik taramalarının başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiği belirtildi.Açıklamada kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini hızla gözden geçirmeleri ve gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları gerektiği vurgulandı.Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital altyapıların güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ulusal düzeydeki koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-marketlere-siber-saldirilar-suruyor-dev-sirket-siparislerini-iptal-etti-1109686689.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097366091_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_3ed4b3a33bfb10673c0ca16673e88387.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
siber güvenlik başkanlığı, son dakika, uyarı
siber güvenlik başkanlığı, son dakika, uyarı

Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan ulusal çapta güvenlik uyarısı: 'Taramalar başlatıldı'

23:30 21.10.2026 (güncellendi: 23:39 21.10.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştursiber güvenlik
siber güvenlik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP altyapısındaki kritik açıklar nedeniyle ulusal çapta tarama başlattı ve kamu ile özel sektöre acil güncelleme çağrısında bulundu.
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıklarının tespit edildiğini açıklayarak ulusal çapta güvenlik uyarısı yayınladı.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ülke genelinde güvenlik taramalarının başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiği belirtildi.
Açıklamada kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektör kuruluşlarının sistemlerini hızla gözden geçirmeleri ve gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları gerektiği vurgulandı.
Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital altyapıların güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla ulusal düzeydeki koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
ABD ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
EKONOMİ
Avrupa'da marketlere siber saldırılar sürüyor: Dev şirket siparişlerini iptal etti
Dün, 08:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала