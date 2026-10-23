https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/dis-implantlarinda-gizli-tehlike-bagisiklik-sistemini-olumsuz-etkileyebiliyor-1109807354.html
Diş implantlarında gizli tehlike: Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor
Diş implantlarında gizli tehlike: Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor
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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, diş implantlarından kopan mikroskobik metal parçacıklarının bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadelesini... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T18:15+0300
2026-10-23T18:15+0300
2026-10-23T18:15+0300
sağlik
diş
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implant
bağışıklık
antibiyotik
antibiyotiklere dirençli bakteri
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ABD'deki Rutgers Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi araştırmacıları, diş implantlarının çevresinde gelişen ve çene kemiğinde kayba yol açabilen enfeksiyonların arkasındaki mekanizmayı belirledi. Araştırmaya göre implantlardan zamanla ayrılan titanyum parçacıkları, bağışıklık hücrelerinin işleyişini bozarak enfeksiyonların ilerlemesine katkıda bulunabiliyor.Çalışmada, diş implantı yaptıran kişilerin yaklaşık yüzde 10 ila 20'sinde zaman içinde 'peri-implantitis' adı verilen ciddi bir enfeksiyon gelişebildiği belirtildi.Araştırmacılar, bu enfeksiyonların neden antibiyotiklerle kolayca tedavi edilemediğini anlamak için insanlardan alınan doku örnekleri, bağışıklık hücreleri ve fareler üzerinde deneyler yaptı.Metal parçacıkları bağışıklık hücrelerini etkiliyorAraştırmada, implant yüzeyinde biriken bakterilerin zamanla titanyum yüzeyi aşındırabildiği ve çevredeki dokulara milyarlarca mikroskobik metal parçacığı yayılmasına neden olabildiği tespit edildi. Normalde bakterileri yok etmekle görevli makrofaj adlı bağışıklık hücreleri, titanyum parçacıklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor ancak bunları parçalayamıyor. Bunun sonucunda hücreler, enfeksiyonla etkili biçimde mücadele etmek yerine uzun süreli ve aşırı iltihaplanmaya neden oluyor. Bu süreç de implantı destekleyen çene kemiğinin zamanla zarar görmesine yol açabiliyor.Laboratuvar deneylerinde, titanyum parçacıklarına maruz kalan bağışıklık hücrelerinin diğer hücrelere kıyasla yarıdan daha az bakteri yakalayabildiği görüldü.Yeni tedavi için umut veren bulguBilim insanları, zararlı iltihaplanma sürecinde TRPC1 adı verilen bir hücresel mekanizmanın önemli rol oynadığını belirledi.Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu mekanizmanın devre dışı bırakılmasıyla enfeksiyonun yol açtığı hasarın azaldığı görüldü. Araştırmacılar, bulguların yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.Uzmanlar ayrıca, implant yüzeyine zarar verebilen metal temizlik aletlerine karşı uyararak düzenli ve uygun yöntemlerle yapılan diş temizliğinin önemini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/balik-yagi-takviyeleriyle-ilgili-yeni-arastirma-beklenen-fayda-gorulmedi-1109778121.html
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diş, çene, implant, bağışıklık, antibiyotik, antibiyotiklere dirençli bakteri
diş, çene, implant, bağışıklık, antibiyotik, antibiyotiklere dirençli bakteri
Diş implantlarında gizli tehlike: Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, diş implantlarından kopan mikroskobik metal parçacıklarının bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadelesini zorlaştırabildiğini ortaya koydu.
ABD'deki Rutgers Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi araştırmacıları, diş implantlarının çevresinde gelişen ve çene kemiğinde kayba yol açabilen enfeksiyonların arkasındaki mekanizmayı belirledi. Araştırmaya göre implantlardan zamanla ayrılan titanyum parçacıkları, bağışıklık hücrelerinin işleyişini bozarak enfeksiyonların ilerlemesine katkıda bulunabiliyor.
Çalışmada, diş implantı yaptıran kişilerin yaklaşık yüzde 10 ila 20'sinde zaman içinde 'peri-implantitis' adı verilen ciddi bir enfeksiyon gelişebildiği belirtildi.
Araştırmacılar, bu enfeksiyonların neden antibiyotiklerle kolayca tedavi edilemediğini anlamak için insanlardan alınan doku örnekleri, bağışıklık hücreleri ve fareler üzerinde deneyler yaptı.
Metal parçacıkları bağışıklık hücrelerini etkiliyor
Araştırmada, implant yüzeyinde biriken bakterilerin zamanla titanyum yüzeyi aşındırabildiği ve çevredeki dokulara milyarlarca mikroskobik metal parçacığı yayılmasına neden olabildiği tespit edildi.
Normalde bakterileri yok etmekle görevli makrofaj adlı bağışıklık hücreleri, titanyum parçacıklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor ancak bunları parçalayamıyor. Bunun sonucunda hücreler, enfeksiyonla etkili biçimde mücadele etmek yerine uzun süreli ve aşırı iltihaplanmaya neden oluyor. Bu süreç de implantı destekleyen çene kemiğinin zamanla zarar görmesine yol açabiliyor.
Laboratuvar deneylerinde, titanyum parçacıklarına maruz kalan bağışıklık hücrelerinin diğer hücrelere kıyasla yarıdan daha az bakteri yakalayabildiği görüldü.
Yeni tedavi için umut veren bulgu
Bilim insanları, zararlı iltihaplanma sürecinde TRPC1 adı verilen bir hücresel mekanizmanın önemli rol oynadığını belirledi.
Fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu mekanizmanın devre dışı bırakılmasıyla enfeksiyonun yol açtığı hasarın azaldığı görüldü. Araştırmacılar, bulguların yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.
Uzmanlar ayrıca, implant yüzeyine zarar verebilen metal temizlik aletlerine karşı uyararak düzenli ve uygun yöntemlerle yapılan diş temizliğinin önemini vurguladı.