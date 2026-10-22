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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/balik-yagi-takviyeleriyle-ilgili-yeni-arastirma-beklenen-fayda-gorulmedi-1109778121.html
Balık yağı takviyeleriyle ilgili yeni araştırma: Beklenen fayda görülmedi
Balık yağı takviyeleriyle ilgili yeni araştırma: Beklenen fayda görülmedi
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ABD'de yapılan iki yıllık araştırma, balık yağı takviyelerinin yaşlı yetişkinlerde hafızayı güçlendirmediğini ve Alzheimer'a karşı ölçülebilir bir koruma... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T20:01+0300
2026-10-22T20:01+0300
sağlik
omega
balık
yağ
beslenme
alzheimer
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ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) Keck Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, balık yağı takviyelerinin beyin sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. 365 kişinin katıldığı iki yıllık çalışmada, düzenli omega-3 kullanımının hafıza ve düşünme becerilerinde belirgin bir iyileşme sağlamadığı görüldü.eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmaya, 55-80 yaşları arasında, Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüksek ve nadiren balık tüketen kişiler katıldı.Katılımcıların bir bölümüne her gün 2 bin miligram DHA içeren balık yağı takviyesi, diğerlerine ise etkin madde içermeyen plasebo verildi.Omega-3 beyne ulaştı ancak hafızayı geliştirmediAraştırmacılar, altı ayın sonunda takviye kullananların beyin ve omuriliğini çevreleyen sıvıdaki omega-3 yağ asitlerinin seviyesinin ortalama yüzde 17 arttığını belirledi.Ancak iki yılın sonunda yapılan testlerde, balık yağı kullananların hafıza ve düşünme becerilerinin plasebo alanlardan anlamlı ölçüde farklı olmadığı görüldü.Takviyelerin, beynin hafızayla ilişkili bölgesi olan hipokampustaki küçülmeyi de önlemediği tespit edildi.Böylece omega-3'ün beyne ulaşmasının, tek başına hafızayı güçlendirmek veya yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önlemek için yeterli olmadığı ortaya kondu.Araştırmacılar beslenme ve yaşam tarzına işaret ettiAraştırmanın sonuçları, omega-3 yağ asitlerinin gereksiz olduğu veya balık tüketiminin faydasız olduğu anlamına gelmiyor.Bilim insanları, omega-3'ün balık, sebze, meyve, tam tahıl ve zeytinyağı gibi besinlerle birlikte tüketilmesinin beyin sağlığı üzerinde farklı etkiler yaratıp yaratmadığını araştırıyor.Araştırmacılar ayrıca düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve dengeli beslenmenin uzun vadeli beyin sağlığındaki önemini vurguluyor.Çalışmanın bulguları, yüksek doz balık yağı takviyelerinin tek başına, araştırmaya katılan risk grubunda Alzheimer'a karşı ölçülebilir bir koruma sağlamadığını gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eczacilardan-zayiflama-ignesi-uyarisi-internette-satilan-ve-bilincsiz-kullanilan-igneler-faydadan-1109770780.html
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omega, balık, yağ, beslenme, alzheimer
omega, balık, yağ, beslenme, alzheimer

Balık yağı takviyeleriyle ilgili yeni araştırma: Beklenen fayda görülmedi

20:01 22.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBalık yağı
Balık yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'de yapılan iki yıllık araştırma, balık yağı takviyelerinin yaşlı yetişkinlerde hafızayı güçlendirmediğini ve Alzheimer'a karşı ölçülebilir bir koruma sağlamadığını ortaya koydu. Omega-3'ün beyne ulaşmasına rağmen bilişsel performansı artırmadığı belirlendi.
ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) Keck Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırmada, balık yağı takviyelerinin beyin sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. 365 kişinin katıldığı iki yıllık çalışmada, düzenli omega-3 kullanımının hafıza ve düşünme becerilerinde belirgin bir iyileşme sağlamadığı görüldü.
eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmaya, 55-80 yaşları arasında, Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüksek ve nadiren balık tüketen kişiler katıldı.
Katılımcıların bir bölümüne her gün 2 bin miligram DHA içeren balık yağı takviyesi, diğerlerine ise etkin madde içermeyen plasebo verildi.

Omega-3 beyne ulaştı ancak hafızayı geliştirmedi

Araştırmacılar, altı ayın sonunda takviye kullananların beyin ve omuriliğini çevreleyen sıvıdaki omega-3 yağ asitlerinin seviyesinin ortalama yüzde 17 arttığını belirledi.
Ancak iki yılın sonunda yapılan testlerde, balık yağı kullananların hafıza ve düşünme becerilerinin plasebo alanlardan anlamlı ölçüde farklı olmadığı görüldü.
Takviyelerin, beynin hafızayla ilişkili bölgesi olan hipokampustaki küçülmeyi de önlemediği tespit edildi.
Böylece omega-3'ün beyne ulaşmasının, tek başına hafızayı güçlendirmek veya yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önlemek için yeterli olmadığı ortaya kondu.

Araştırmacılar beslenme ve yaşam tarzına işaret etti

Araştırmanın sonuçları, omega-3 yağ asitlerinin gereksiz olduğu veya balık tüketiminin faydasız olduğu anlamına gelmiyor.
Bilim insanları, omega-3'ün balık, sebze, meyve, tam tahıl ve zeytinyağı gibi besinlerle birlikte tüketilmesinin beyin sağlığı üzerinde farklı etkiler yaratıp yaratmadığını araştırıyor.
Araştırmacılar ayrıca düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve dengeli beslenmenin uzun vadeli beyin sağlığındaki önemini vurguluyor.
Çalışmanın bulguları, yüksek doz balık yağı takviyelerinin tek başına, araştırmaya katılan risk grubunda Alzheimer'a karşı ölçülebilir bir koruma sağlamadığını gösteriyor.
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